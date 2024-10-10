https://ukraina.ru/20241010/1058007969.html
Военные действия привели к опустошению лесов Украины
Военные действия привели к опустошению лесов Украины - 10.10.2024 Украина.ру
Военные действия привели к опустошению лесов Украины
Огромное количество лесов Украины опустошены боевыми действиями. Об этом сообщает информагенство Reuters
2024-10-10T13:39
2024-10-10T13:39
2024-10-10T13:39
новости
украина
донецкая народная республика
херсонская область
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Репортёр информагенства побывал в подконтрольных украинской армии лесничествах Донецкой народной Республики. Публикация иллюстрирована фотографиями и видеозаписями последствий уничтожения лесов из-за пожаров.В национальном парке "Святые горы", по словам официальных лиц, 4/5 из почти 12 000 гектаров парка были повреждены или уничтожены пожарами или боеприпасами, сказано в публикации. Это капля в море ущерба от боевых действий, изуродовавших ландшафт Украины и большую часть её 10 миллионов гектаров (100 000 кв. км) леса."И российская, и украинская армии ежедневно выпускают друг в друга тысячи снарядов, измельчая землю в изнуряющих боях, которые напоминают окопную войну Первой мировой войны. Конфликт также стал новаторским в плане разрушений", - констатировало издание.Директор национального парка "Святые горы" Сергей Приймачук сообщил агентству Reuters, что российские боеприпасы сожгли обширные участки местности."Два видеоролика, опубликованных в сентябре подразделением 108-й бригады территориальной обороны Украины, показали, как небольшой беспилотник пытается выманить российские войска, распыляя светящееся, раскаленное вещество на длинную линию деревьев и поджигая их", - сказано в репортаже Reuters.Согласно публикации, СВО усугубила уничтожение лесных угодий давними факторами, такими как незаконная вырубка леса. К ним добавились воздушные бомбардировки, которые могут спровоцировать крупные пожары, в то время как некоторые леса вблизи линии боевого соприкосновения обстреливаются так интенсивно, что они превращаются в поля пней.В публикации также сообщается о гибели лесников и пожарных при попытках потушить возгорания лесов. Их ждут неразорвавшиеся боеприпасы и мины-ловушки.По оценкам украинских властей, предстоит проверить до трёх миллионов гектаров леса, которые заняты или были заняты российскими войсками и, вероятно, напичканы минами и боеприпасами. Восстановительные работы оцениваются в миллиарды долларов.Ранее директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян рассказывал о том, что пожарные лесничеств Херсонской области каждый день тушат около пяти возгораний, большая часть которых вызвана украинскими дронами. Подробности в публикации Экотерроризм ВСУ, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 6 июля
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донецкая народная республика, херсонская область, reuters, всу, лес, леса, экология, экологическая катастрофа, сво, пожарная безопасность
Новости, Украина, Донецкая Народная Республика, Херсонская область, Reuters, ВСУ, Лес, леса, экология, экологическая катастрофа, СВО, пожарная безопасность
Военные действия привели к опустошению лесов Украины
Огромное количество лесов Украины опустошены боевыми действиями. Об этом сообщает информагенство Reuters
Репортёр информагенства побывал в подконтрольных украинской армии лесничествах Донецкой народной Республики. Публикация иллюстрирована фотографиями и видеозаписями последствий уничтожения лесов из-за пожаров.
В национальном парке "Святые горы", по словам официальных лиц, 4/5 из почти 12 000 гектаров парка были повреждены или уничтожены пожарами или боеприпасами, сказано в публикации. Это капля в море ущерба от боевых действий, изуродовавших ландшафт Украины и большую часть её 10 миллионов гектаров (100 000 кв. км) леса.
"И российская, и украинская армии ежедневно выпускают друг в друга тысячи снарядов, измельчая землю в изнуряющих боях, которые напоминают окопную войну Первой мировой войны. Конфликт также стал новаторским в плане разрушений", - констатировало издание.
Директор национального парка "Святые горы" Сергей Приймачук сообщил агентству Reuters, что российские боеприпасы сожгли обширные участки местности.
"Два видеоролика, опубликованных в сентябре подразделением 108-й бригады территориальной обороны Украины, показали, как небольшой беспилотник пытается выманить российские войска, распыляя светящееся, раскаленное вещество на длинную линию деревьев и поджигая их", - сказано в репортаже Reuters.
Согласно публикации, СВО усугубила уничтожение лесных угодий давними факторами, такими как незаконная вырубка леса. К ним добавились воздушные бомбардировки, которые могут спровоцировать крупные пожары, в то время как некоторые леса вблизи линии боевого соприкосновения обстреливаются так интенсивно, что они превращаются в поля пней.
В публикации также сообщается о гибели лесников и пожарных при попытках потушить возгорания лесов. Их ждут неразорвавшиеся боеприпасы и мины-ловушки.
По оценкам украинских властей, предстоит проверить до трёх миллионов гектаров леса, которые заняты или были заняты российскими войсками и, вероятно, напичканы минами и боеприпасами. Восстановительные работы оцениваются в миллиарды долларов.
Ранее директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян рассказывал о том, что пожарные лесничеств Херсонской области
каждый день тушат около пяти возгораний, большая часть которых вызвана украинскими дронами.