https://ukraina.ru/20230925/1049638189.html

Алексей Зубец: Весной ВСУ во главе с Залужным зачистят Зеленского и политическую верхушку Украины

Алексей Зубец: Весной ВСУ во главе с Залужным зачистят Зеленского и политическую верхушку Украины - 25.09.2023 Украина.ру

Алексей Зубец: Весной ВСУ во главе с Залужным зачистят Зеленского и политическую верхушку Украины

Главком ВСУ Валерий Залужный популярен в украинском обществе и за ним есть реальные силы, способные зачистить украинскую верхушку, считает директор Института... Украина.ру, 25.09.2023

2023-09-25T03:16

2023-09-25T03:16

2023-09-25T03:57

интервью

всу

валерий залужный

владимир зеленский

война

россия

сша

выборы

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Главком ВСУ Валерий Залужный популярен в украинском обществе и за ним есть реальные силы, способные зачистить украинскую верхушку, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Польши Анджей Дуда, говоря на встрече с журналистами о попытке Киева оспорить запрет, который Варшава ввела на ввоз украинской агропродукции, сравнил Украину с утопленником, который "хватается за все, что может".Позднее Дуда в интервью телеканалу TVN24 добавил, что Варшава не собирается передавать Украине новое оружие, которое закупается для модернизации польской армии.- Алексей Николаевич, конфликт между Варшавой и Киевом имеет в большей степени экономическую подоплёку или политическую?- Она, очевидно, политическая. Представитель администрации Байдена Джон Кирби заявил, что США с уважением относятся к решению восточноевропейских стран запретить ввоз украинского зерна. В переводе на русский это означает, что США поддерживают экономическое давление на Украину. Это давление имеет несколько подтекстов. Первый – это поддержка Польши - ценного союзника Америки в Европе.Второй – поддержка правящей в Польше партии "Право и справедливость". За счет поддержки польской позиции США помогают нынешней власти переизбраться.Третий -это сигнал Зеленскому, что ему пора уходить. Америка недовольна Зеленским, они считают, что он слишком самостоятелен, ведет политику, которая не соответствует американским интересам. С помощью зернового скандала они портят его имидж, а человек с убитой репутацией не может выиграть на выборах, которые состоятся. Скорее всего, весной следующего года. Американцы настроены на то, что либо Зеленский уйдет сам, либо на этих выборах к власти придет кто-то вроде Залужного.И потому что Залужный конкурент Зеленского на него шьют уголовное дело о сдаче южных регионов в начале СВО. Американцы намерены взять Украину под более плотный контроль, и Зеленскому в новой архитектуре власти после зачистки украинской верхушки места не будет. Если он будет слишком сопротивляться этой зачистке, его смерть спишут на Россию.- А почему Залужный в большей степени устраивает США?- У Залужного очень плотные связи с Америкой. Он каждую неделю выходит на связи с чиновниками из США, обсуждает поставки оружия, стратегию, тактику. За ним пока нет олигархического клана. Если за Зеленским изначально стоял Коломойский, то Залужный выдвинулся благодаря своим военным талантам, а не тому, что его подпирали большие деньги.Плюс Залужный может мобилизовать на свою сторону ветеранов. Кстати. Для России вся эта история полезна тем, что зачистки украинской власти невозможно делать, пока идут военные действия. И то, что США нацелились на зачистку украинской верхушки, означает, что к весне следующего года они собираются прекратить боевые действия. Опыт революции 1917 года показывает, что невозможно одновременно вести войну и проводить революцию и реформы.Если Америка хочет менять Зеленского, это значит, что к этому времени военные действия должны быть остановлены, и США предложат тот или иной вариант компромисса к весне следующего года. Не факт, что Россия на него пойдет. Но войну можно закончить формально или неформально, заморозив военные действия. Это будет означать, что из армии высвободится огромное количество фронтовиков. Эти ветераны и будут рабочей силой, которая станет зачищать власть.Недовольство украинских солдат тем, что происходит в тылу огромное. Когда они вернутся с фронта домой, дай бог, украинской власти просто убежать. Залужный популярен в украинском обществе и за ним есть реальные силы, способные зачистить украинскую верхушку. Зеленский это понимает, отсюда и уголовное дело, которое нацелено на то, чтобы убить авторитет Залужного. Но если история с уголовным делом будет раскручиваться, то никакие выборы не понадобятся. На Украине произойдёт военный переворот и Залужный возьмет власть на волне народного негодования.- Сценарий событий весны следующего года будет проходить по формуле Троцкого "ни войны, ни мира"? И ведь это все равно не сделает оставшуюся часть Украины пророссийской?- Мы не знаем, какие предложения по замораживанию конфликта будут сделаны американцами России. Но контуры такой игры вырисовываются. Если вернуться к вашему вопросу о зерне, то очевидно, что Зеленского макнули мордой в грязь. Истрия с неудавшимся давлением на Польшу из-за зерна. – это совершенно очевидный удар по репутации Зеленского.Поляки не против транзита, но они категорически против, чтобы это зерно продавалось на территории Польши. Дело в том, что сельское хозяйство Польши мелкое, оно состоит из полутора миллиона фермерских хозяйств, ку каждого из которых от одного до нескольких гектаров. И конкурировать с украинским сельским хозяйством, где крупные производители зерна, польское не может по определению.То есть перекрыть поставки украинского зерна на территорию Польши поляки были вынуждены, потому что это объективная потребность защитить свои фермерские хозяйства. А то, что началось уже после запрета на ввоз зерна, - это уже политика, несвязанная с экономикой.- Каковы тогда наши задачи на фронте? Разгромить ВСУ, чтобы войти в возможные мирные переговоры с лучших стартовых позиций, или закрепиться на достигнутых позициях в ожидании того, что все само развалится?- Само не развалится, это очевидно. Понятно, что все будет решать генштаб и президент России. Сейчас многие говорят о том, что Россия имеет достаточно ресурсов для наступления. Вполне возможно, что до весны мы увидим какие-то изменения на фронте, которые позволят России входить в фазу перемирия на более выгодных условиях, чем сейчас. Но до весны еще полгода, эти полгода надо еще прожить.- Видимо, эта война не последняя для нашей страны и армии. Что выгоднее для российской экономики в ее текущем состоянии, массовое производство дешевых вооружений, или дорогих, но высокотехнологичных? Что может потянуть наш ВПК?- Придется производить и то, и другое. Сейчас идет война нового формата. Военные доктрины пятилетней давности говорили о том, что большой войны быть не может. Может быть либо большая ядерная война, либо маленькая операция, вроде той, которую Россия проводит в Сирии. А оказалось, что возможна промежуточная между двумя вариантами война, которая требует огромного количества боеприпасов и высокотехнологичного дорогого оружия. То есть обычные снаряды и высокоточные "Ланцеты", которые опираются на космическую систему навигации.И для России – это плюс. Базовое производство массовых вооружений, танков и боеприпасов, оживляет экономику. Это попутное производство стали, химическая промышленность. С другой стороны, благодаря сочетания старых подходов к вооружениям и современных мы получаем развитие всей линейки.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20230922/1049627582.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, валерий залужный, владимир зеленский, война, россия, сша, выборы