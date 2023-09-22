https://ukraina.ru/20230922/1049633263.html

"Настало время бить по украинским Минобороны, Генштабу и Банковой", - бывший командующий ЧФ

"Настало время бить по украинским Минобороны, Генштабу и Банковой", - бывший командующий ЧФ - 22.09.2023 Украина.ру

"Настало время бить по украинским Минобороны, Генштабу и Банковой", - бывший командующий ЧФ

Настало время быть по центрам принятия решений в Киеве, заявил бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов после атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом 22 сентября сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-22T16:15

2023-09-22T16:15

2023-09-22T16:15

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севастополь

атака

черноморский флот

киев

центры

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В свете участившихся атак на Крым необходимо увеличить количество средств отражения воздушного нападения, подчеркнул Комоедов.В пятницу, 22 сентября, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника.В Минобороны сообщили, что в результате атаки один военнослужащий пропал без вести, а историческое здание штаба получило повреждения.По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.Предыдущий раз ВСУ атаковали Севастополь и корабли Черноморского флота крылатыми ракетами 13 сентября.

https://ukraina.ru/20230922/1049631622.html

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новости, россия, крым, севастополь, атака, черноморский флот, киев, центры