https://ukraina.ru/20230925/1049662432.html

Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областями

Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областями - 25.09.2023 Украина.ру

Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и ещё два – над Брянской областью. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ

2023-09-25T09:57

2023-09-25T09:57

2023-09-25T09:58

беспилотник

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"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в материале.Как написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале, в Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников повредило нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбило стекла в многоквартирном доме, никто не пострадал, еще один БПЛА упал в Курском районе.Ранее в оборонном ведомстве также сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма.

https://ukraina.ru/20230925/1049659386.html

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беспилотник, пво, новости, курская область, брянская область, атака