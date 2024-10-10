Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить - 10.10.2024 Украина.ру
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Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить
Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить - 10.10.2024 Украина.ру
Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить
Российская миграционная политика порой крайне жесткая и требует смягчения, например, в части права иностранцев на оспаривание решений, однако учитывая число украинских "патриотов", ненавидящих Россию, предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан
2024-10-10T15:49
2024-10-10T15:49
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украинцы
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Такое мнение 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, высказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.Она отметила, что в вопросе репатриации, то есть возвращении на Родину, украинцы лидеры в России. Свое высказывание эксперт подтвердила цифрами, напомнив, что до 2022 года около миллиона украинцев уже получили российское гражданство. И это не считая жителей Крыма и новых регионов РФ, где паспорта выдали порядка 5,5 миллионам человек.Украинская репатриация, подчеркнула Шеслер, серьезно повлияла на российское законодательство в части миграции и теперь любой гражданин Украины может подавать на гражданство, минуя разрешение на временное проживание и вид на жительство.Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
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новости, россия, украина, лариса шеслер, украина.ру, форум, украинцы, ненависть
Новости, Россия, Украина, Лариса Шеслер, Украина.ру, форум, украинцы, ненависть

Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить

15:49 10.10.2024
 
Лариса Шеслер. Фото: РИА Новости
Лариса Шеслер. Фото: РИА Новости
Читать в
Российская миграционная политика порой крайне жесткая и требует смягчения, например, в части права иностранцев на оспаривание решений, однако учитывая число украинских "патриотов", ненавидящих Россию, предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан
Такое мнение 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, высказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Она отметила, что в вопросе репатриации, то есть возвращении на Родину, украинцы лидеры в России. Свое высказывание эксперт подтвердила цифрами, напомнив, что до 2022 года около миллиона украинцев уже получили российское гражданство. И это не считая жителей Крыма и новых регионов РФ, где паспорта выдали порядка 5,5 миллионам человек.
Украинская репатриация, подчеркнула Шеслер, серьезно повлияла на российское законодательство в части миграции и теперь любой гражданин Украины может подавать на гражданство, минуя разрешение на временное проживание и вид на жительство.
"Конечно, можно понять тех, кто охраняет безопасность РФ. Среди украинцев, по статистике, около 10% людей, активно ненавидящих Россию. Это не меньше 2 млн человек – опасное количество. Поэтому предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан", - сказала Шеслер, резюмировав, что "русские, это не те, у кого русские родители, а те, у кого русские дети".
Коллаж: Хочу жить в России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
06:35
Хочу жить в России. Украина.ру о тех, кто решил переехать жить в РФВ четверг, 10 октября, в Москве пройдет форсайт-форум "Хочу жить в России", организованный изданием Украина.ру. Это мероприятие является кульминацией проекта, посвященного иностранцам, которые решили переехать жить в РФ. Истории этих людей разные, но всех их объединяет одно – искренняя любовь к России и готовность связать с ней свою судьбу
Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
 
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