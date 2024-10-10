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Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев

Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев - 10.10.2024 Украина.ру

Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев

Тезис о том, что "все, кто хотел в Россию, уже приехали" – неверен, и сейчас Москве стоит подумать не только о судьбах украинцев, которые пытаются стать гражданами РФ, но и тех из них, кто оказался в третьих странах

2024-10-10T16:37

2024-10-10T16:37

2024-10-10T16:37

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Об этом на форсайт-форуме "Хочу жить в России!", организованном мультимедийным изданием Украина.ру, сказал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков.Он добавил, что для переселенцев необходим комплекс мер, которые были бы направлены например, на строительство пункта временного размещения в Шереметьево, облегчение продажи имущества, в частности автомобилей, образование для школьников и студентов и так далее.Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер согласилась со словами Скорикова, однако отметила, что в вопросах миграции Москве стоит быть внимательной."Конечно, можно понять тех, кто охраняет безопасность РФ. Среди украинцев, по статистике, около 10% людей, активно ненавидящих Россию. Это не меньше 2 млн человек – опасное количество. Поэтому предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан", - сказала Шеслер, резюмировав, что "русские, это не те, у кого русские родители, а те, у кого русские дети".Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.

https://ukraina.ru/20241010/1057965275.html

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новости, россия, украина, москва, иван скориков, лариса шеслер, украина.ру, снг, вооруженные силы украины, всу, миграция