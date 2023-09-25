https://ukraina.ru/20230925/1049665602.html
Демонтаж аварийных конструкций: губернатор Севастополя объяснил "глухой звук" в центре города
Демонтаж аварийных конструкций: губернатор Севастополя объяснил "глухой звук" в центре города - 25.09.2023 Украина.ру
Демонтаж аварийных конструкций: губернатор Севастополя объяснил "глухой звук" в центре города
Глухой звук, который прозвучал в центре Севастополя, это звук демонтажа аварийных конструкций, сообщил 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
2023-09-25T10:52
2023-09-25T10:52
2023-09-25T10:52
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севастополь
михаил развожаев
черноморский флот
подрыв
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Развожаев пояснил, что демонтаж был осуществлён при помощи контролируемого подрыва.Накануне, 22 сентября, ВСУ осуществили массированную ракетную атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий пропал без вести.По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.
https://ukraina.ru/20230924/1049648988.html
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новости, россия, крым, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот, подрыв
Новости, Россия, Крым, Севастополь, Михаил Развожаев, Черноморский флот, подрыв
Демонтаж аварийных конструкций: губернатор Севастополя объяснил "глухой звук" в центре города
Глухой звук, который прозвучал в центре Севастополя, это звук демонтажа аварийных конструкций, сообщил 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
"Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города - это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота", - написал губернатор.
Развожаев пояснил, что демонтаж был осуществлён при помощи контролируемого подрыва.
Накануне, 22 сентября, ВСУ осуществили массированную ракетную атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий пропал без вести.
По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.
По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.