https://ukraina.ru/20230926/1049708178.html

Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих"

Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих" - 26.09.2023 Украина.ру

Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих"

Михаил Развожаев прокомментировал скандал, который разразился после того, как охранник Дворца культуры рыбаков не пустил детей в укрытие во время воздушной тревоги

2023-09-26T16:55

2023-09-26T16:55

2023-09-26T16:55

новости

севастополь

сорок мучеников севастийских

михаил развожаев

бомбоубежища

скандал

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Во время воздушной тревоги в Севастополе не может быть разделения на "своих" и "чужих". Так губернатор города Севастополя Михаил Развожаев 26 сентября в своем телеграм-канале прокомментировал действия охранника городского Дворца культуры рыбаков (ДКР), который не пустил детей в укрытие во время воздушной тревоги."Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома, или просто их где-то на улице застала сирена", - подчеркнул Развожаев.Губернатор добавил, что для любого здравомыслящего человека это должно быть прописной истиной."Странно, что в нашем городе-герое вообще произошла такая история в ДКР. Еще более странно, что руководство поспешило оправдать своего сотрудника, сказав, что "люди из соседних многоэтажек должны звонить и узнавать, где находится убежище по месту их пребывания", - отметил глава города Севастополя.Развожаев очередной раз подчеркнул, что жители города не должны узнавать о временных укрытиях, когда воет сирена и что укрытий "только для своих работников" в принципе не должно быть."Я надеюсь, что такого в Севастополе больше не произойдет. И нам не придется вводить штрафы и угрожать ими, чтобы люди вспомнили, что они, прежде всего, люди. А уже потом "при исполнении своих обязанностей", - написал Михаил Развожаев.В Севастополе разразился скандал после того, как в интернете появилось видео, снятое в ДКР 25 сентября. Людей с детьми не пустили в ДК во время воздушной тревоги. По словам сотрудника ДК, укрытие в здании есть - но только для сотрудников.Позже директор ДК заявила, что во время воздушной тревоги в укрытии здания ДК на самом деле были дети и никто их не выгонял. А то, что на видео — так это родители, которые приехали забирать детей после вечерних занятий и собрались на крыльце.

https://ukraina.ru/20230925/1049665602.html

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новости, севастополь, сорок мучеников севастийских, михаил развожаев, бомбоубежища, скандал