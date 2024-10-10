Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в плен - 10.10.2024 Украина.ру
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Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в плен
Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в плен - 10.10.2024 Украина.ру
Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в плен
Армия России продолжает разгром группировки ВСУ, вклинившейся на территорию Курской области. Противник несёт большие потери, сообщает Минобороны РФ 10 октября
2024-10-10T16:06
2024-10-10T16:06
россия
курская область
сумская область
нацгвардия
вооруженные силы украины
всу
потери всу
мвд украины
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Подразделения российской войсковой группировки "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово.Согласно сводке Минобороны России от 10 октября, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, уничтожены танк и автомобиль.Российские войска наносили авиационные и артиллерийские удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ и украинской Нацгвардии в районах населенных пунктов Дарьино, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Таковые состоялись в районах населенных пунктов Катериновка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Ястребиное.По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21550 военнослужащих, 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Тем временем Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"
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россия, курская область, сумская область, нацгвардия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, мвд украины, кто, сво, минобороны рф, новости
Россия, Курская область, Сумская область, Нацгвардия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, МВД Украины, КТО, СВО, Минобороны РФ, Новости

Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в плен

16:06 10.10.2024
 
© Украина.руКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Украина.ру
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Армия России продолжает разгром группировки ВСУ, вклинившейся на территорию Курской области. Противник несёт большие потери, сообщает Минобороны РФ 10 октября
Подразделения российской войсковой группировки "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово.
Согласно сводке Минобороны России от 10 октября, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, уничтожены танк и автомобиль.
Российские войска наносили авиационные и артиллерийские удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ и украинской Нацгвардии в районах населенных пунктов Дарьино, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
Авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Таковые состоялись в районах населенных пунктов Катериновка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Ястребиное.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в официальном сообщении.
По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21550 военнослужащих, 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Тем временем Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"
 
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