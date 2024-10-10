https://ukraina.ru/20241010/1058011370.html

Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить

Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить - 10.10.2024 Украина.ру

Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить

Российская миграционная политика порой крайне жесткая и требует смягчения, например, в части права иностранцев на оспаривание решений, однако учитывая число украинских "патриотов", ненавидящих Россию, предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан

2024-10-10T15:49

2024-10-10T15:49

2024-10-10T15:49

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Такое мнение 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, высказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.Она отметила, что в вопросе репатриации, то есть возвращении на Родину, украинцы лидеры в России. Свое высказывание эксперт подтвердила цифрами, напомнив, что до 2022 года около миллиона украинцев уже получили российское гражданство. И это не считая жителей Крыма и новых регионов РФ, где паспорта выдали порядка 5,5 миллионам человек.Украинская репатриация, подчеркнула Шеслер, серьезно повлияла на российское законодательство в части миграции и теперь любой гражданин Украины может подавать на гражданство, минуя разрешение на временное проживание и вид на жительство.Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.

https://ukraina.ru/20241010/1057965275.html

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новости, россия, украина, лариса шеслер, украина.ру, форум, украинцы, ненависть