Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев
© Открытые источникиИван Скориков
© Открытые источники
Тезис о том, что "все, кто хотел в Россию, уже приехали" – неверен, и сейчас Москве стоит подумать не только о судьбах украинцев, которые пытаются стать гражданами РФ, но и тех из них, кто оказался в третьих странах
Об этом на форсайт-форуме "Хочу жить в России!", организованном мультимедийным изданием Украина.ру, сказал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков.
"Поговорим о странах Европы, где находится несколько сотен тысяч украинцев, которых надо постараться вернуть. Например, Сербия, где, по словам президента страны, группа беженцев из Украины, которая любит Россию, и группа релокантов, которая Россию ненавидит. Так, кто наши люди?! <...> Существует риск, что беженцы из Украины в Европу могут оказаться в составе ВСУ. Надо их перевезти к себе, пока это не поздно", - заявил Скориков.
Он добавил, что для переселенцев необходим комплекс мер, которые были бы направлены например, на строительство пункта временного размещения в Шереметьево, облегчение продажи имущества, в частности автомобилей, образование для школьников и студентов и так далее.
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер согласилась со словами Скорикова, однако отметила, что в вопросах миграции Москве стоит быть внимательной.
"Конечно, можно понять тех, кто охраняет безопасность РФ. Среди украинцев, по статистике, около 10% людей, активно ненавидящих Россию. Это не меньше 2 млн человек – опасное количество. Поэтому предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан", - сказала Шеслер, резюмировав, что "русские, это не те, у кого русские родители, а те, у кого русские дети".
06:35Хочу жить в России. Украина.ру о тех, кто решил переехать жить в РФВ четверг, 10 октября, в Москве пройдет форсайт-форум "Хочу жить в России", организованный изданием Украина.ру. Это мероприятие является кульминацией проекта, посвященного иностранцам, которые решили переехать жить в РФ. Истории этих людей разные, но всех их объединяет одно – искренняя любовь к России и готовность связать с ней свою судьбу