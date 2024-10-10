Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы - 10.10.2024 Украина.ру
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Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы
Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы - 10.10.2024 Украина.ру
Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы
В четверг, 10 октября, мультимедийное издание Украина.ру проводит форсайт-форум "Хочу жить в России!". Его цель - привлечь квалифицированное общественное внимание к проблеме переселения в Россию близких ей по духу иностранцев
2024-10-10T13:55
2024-10-10T13:55
новости
украина.ру
искандер хисамов
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украина
майдан
форум
украинцы
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Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!" рассказал модератор площадки, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.Он отметил, что сейчас наблюдается рост числа желающих переехать в Россию иностранцев, однако большинство из них по-прежнему украинцы. Хисамов добавил, что ситуация в их стране изменила не только миграционную политику России, но и информационное пространство."Мы являемся детищем Майдана", - сказал главред уточнив, что издание Украина.ру было на три четверти сформировано из уехавших после госпереворота в своей стране украинских журналистов, которые не пожелали соглашаться с нацистской политикой своих властей. Так и была создана российская редакция Украина.ру, напомнил Хисамов, уточнив, что и он сам 12 лет возглавлял разные СМИ на Украине, но потом был вынужден покинуть эту страну.Главный редактор резюмировал, что многие украинцы сталкиваются с документальными и бытовыми проблемами на новом месте жительства, и форум "Хочу жить в России!" должен помочь обратить внимание квалифицированной общественности, чтобы разобраться, что "нужно починить" в системе.Другие подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина.ру, искандер хисамов, россия, украина, майдан, форум, украинцы
Новости, Украина.ру, Искандер Хисамов, Россия, Украина, Майдан, форум, украинцы

Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы

13:55 10.10.2024
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкФорсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру"
Форсайт-форум Хочу жить в России!, организованный мультимедийным изданием Украина.ру - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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В четверг, 10 октября, мультимедийное издание Украина.ру проводит форсайт-форум "Хочу жить в России!". Его цель - привлечь квалифицированное общественное внимание к проблеме переселения в Россию близких ей по духу иностранцев
Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!" рассказал модератор площадки, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
Он отметил, что сейчас наблюдается рост числа желающих переехать в Россию иностранцев, однако большинство из них по-прежнему украинцы. Хисамов добавил, что ситуация в их стране изменила не только миграционную политику России, но и информационное пространство.
"Мы являемся детищем Майдана", - сказал главред уточнив, что издание Украина.ру было на три четверти сформировано из уехавших после госпереворота в своей стране украинских журналистов, которые не пожелали соглашаться с нацистской политикой своих властей.
Так и была создана российская редакция Украина.ру, напомнил Хисамов, уточнив, что и он сам 12 лет возглавлял разные СМИ на Украине, но потом был вынужден покинуть эту страну.
Главный редактор резюмировал, что многие украинцы сталкиваются с документальными и бытовыми проблемами на новом месте жительства, и форум "Хочу жить в России!" должен помочь обратить внимание квалифицированной общественности, чтобы разобраться, что "нужно починить" в системе.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
12:32
Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победаТот факт, что иностранцы сейчас активно переселяются в Россию – это ее моральная победа. С другой стороны, это и вызов для страны: не все едут с добрыми намерениями
Другие подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ.
 
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