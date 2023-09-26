Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих" - 26.09.2023 Украина.ру
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Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих"
Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих" - 26.09.2023 Украина.ру
Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих"
Михаил Развожаев прокомментировал скандал, который разразился после того, как охранник Дворца культуры рыбаков не пустил детей в укрытие во время воздушной тревоги
2023-09-26T16:55
2023-09-26T16:55
новости
севастополь
сорок мучеников севастийских
михаил развожаев
бомбоубежища
скандал
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Во время воздушной тревоги в Севастополе не может быть разделения на "своих" и "чужих". Так губернатор города Севастополя Михаил Развожаев 26 сентября в своем телеграм-канале прокомментировал действия охранника городского Дворца культуры рыбаков (ДКР), который не пустил детей в укрытие во время воздушной тревоги."Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома, или просто их где-то на улице застала сирена", - подчеркнул Развожаев.Губернатор добавил, что для любого здравомыслящего человека это должно быть прописной истиной."Странно, что в нашем городе-герое вообще произошла такая история в ДКР. Еще более странно, что руководство поспешило оправдать своего сотрудника, сказав, что "люди из соседних многоэтажек должны звонить и узнавать, где находится убежище по месту их пребывания", - отметил глава города Севастополя.Развожаев очередной раз подчеркнул, что жители города не должны узнавать о временных укрытиях, когда воет сирена и что укрытий "только для своих работников" в принципе не должно быть."Я надеюсь, что такого в Севастополе больше не произойдет. И нам не придется вводить штрафы и угрожать ими, чтобы люди вспомнили, что они, прежде всего, люди. А уже потом "при исполнении своих обязанностей", - написал Михаил Развожаев.В Севастополе разразился скандал после того, как в интернете появилось видео, снятое в ДКР 25 сентября. Людей с детьми не пустили в ДК во время воздушной тревоги. По словам сотрудника ДК, укрытие в здании есть - но только для сотрудников.Позже директор ДК заявила, что во время воздушной тревоги в укрытии здания ДК на самом деле были дети и никто их не выгонял. А то, что на видео — так это родители, которые приехали забирать детей после вечерних занятий и собрались на крыльце.
https://ukraina.ru/20230925/1049665602.html
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новости, севастополь, сорок мучеников севастийских, михаил развожаев, бомбоубежища, скандал
Новости, Севастополь, Сорок мучеников Севастийских, Михаил Развожаев, бомбоубежища, скандал

Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих"

16:55 26.09.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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Михаил Развожаев прокомментировал скандал, который разразился после того, как охранник Дворца культуры рыбаков не пустил детей в укрытие во время воздушной тревоги
Во время воздушной тревоги в Севастополе не может быть разделения на "своих" и "чужих". Так губернатор города Севастополя Михаил Развожаев 26 сентября в своем телеграм-канале прокомментировал действия охранника городского Дворца культуры рыбаков (ДКР), который не пустил детей в укрытие во время воздушной тревоги.
"Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома, или просто их где-то на улице застала сирена", - подчеркнул Развожаев.
Губернатор добавил, что для любого здравомыслящего человека это должно быть прописной истиной.
"Странно, что в нашем городе-герое вообще произошла такая история в ДКР. Еще более странно, что руководство поспешило оправдать своего сотрудника, сказав, что "люди из соседних многоэтажек должны звонить и узнавать, где находится убежище по месту их пребывания", - отметил глава города Севастополя.
Развожаев очередной раз подчеркнул, что жители города не должны узнавать о временных укрытиях, когда воет сирена и что укрытий "только для своих работников" в принципе не должно быть.
"Я надеюсь, что такого в Севастополе больше не произойдет. И нам не придется вводить штрафы и угрожать ими, чтобы люди вспомнили, что они, прежде всего, люди. А уже потом "при исполнении своих обязанностей", - написал Михаил Развожаев.
В Севастополе разразился скандал после того, как в интернете появилось видео, снятое в ДКР 25 сентября. Людей с детьми не пустили в ДК во время воздушной тревоги. По словам сотрудника ДК, укрытие в здании есть - но только для сотрудников.
Позже директор ДК заявила, что во время воздушной тревоги в укрытии здания ДК на самом деле были дети и никто их не выгонял. А то, что на видео — так это родители, которые приехали забирать детей после вечерних занятий и собрались на крыльце.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Вчера, 10:52
Демонтаж аварийных конструкций: губернатор Севастополя объяснил "глухой звук" в центре городаГлухой звук, который прозвучал в центре Севастополя, это звук демонтажа аварийных конструкций, сообщил 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
 
НовостиСевастопольСорок мучеников СевастийскихМихаил Развожаевбомбоубежищаскандал
 
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17:09Участие платное: неонацисты Европы запланировали на октябрь шабаш на родине адвоката Гитлера
16:55Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих"
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