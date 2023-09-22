https://ukraina.ru/20230922/1049634149.html
Когда США прекратят поддерживать режим Зеленского и почему Польша скандалит с Украиной - Ищенко
Когда США прекратят поддерживать режим Зеленского и почему Польша скандалит с Украиной - Ищенко - 22.09.2023 Украина.ру
Когда США прекратят поддерживать режим Зеленского и почему Польша скандалит с Украиной - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему Белый дом ищет виновных в провале украинского наступления,... Украина.ру, 22.09.2023
2023-09-22T16:33
2023-09-22T16:33
2023-09-22T16:33
видео
ростислав ищенко
сша
украина
ракеты
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему Белый дом ищет виновных в провале украинского наступления, зачем Варшаве создавать вторую по силе армию в Европе, а также раскрыл суть конфликта Польши с Украиной: 00:35 - Белый дом заявил, что Украина получила всё, что просила: на что намекают США? 02:30 – До каких пор США будут поддерживать Украину?10:35 – Чем грозит Украине ссора с Польшей? 10:35 – Как Киев распорядится зерном, учитывая эмбарго Восточной Европы на импорт зерна с Украины? 16:10 – Зачем Польше мощная армия? 18:10 – Что показала Генеральная Ассамблея ООН? 21:45 - Зачем в NYT обвинили Киев в ударе по Константиновке? #Ищенко #США #Украина #ракеты #Taurus #Россия #ВСУ #Байден #Киев #Дуда #Польша #зерно #армия #НАТО #Константиновка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, сша, украина, ракеты, видео
Видео, Ростислав Ищенко, США, Украина, ракеты
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему Белый дом ищет виновных в провале украинского наступления, зачем Варшаве создавать вторую по силе армию в Европе, а также раскрыл суть конфликта Польши с Украиной:
00:35 - Белый дом заявил, что Украина получила всё, что просила: на что намекают США?
02:30 – До каких пор США будут поддерживать Украину?
10:35 – Чем грозит Украине ссора с Польшей?
10:35 – Как Киев распорядится зерном, учитывая эмбарго Восточной Европы на импорт зерна с Украины?
16:10 – Зачем Польше мощная армия?
18:10 – Что показала Генеральная Ассамблея ООН?
21:45 - Зачем в NYT обвинили Киев в ударе по Константиновке?