"Настало время бить по украинским Минобороны, Генштабу и Банковой", - бывший командующий ЧФ - 22.09.2023 Украина.ру
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"Настало время бить по украинским Минобороны, Генштабу и Банковой", - бывший командующий ЧФ
"Настало время бить по украинским Минобороны, Генштабу и Банковой", - бывший командующий ЧФ - 22.09.2023 Украина.ру
"Настало время бить по украинским Минобороны, Генштабу и Банковой", - бывший командующий ЧФ
Настало время быть по центрам принятия решений в Киеве, заявил бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов после атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом 22 сентября сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-22T16:15
2023-09-22T16:15
новости
россия
крым
севастополь
атака
черноморский флот
киев
центры
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В свете участившихся атак на Крым необходимо увеличить количество средств отражения воздушного нападения, подчеркнул Комоедов.В пятницу, 22 сентября, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника.В Минобороны сообщили, что в результате атаки один военнослужащий пропал без вести, а историческое здание штаба получило повреждения.По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.Предыдущий раз ВСУ атаковали Севастополь и корабли Черноморского флота крылатыми ракетами 13 сентября.
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новости, россия, крым, севастополь, атака, черноморский флот, киев, центры
Новости, Россия, Крым, Севастополь, атака, Черноморский флот, Киев, центры

"Настало время бить по украинским Минобороны, Генштабу и Банковой", - бывший командующий ЧФ

16:15 22.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВладимир Комоедов
Владимир Комоедов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Настало время быть по центрам принятия решений в Киеве, заявил бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов после атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом 22 сентября сообщили журналисты РИА Новости
"Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по минобороны, генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой", - сказал Комоедов.
В свете участившихся атак на Крым необходимо увеличить количество средств отражения воздушного нападения, подчеркнул Комоедов.
"Необходимо зарезервировать средства ПВО, разбить на сектора, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и на полуострове в целом", - отметил адмирал.
В пятницу, 22 сентября, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника.
В Минобороны сообщили, что в результате атаки один военнослужащий пропал без вести, а историческое здание штаба получило повреждения.
По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.
Предыдущий раз ВСУ атаковали Севастополь и корабли Черноморского флота крылатыми ракетами 13 сентября.
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