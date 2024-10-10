https://ukraina.ru/20241010/1058008464.html

Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы

Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы - 10.10.2024 Украина.ру

Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы

В четверг, 10 октября, мультимедийное издание Украина.ру проводит форсайт-форум "Хочу жить в России!". Его цель - привлечь квалифицированное общественное внимание к проблеме переселения в Россию близких ей по духу иностранцев

2024-10-10T13:55

2024-10-10T13:55

2024-10-10T13:55

новости

украина.ру

искандер хисамов

россия

украина

майдан

форум

украинцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0a/1058008655_0:0:2722:1532_1920x0_80_0_0_8742d75eb8b8c5d3fb2e21fe6d225a46.jpg

Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!" рассказал модератор площадки, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.Он отметил, что сейчас наблюдается рост числа желающих переехать в Россию иностранцев, однако большинство из них по-прежнему украинцы. Хисамов добавил, что ситуация в их стране изменила не только миграционную политику России, но и информационное пространство."Мы являемся детищем Майдана", - сказал главред уточнив, что издание Украина.ру было на три четверти сформировано из уехавших после госпереворота в своей стране украинских журналистов, которые не пожелали соглашаться с нацистской политикой своих властей. Так и была создана российская редакция Украина.ру, напомнил Хисамов, уточнив, что и он сам 12 лет возглавлял разные СМИ на Украине, но потом был вынужден покинуть эту страну.Главный редактор резюмировал, что многие украинцы сталкиваются с документальными и бытовыми проблемами на новом месте жительства, и форум "Хочу жить в России!" должен помочь обратить внимание квалифицированной общественности, чтобы разобраться, что "нужно починить" в системе.Другие подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ.

https://ukraina.ru/20241010/1058005388.html

россия

украина

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, искандер хисамов, россия, украина, майдан, форум, украинцы