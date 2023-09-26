Владимир Ераносян: Чтобы защитить Крым, нужно создать санитарную зону на всем побережье Черного моря - 26.09.2023 Украина.ру
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Владимир Ераносян: Чтобы защитить Крым, нужно создать санитарную зону на всем побережье Черного моря
Владимир Ераносян: Чтобы защитить Крым, нужно создать санитарную зону на всем побережье Черного моря - 26.09.2023 Украина.ру
Владимир Ераносян: Чтобы защитить Крым, нужно создать санитарную зону на всем побережье Черного моря
У ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-09-26T04:37
2023-09-26T04:37
интервью
владимир ераносян
крым
крымский мост
дроны
atacms
"taurus"
очаков
херсон
одесса
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Военные эксперты сообщили о новой тактике ВСУ, которая была предложена силами спецопераций Великобритании. Стратегия атакующего осиного роя — постоянные атаки крылатыми ракетами, БПЛА, бэзэкипажными катерами – призвана выдавить российский флот из западной части Черного моря и заблокировать его в базах под защитой ПВО. Захват стратегической инициативы позволит уничтожить газопровод "Турецкий поток", сосредоточиться на уничтожении Крымского моста и перейти к активным высадкам небольших десантов в Крыму.- Владимир, насколько такой план реализуем в нынешних условиях?- Именно такой план и реализуется сейчас, причем поэтапно. Сначала им передали ракеты Harpoon, которые запускаются с наземных платформ. Эти ракеты несли потенциальную угрозу всей акватории Черного моря, включая главную базу, потому что расстояние от Одессы до Севастополя по прямой – 305 км. Расстояние от Очакова и Херсона еще меньше.Потом им были переданы дальнобойные британо-французские Storm Shadow и Scalp, как воздушного, так и наземного базирования. Дальность этих ракет - 280 км, но есть модификации с еще большей дальностью.- Как готовится ракетная атака на Крым?- Первым делом они получают данные от спутников, разведывательных дронов типа Reaper и самолетов "Посейдон". Сначала запускаются беспилотники UJ-22 Airborne, чтобы их сбивали или сажали с помощью РЭБ. Но в этот момент выявляется местонахождение подвижных комплексов ПВО.Эта информация мгновенно передается на пульт управления запуском наземной платформы. Затем выпускается рой ракет. Наши успевают сбить 5-6 ракет, но дело в том, что противник вводит данные, которые позволяют обходить комплексы ПВО. Командование ВСУ осознало, что проигрывает на поле боя, поэтому прибегает к тактике ассиметричной борьбы. Это рейды вглубь территории, удары по инфраструктуре и политические убийства.Изначально ВСУ использовали тактику городской герильи, которую отработали в Мариуполе. Наступление механизированных частей, которое началось 4 июня как раз было предназначено для того, чтобы украинские части смогли прятаться в руинах домов, используя городское население в качестве живого щита, то есть превращая города и населенные пункты в укрепрайоны.Но наши войска не позволили ВСУ дойти до густонаселенных городов, где для них есть живой щит. Это не позволили наши минные поля, ПТУРы, Ка-52, которые жгли технику ВСУ. У нас больше нет сдерживающего фактора, как это было, когда противник прятался за мирным населением. Поэтому потери ВСУ катастрофические.Сейчас задачи для украинской армии обновляются западными кураторами благодаря новой номенклатуре вооружений. Это упомянутые ракеты Storm Shadow, Scalp, и, возможно, Taurus и ATACMS с наземными носителями.- Можем ли мы выиграть борьбу за море на суше? То есть как наземная операция сможет обеспечить безопасность Крыма и акватории Черного моря?- Мы успешно поражаем аэродромы, где базируются платформы для запуска дальнобойных ракет, но без санитарной зоны на побережье мы не справимся, так как она полностью позволяет купировать эту угрозу, поскольку эти ракетные комплексы подвижные. А морские дроны могут запускаться не только с побережья, но и с морских носителей под видом сейнеров и зерновозов, поэтому мы уничтожаем и портовую инфраструктуру. Нужно понимать, что Крым столкнулся с большой опасностью, но крымчан этими ударами не испугать.У ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России. В любом случае мы должны контролировать побережье Черного моря. Если не будет полного контроля над побережьем, возможность атаки с наземной платформы всегда будет сохраняться. Они могут быть в закрытом ангаре, или замаскированы под гражданский объект, даже обычный торговый центр и наносить удары, выезжая из подземного паркинга. Кураторы все равно сидят в Вашингтоне и Лондоне, для них местное население – живой щит. Это продолжение городской герильи только в модифицированной форме. Они сделали вывод, что надо прикрываться не только населением Восточной Украины, но всей страны.
https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html
https://ukraina.ru/20230924/1049655770.html
https://ukraina.ru/20230925/1049686204.html
Украина.ру
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, владимир ераносян, крым, крымский мост, дроны, atacms, "taurus", очаков, херсон, одесса, бпла, storm shadow
Интервью, Владимир Ераносян, Крым, Крымский мост, дроны, ATACMS, "Taurus", Очаков, Херсон, Одесса, БПЛА, Storm Shadow

Владимир Ераносян: Чтобы защитить Крым, нужно создать санитарную зону на всем побережье Черного моря

