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Военные действия привели к опустошению лесов Украины

Военные действия привели к опустошению лесов Украины - 10.10.2024 Украина.ру

Военные действия привели к опустошению лесов Украины

Огромное количество лесов Украины опустошены боевыми действиями. Об этом сообщает информагенство Reuters

2024-10-10T13:39

2024-10-10T13:39

2024-10-10T13:39

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Репортёр информагенства побывал в подконтрольных украинской армии лесничествах Донецкой народной Республики. Публикация иллюстрирована фотографиями и видеозаписями последствий уничтожения лесов из-за пожаров.В национальном парке "Святые горы", по словам официальных лиц, 4/5 из почти 12 000 гектаров парка были повреждены или уничтожены пожарами или боеприпасами, сказано в публикации. Это капля в море ущерба от боевых действий, изуродовавших ландшафт Украины и большую часть её 10 миллионов гектаров (100 000 кв. км) леса."И российская, и украинская армии ежедневно выпускают друг в друга тысячи снарядов, измельчая землю в изнуряющих боях, которые напоминают окопную войну Первой мировой войны. Конфликт также стал новаторским в плане разрушений", - констатировало издание.Директор национального парка "Святые горы" Сергей Приймачук сообщил агентству Reuters, что российские боеприпасы сожгли обширные участки местности."Два видеоролика, опубликованных в сентябре подразделением 108-й бригады территориальной обороны Украины, показали, как небольшой беспилотник пытается выманить российские войска, распыляя светящееся, раскаленное вещество на длинную линию деревьев и поджигая их", - сказано в репортаже Reuters.Согласно публикации, СВО усугубила уничтожение лесных угодий давними факторами, такими как незаконная вырубка леса. К ним добавились воздушные бомбардировки, которые могут спровоцировать крупные пожары, в то время как некоторые леса вблизи линии боевого соприкосновения обстреливаются так интенсивно, что они превращаются в поля пней.В публикации также сообщается о гибели лесников и пожарных при попытках потушить возгорания лесов. Их ждут неразорвавшиеся боеприпасы и мины-ловушки.По оценкам украинских властей, предстоит проверить до трёх миллионов гектаров леса, которые заняты или были заняты российскими войсками и, вероятно, напичканы минами и боеприпасами. Восстановительные работы оцениваются в миллиарды долларов.Ранее директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян рассказывал о том, что пожарные лесничеств Херсонской области каждый день тушат около пяти возгораний, большая часть которых вызвана украинскими дронами. Подробности в публикации Экотерроризм ВСУ, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 6 июля

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новости, украина, донецкая народная республика, херсонская область, reuters, всу, лес, леса, экология, экологическая катастрофа, сво, пожарная безопасность