Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областями - 25.09.2023 Украина.ру
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Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областями
Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областями - 25.09.2023 Украина.ру
Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и ещё два – над Брянской областью. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ
2023-09-25T09:57
2023-09-25T09:58
беспилотник
пво
новости
курская область
брянская область
атака
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"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в материале.Как написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале, в Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников повредило нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбило стекла в многоквартирном доме, никто не пострадал, еще один БПЛА упал в Курском районе.Ранее в оборонном ведомстве также сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма.
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беспилотник, пво, новости, курская область, брянская область, атака
беспилотник, ПВО, Новости, Курская область, Брянская область, атака

Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областями

09:57 25.09.2023 (обновлено: 09:58 25.09.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и ещё два – над Брянской областью. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в материале.
Как написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале, в Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников повредило нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбило стекла в многоквартирном доме, никто не пострадал, еще один БПЛА упал в Курском районе.
Ранее в оборонном ведомстве также сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областьюРоссийские силы ПВО предприняли меры по отражению атаки вражеского беспилотника в небе над Тульской областью. Сообщило 24 сентября поздно вечером местное министерство по региональной безопасности
 
беспилотникПВОНовостиКурская областьБрянская областьатака
 
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