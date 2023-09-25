https://ukraina.ru/20230925/1049683281.html

"Это бухгалтерский вопрос". Подсудимый Коломойский пообещал остаться на Украине

"Это бухгалтерский вопрос". Подсудимый Коломойский пообещал остаться на Украине - 25.09.2023 Украина.ру

"Это бухгалтерский вопрос". Подсудимый Коломойский пообещал остаться на Украине

Украинский предприниматель намерен добиваться справедливости и бороться за свое право на защиту

2023-09-25T17:19

2023-09-25T17:19

2023-09-25T17:19

новости

игорь коломойский

суд

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Украинский предприниматель Игорь Коломойский не собирается скрываться от правосудия и покидать страну перед началом судебного процесса. Об этом Коломойский заявил 25 сентября в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась его жалоба на арест с залогом в 509 млн гривен (1 млрд 323 тыс. рублей), передает издание "Страна.ua”.“Я никуда не собираюсь уезжать, скрываться. Это фактовое дело. Это вопрос бухгалтерский, экспертный и аудиторский”, - заявил Коломойский, подчеркивая, что в его случае речь идет не об избежании наказания, а о справедливости и его праве на защиту.Коломойский также отметил, что обвинение против него было составлено на скорую руку."Со мной за три недели, пока меня содержат под стражей, никто не проводил следственные действия", - сказал Коломойский.Издание отмечает, что прокурор просил провести заседание суда в закрытом режиме, но суд отклонил ходатайство прокурора и провел заседание о открытом режиме.Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога.

https://ukraina.ru/20230925/1049601732.html

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новости, игорь коломойский, суд