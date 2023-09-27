https://ukraina.ru/20230927/1049708349.html
Эксперт раскрыл, когда Залужный зачистит власть на Украине и на кого "спишут" смерть Зеленского
Эксперт раскрыл, когда Залужный зачистит власть на Украине и на кого "спишут" смерть Зеленского - 27.09.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, когда Залужный зачистит власть на Украине и на кого "спишут" смерть Зеленского
С помощью зернового скандала Штаты портят репутацию Владимиру Зеленскому, чтобы он не смог выиграть на выборах весной следующего года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-09-27T07:29
2023-09-27T07:29
2023-09-27T07:29
новости
сша
украина
владимир зеленский
валерий залужный
всу
ветераны
переворот
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Власти США недовольны Владимиром Зеленским и считают, что он слишком самостоятельную политику. Американцы настроены на то, что либо президент Украины уйдет сам, либо на выборы выиграет такой человек, как главком ВСУ Валерий Залужный, рассказал Зубец.У Залужного очень плотные связи с Америкой. Он каждую неделю выходит на связи с чиновниками из США, обсуждает поставки оружия, стратегию и тактику ВСУ. За ним не стоят большие олигархические кланы, подчеркнул эксперт.Если конфликт на Украине будет заморожен, то из армии высвободится огромное количество фронтовиков. Эти ветераны будут рабочей силой, которая станет зачищать власть. На Украине может произойти военный переворот и тогда Залужный возьмет власть на волне народного негодования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049702630.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, владимир зеленский, валерий залужный, всу, ветераны, переворот
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ВСУ, ветераны, переворот
Эксперт раскрыл, когда Залужный зачистит власть на Украине и на кого "спишут" смерть Зеленского
С помощью зернового скандала Штаты портят репутацию Владимиру Зеленскому, чтобы он не смог выиграть на выборах весной следующего года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Власти США недовольны Владимиром Зеленским и считают, что он слишком самостоятельную политику. Американцы настроены на то, что либо президент Украины уйдет сам, либо на выборы выиграет такой человек, как главком ВСУ Валерий Залужный, рассказал Зубец.
У Залужного очень плотные связи с Америкой. Он каждую неделю выходит на связи с чиновниками из США, обсуждает поставки оружия, стратегию и тактику ВСУ. За ним не стоят большие олигархические кланы, подчеркнул эксперт.
"Американцы намерены взять Украину под более плотный контроль, и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому в новой архитектуре власти после зачистки украинской верхушки места не будет. Если он будет слишком сопротивляться этой зачистке, его смерть спишут на Россию", - отметил Зубец.
Если конфликт на Украине будет заморожен, то из армии высвободится огромное количество фронтовиков. Эти ветераны будут рабочей силой, которая станет зачищать власть. На Украине может произойти военный переворот и тогда Залужный возьмет власть на волне народного негодования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь