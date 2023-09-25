ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ - 25.09.2023 Украина.ру
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ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ
ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ - 25.09.2023 Украина.ру
ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 24 сентября уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2023-09-25T07:39
2023-09-25T07:39
беспилотник
курская область
пво
атака
новости
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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - говорится в материале.Ранее в военном ведомстве сообщили о сбитых украинских беспилотниках над Брянской и Тульской областями.
https://ukraina.ru/20230925/1049659386.html
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беспилотник, курская область, пво, атака, новости
беспилотник, Курская область, ПВО, атака, Новости

ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ

07:39 25.09.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 24 сентября уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - говорится в материале.
Ранее в военном ведомстве сообщили о сбитых украинских беспилотниках над Брянской и Тульской областями.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
07:11
Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областьюРоссийские силы ПВО предприняли меры по отражению атаки вражеского беспилотника в небе над Тульской областью. Сообщило 24 сентября поздно вечером местное министерство по региональной безопасности
 
беспилотникКурская областьПВОатакаНовости
 
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07:39ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ
07:23Российские военные сбили украинский дрон над Брянской областью — Минобороны РФ
07:11Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью
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