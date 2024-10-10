Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев - 10.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241010/1058012686.html
Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев
Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев - 10.10.2024 Украина.ру
Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев
Тезис о том, что "все, кто хотел в Россию, уже приехали" – неверен, и сейчас Москве стоит подумать не только о судьбах украинцев, которые пытаются стать гражданами РФ, но и тех из них, кто оказался в третьих странах
2024-10-10T16:37
2024-10-10T16:37
новости
россия
украина
москва
иван скориков
лариса шеслер
украина.ру
снг
вооруженные силы украины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103389/42/1033894253_0:14:759:441_1920x0_80_0_0_c5c79d75c052487053fe2ad4dfc16e68.jpg
Об этом на форсайт-форуме "Хочу жить в России!", организованном мультимедийным изданием Украина.ру, сказал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков.Он добавил, что для переселенцев необходим комплекс мер, которые были бы направлены например, на строительство пункта временного размещения в Шереметьево, облегчение продажи имущества, в частности автомобилей, образование для школьников и студентов и так далее.Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер согласилась со словами Скорикова, однако отметила, что в вопросах миграции Москве стоит быть внимательной."Конечно, можно понять тех, кто охраняет безопасность РФ. Среди украинцев, по статистике, около 10% людей, активно ненавидящих Россию. Это не меньше 2 млн человек – опасное количество. Поэтому предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан", - сказала Шеслер, резюмировав, что "русские, это не те, у кого русские родители, а те, у кого русские дети".Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
https://ukraina.ru/20241010/1057965275.html
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103389/42/1033894253_77:0:682:454_1920x0_80_0_0_027e6de048206f2e71e7ffb9b2f085ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, москва, иван скориков, лариса шеслер, украина.ру, снг, вооруженные силы украины, всу, миграция
Новости, Россия, Украина, Москва, Иван Скориков, Лариса Шеслер, Украина.ру, СНГ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, миграция

Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев

16:37 10.10.2024
 
© Открытые источникиИван Скориков
Иван Скориков
© Открытые источники
Читать в
Тезис о том, что "все, кто хотел в Россию, уже приехали" – неверен, и сейчас Москве стоит подумать не только о судьбах украинцев, которые пытаются стать гражданами РФ, но и тех из них, кто оказался в третьих странах
Об этом на форсайт-форуме "Хочу жить в России!", организованном мультимедийным изданием Украина.ру, сказал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков.
"Поговорим о странах Европы, где находится несколько сотен тысяч украинцев, которых надо постараться вернуть. Например, Сербия, где, по словам президента страны, группа беженцев из Украины, которая любит Россию, и группа релокантов, которая Россию ненавидит. Так, кто наши люди?! <...> Существует риск, что беженцы из Украины в Европу могут оказаться в составе ВСУ. Надо их перевезти к себе, пока это не поздно", - заявил Скориков.
Он добавил, что для переселенцев необходим комплекс мер, которые были бы направлены например, на строительство пункта временного размещения в Шереметьево, облегчение продажи имущества, в частности автомобилей, образование для школьников и студентов и так далее.
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер согласилась со словами Скорикова, однако отметила, что в вопросах миграции Москве стоит быть внимательной.
"Конечно, можно понять тех, кто охраняет безопасность РФ. Среди украинцев, по статистике, около 10% людей, активно ненавидящих Россию. Это не меньше 2 млн человек – опасное количество. Поэтому предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан", - сказала Шеслер, резюмировав, что "русские, это не те, у кого русские родители, а те, у кого русские дети".
Коллаж: Хочу жить в России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
06:35
Хочу жить в России. Украина.ру о тех, кто решил переехать жить в РФВ четверг, 10 октября, в Москве пройдет форсайт-форум "Хочу жить в России", организованный изданием Украина.ру. Это мероприятие является кульминацией проекта, посвященного иностранцам, которые решили переехать жить в РФ. Истории этих людей разные, но всех их объединяет одно – искренняя любовь к России и готовность связать с ней свою судьбу
Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваИван СкориковЛариса ШеслерУкраина.руСНГВооруженные силы УкраиныВСУмиграция
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев
16:36В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон
16:26Корнилов: открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать про русских с украинскими паспортами
16:22Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ
16:10Теократ-расист из ПЦУ нашел нового великого князя Киевского и всея Руси
16:06Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в плен
16:00Дальневосточная Украина Виктора Пальмова
15:55"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство
15:49Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить
15:43Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico
13:55Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы
13:39Военные действия привели к опустошению лесов Украины
13:38Отдать Гибралтар и Фолкленды. Геркулесов столб Британской империи зашатался
13:38Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО
13:28Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО
13:27Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США
13:06Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой
13:05Вихри враждебные: зловещий "Милтон" напомнил американцам кошмар почти 20-летней давности
13:00Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября
12:42Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь
Лента новостейМолния