https://ukraina.ru/20230925/1049659621.html

ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ

ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ - 25.09.2023 Украина.ру

ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 24 сентября уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2023-09-25T07:39

2023-09-25T07:39

2023-09-25T07:39

беспилотник

курская область

пво

атака

новости

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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - говорится в материале.Ранее в военном ведомстве сообщили о сбитых украинских беспилотниках над Брянской и Тульской областями.

https://ukraina.ru/20230925/1049659386.html

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беспилотник, курская область, пво, атака, новости