04:37 26.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир ЕраносянВладимир Ераносян интервью
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Ераносян
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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У ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Военные эксперты сообщили о новой тактике ВСУ, которая была предложена силами спецопераций Великобритании. Стратегия атакующего осиного роя — постоянные атаки крылатыми ракетами, БПЛА, бэзэкипажными катерами – призвана выдавить российский флот из западной части Черного моря и заблокировать его в базах под защитой ПВО.
Захват стратегической инициативы позволит уничтожить газопровод "Турецкий поток", сосредоточиться на уничтожении Крымского моста и перейти к активным высадкам небольших десантов в Крыму.
- Владимир, насколько такой план реализуем в нынешних условиях?
- Именно такой план и реализуется сейчас, причем поэтапно. Сначала им передали ракеты Harpoon, которые запускаются с наземных платформ. Эти ракеты несли потенциальную угрозу всей акватории Черного моря, включая главную базу, потому что расстояние от Одессы до Севастополя по прямой – 305 км. Расстояние от Очакова и Херсона еще меньше.
Потом им были переданы дальнобойные британо-французские Storm Shadow и Scalp, как воздушного, так и наземного базирования. Дальность этих ракет - 280 км, но есть модификации с еще большей дальностью.
Владимир Ераносян - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля 2021, 15:13
Владимир Ераносян: кто онПолитолог, писатель, эксперт бюро военно-политического анализа
- Как готовится ракетная атака на Крым?
- Первым делом они получают данные от спутников, разведывательных дронов типа Reaper и самолетов "Посейдон". Сначала запускаются беспилотники UJ-22 Airborne, чтобы их сбивали или сажали с помощью РЭБ. Но в этот момент выявляется местонахождение подвижных комплексов ПВО.
Эта информация мгновенно передается на пульт управления запуском наземной платформы. Затем выпускается рой ракет. Наши успевают сбить 5-6 ракет, но дело в том, что противник вводит данные, которые позволяют обходить комплексы ПВО. Командование ВСУ осознало, что проигрывает на поле боя, поэтому прибегает к тактике ассиметричной борьбы. Это рейды вглубь территории, удары по инфраструктуре и политические убийства.
Изначально ВСУ использовали тактику городской герильи, которую отработали в Мариуполе. Наступление механизированных частей, которое началось 4 июня как раз было предназначено для того, чтобы украинские части смогли прятаться в руинах домов, используя городское население в качестве живого щита, то есть превращая города и населенные пункты в укрепрайоны.
Но наши войска не позволили ВСУ дойти до густонаселенных городов, где для них есть живой щит. Это не позволили наши минные поля, ПТУРы, Ка-52, которые жгли технику ВСУ. У нас больше нет сдерживающего фактора, как это было, когда противник прятался за мирным населением. Поэтому потери ВСУ катастрофические.
совместная тренировка украинских военных и НАТО в 2023 году - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
24 сентября, 18:16
Британцы и Крым, удар по Токмаку. Итоги 24 сентября на УкраинеРяд источников сообщил о разработанной британцами тактике ВСУ, направленной на дестабилизацию обстановки в Крыму. Украина нанесла удар по Токмаку, пострадали дети
Сейчас задачи для украинской армии обновляются западными кураторами благодаря новой номенклатуре вооружений. Это упомянутые ракеты Storm Shadow, Scalp, и, возможно, Taurus и ATACMS с наземными носителями.
- Можем ли мы выиграть борьбу за море на суше? То есть как наземная операция сможет обеспечить безопасность Крыма и акватории Черного моря?
- Мы успешно поражаем аэродромы, где базируются платформы для запуска дальнобойных ракет, но без санитарной зоны на побережье мы не справимся, так как она полностью позволяет купировать эту угрозу, поскольку эти ракетные комплексы подвижные.
А морские дроны могут запускаться не только с побережья, но и с морских носителей под видом сейнеров и зерновозов, поэтому мы уничтожаем и портовую инфраструктуру. Нужно понимать, что Крым столкнулся с большой опасностью, но крымчан этими ударами не испугать.
У ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России. В любом случае мы должны контролировать побережье Черного моря. Если не будет полного контроля над побережьем, возможность атаки с наземной платформы всегда будет сохраняться.
Вчера, 18:11
Удар по аэродрому, разблокировка российских активов в Евросоюзе. О чём говорили эксперты 25 сентября
Они могут быть в закрытом ангаре, или замаскированы под гражданский объект, даже обычный торговый центр и наносить удары, выезжая из подземного паркинга. Кураторы все равно сидят в Вашингтоне и Лондоне, для них местное население – живой щит. Это продолжение городской герильи только в модифицированной форме. Они сделали вывод, что надо прикрываться не только населением Восточной Украины, но всей страны.
 
ИнтервьюВладимир ЕраносянКрымКрымский мостдроныATACMS"Taurus"ОчаковХерсонОдессаБПЛАStorm Shadow
 
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Заголовок открываемого материала
04:37Владимир Ераносян: Чтобы защитить Крым, нужно создать санитарную зону на всем побережье Черного моря
04:27"Максимальный психоз в обществе". Эксперты в Киеве задумались о том, что будет после войны
04:21"Они – хорошие нацисты": YouTube удалил аккаунт журналиста, рассказавшего правду про "Азов"*
04:14Как "Кисуля" Ингебора Даупкунайте из "Интердевочек" тоже стала "шпротой". И почему они хотят вернуться
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22:16Военный летчик Владимир Попов о том, как Россия готовится уничтожать аэродромы и самолеты противника
22:06"Это нацист". Американский визит Зеленского завершился международным скандалом
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20:40Гладков: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области
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