https://ukraina.ru/20230925/1049683281.html
"Это бухгалтерский вопрос". Подсудимый Коломойский пообещал остаться на Украине
"Это бухгалтерский вопрос". Подсудимый Коломойский пообещал остаться на Украине - 25.09.2023 Украина.ру
"Это бухгалтерский вопрос". Подсудимый Коломойский пообещал остаться на Украине
Украинский предприниматель намерен добиваться справедливости и бороться за свое право на защиту
2023-09-25T17:19
2023-09-25T17:19
2023-09-25T17:19
новости
игорь коломойский
суд
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Украинский предприниматель Игорь Коломойский не собирается скрываться от правосудия и покидать страну перед началом судебного процесса. Об этом Коломойский заявил 25 сентября в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась его жалоба на арест с залогом в 509 млн гривен (1 млрд 323 тыс. рублей), передает издание "Страна.ua”.“Я никуда не собираюсь уезжать, скрываться. Это фактовое дело. Это вопрос бухгалтерский, экспертный и аудиторский”, - заявил Коломойский, подчеркивая, что в его случае речь идет не об избежании наказания, а о справедливости и его праве на защиту.Коломойский также отметил, что обвинение против него было составлено на скорую руку."Со мной за три недели, пока меня содержат под стражей, никто не проводил следственные действия", - сказал Коломойский.Издание отмечает, что прокурор просил провести заседание суда в закрытом режиме, но суд отклонил ходатайство прокурора и провел заседание о открытом режиме.Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога.
https://ukraina.ru/20230925/1049601732.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь коломойский, суд
"Это бухгалтерский вопрос". Подсудимый Коломойский пообещал остаться на Украине
Украинский предприниматель намерен добиваться справедливости и бороться за свое право на защиту
Украинский предприниматель Игорь Коломойский не собирается скрываться от правосудия и покидать страну перед началом судебного процесса. Об этом Коломойский заявил 25 сентября в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась его жалоба на арест с залогом в 509 млн гривен (1 млрд 323 тыс. рублей), передает издание "Страна.ua”.
“Я никуда не собираюсь уезжать, скрываться. Это фактовое дело. Это вопрос бухгалтерский, экспертный и аудиторский”, - заявил Коломойский, подчеркивая, что в его случае речь идет не об избежании наказания, а о справедливости и его праве на защиту.
Коломойский также отметил, что обвинение против него было составлено на скорую руку.
"Со мной за три недели, пока меня содержат под стражей, никто не проводил следственные действия", - сказал Коломойский.
Издание отмечает, что прокурор просил провести заседание суда в закрытом режиме, но суд отклонил ходатайство прокурора и провел заседание о открытом режиме.
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога.