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Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября

Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября - 10.10.2024 Украина.ру

Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября

Итальянские СМИ рассказали об уступках, которые готов сделать Владимир Зеленский. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-10T13:00

2024-10-10T13:00

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Итальянское издание Corriere della Sera сообщила, что Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран."Он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии", — отмечалось в публикации.По информации издания, Зеленского к такому шагу подтолкнут гарантия безопасности со стороны США по модели Японии, Южной Кореи и Филиппин, а также обещание от европейских стран ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз."Украина готова к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС, — Corriere della Sera. Зеленский хочет заручиться гарантиями от союзников в ходе своей поездки в Европу. Итальянцы сдали засранца. "План победы", ага. Когда от тебя ушла жена - если этого не признавать, то типа и не ушла", - прокомментировал эту публикацию медиаэксперт Анатолий Шарий.Однако на Украине не все верят в то, что Зеленский согласен на заморозку конфликта."Одна из причин почему Зеленский не пойдёт на заморозку войны по линии фронта состоит в том, что тогда возникает вопрос зачем президент не подписал Стамбульский мир, который мог остановить конфликт и Украина не потеряла бы свой генофонд. Кроме потери населения есть и другие факторы, война нанесла Украине убытков на общую сумму в $1,16 трлн или 41 трлн грн. Это значит, что украинцам нужно работать 20 лет, чтобы компенсировать только потери от военных действий", - отметил 10 октября популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Авторы канала указали, что в Киевской школе экономики эти потери называют косвенными для экономики Украины, т.к. сюда включают текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости."Именно выручка оценивается в $1,164 трлн, а добавленная стоимость - $385,7 млрд. Наибольшие суммы косвенных потерь по объему выручки касаются производительных секторов, в том числе торговли ($450,5 млрд), промышленности вместе со строительством и услугами ($409,9 млрд), а также сельского хозяйства ($83,1 млрд). Важные инфраструктурные сектора также понесли значительные потери, в том числе энергетика ($43,1 млрд) и транспорт ($38,8 млрд). Безусловно, что к потерям причисляют и дополнительные расходы бюджета. Самые крупные из них приходятся на разминирование ($42 млрд) и жилищный сектор ($22,4 млрд). В жилищном секторе основные расходы связаны с дополнительными расходами граждан на аренду жилья ($15,4 млрд). В то же время возросли и продолжают расти расходы государства на социальные выплаты ($10 млрд), здравоохранение ($11,4 млрд), образование и наука ($14,5 млрд). Значительное давление на экономику также оказывает необходимость восстановления жилищно-коммунального хозяйства, где косвенные потери оцениваются в $7,7", - отмечалось в публикации канала.Таким образом, писали авторы "Резидента", "на Банковой не пойдет на мирные переговоры; война нужна Офису президента, чтобы сохранить власть без выборов".Обстрелы и налётыУтром 10 октября Минобороны РФ рассказало о ночном налёте украинских беспилотников на регионы России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолётного типа. 47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над территорией Курской области, 9 - над территорией Ростовской, 4 – над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря", - отмечалось в сообщении в телеграм-канале министерства.Также стало известно о том, что атаке украинских дронов подвергся пригород Майкопа — об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. В регионе начали эвакуацию жителей посёлка Родникового."На данный момент все жители посёлка Родникового находятся в безопасности. Все были организованно эвакуированы в пункт временного размещения. Сейчас там остаются порядка 30 человек, остальные уехали к родственникам. В ПВР все обеспечены горячим питанием, необходимым уходом. Все граждане были обследованы медработниками. Особое внимание уделяется пожилым людям. Три пенсионера были помещены в гериатрическое отделение больницы. На месте работают представители Кабинета министров, администрации, социальных служб, волонтеры. Продолжаю держать ситуацию на контроле. Люди смогут вернуться в свои дома сразу же после завершения работы спецслужб", - писал в 10:31 Кумпилов в своём телеграм-канале.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 20 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 8 обстрелов, на горловском направлении — 11 обстрелов, на волновахском направлении — 1 обстрелов, выпустив всего 57 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 3 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 32 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 2; Великая Лепетиха — 7; Днепряны — 7; Новая Каховка — 2; Таврийск — 2; Райское — 4; Новые Лагеря — 3; Корсунка — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Костогрызово, Дудчино, Федоровка, Любимовка, Малокаховка и Каменка. В результате обстрела со стороны ВСУ в н.п. Днепряны повреждены три частных дома.Кроме того, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли 24 удара по территории округа."За прошедшие сутки зафиксировано 24 удара со стороны противника. Обстрелам подверглись Горностаевка и Каиры. Кроме того, зафиксировано 13 атак вражескими дронами по территории Горностаевки (в результате повреждена линия электропередач), Каир, Зеленого Пода (в результате повреждён жилой дом и легковой автомобиль местного жителя) и Заводовки. Информации о пострадавших не поступало", - отмечалось в сообщении.Утром 10 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа. Без пострадавших и повреждений. В Белгородском районе по посёлку Дубовое, сёлам Ближняя Игуменка, Красное, Красный Хутор, Репное, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори, Лозовое и хутору Угрим выпущены 18 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 6 беспилотников. Повреждены 3 частных дома, 2 автомобиля и линия электропередачи", - писал Гладков.В Борисовском районе по селу Байцуры и хутору Казачье-Рудченское выпущены 9 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. Повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке 5 БПЛА. Повреждены один частный дом, хозпостройка и легковой автомобиль.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Новостроевка-Вторая и Почаево выпущены 17 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 3 БПЛА. Повреждена линия электропередачи.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое и Поповка выпущены 10 артиллерийских снарядов в ходе 2 обстрелов и 2 беспилотника. Обошлось без пострадавших и повреждений."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селу Муром и хутору Марьино выпущены 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 5 БПЛА. Количество пострадавших в результате обстрела города Шебекино увеличилось до 4: позже в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с осколочным ранением лопатки. Все четверо после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Сгорело производственно-складское помещение одного из предприятий. Повреждены 11 частных домовладений, 2 МКД, 10 автомобилей, один социальный объект и производственные здания 2 предприятий", - указывал Гладков.Губернатор Курской области Алексей Смирнов с полуночи в своём телеграм-канале дважды сообщал об опасности атаки БПЛА и дважды - о ракетной опасности. В самой области идут бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем вокруг Украины — в статье Татьяны Стоянович ""Рамштайн" откладывается, американцы требуют обратно их деньги. Украина в международном контексте".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, анатолий шарий, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, ес, кабинет министров, херсонская область, владимир зеленский