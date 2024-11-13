Окончательно разделенная Европа готовится к войне, считает Косачев - 13.11.2024 Украина.ру
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Окончательно разделенная Европа готовится к войне, считает Косачев
Окончательно разделенная Европа готовится к войне, считает Косачев - 13.11.2024 Украина.ру
Окончательно разделенная Европа готовится к войне, считает Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 13 ноября в своем телеграм-канале усмотрел признаки милитаризации Европы, которая стремится к большой войне
2024-11-13T11:29
2024-11-13T11:29
новости
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Более разделенной части света, чем Европа, сейчас не существует, считает Косачев. По его словам, она "разделена сохранившимся НАТО и воинствующим Евросоюзом".Причем, по его словам, "все это не последствие начала СВО на Украине", так как "ползучая милитаризация Запада началась задолго до".Он напомнил, как бывший президент Франции Олланд, принимавший непосредственное участие в процедуре урегулирования конфликта на Донбассе и создания в 2015 году Минских соглашений, подтвердил слова бывшего канцлера ФРГ Меркель о том, что эти договоренности были нужны только для того, чтобы дать Киеву возможность перевооружиться и обеспечить подготовку к новому конфликту."Мы помним, как в 2021 году НАТО отклонила российские проекты международных договоров по обеспечению правовых гарантий безопасности, которые были призваны установить мир и восстановить доверие в Европе и Атлантике. Не забыто, что весной 2022 года по натовской указке Киев отказался от парафированного им же текста "Стамбула". Тогда же было заявлено о цели НАТО - "нанести России стратегическое поражение на поле боя", - указал председатель Совфеда.Он заявил, что и сейчас, на фоне избрания президентом США Дональда Трампа и его призывов к скорому достижению мира на Украине, страны НАТО и ЕС противятся самой идее мира, "выделяя деньги на войну и переформатируя свои институты на военные рельсы"."Что это, как не оголтелый военный экспансионизм?", - возмутился Косачев.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, европа, константин косачев, украина, киев, меркель, нато, ес, совет федерации, франсуа олланд
Новости, Европа, Константин Косачев, Украина, Киев, Меркель, НАТО, ЕС, Совет Федерации, Франсуа Олланд

Окончательно разделенная Европа готовится к войне, считает Косачев

11:29 13.11.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции "Альянс патриотов Грузии" Г. Ломия
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции Альянс патриотов Грузии Г. Ломия - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 13 ноября в своем телеграм-канале усмотрел признаки милитаризации Европы, которая стремится к большой войне
Более разделенной части света, чем Европа, сейчас не существует, считает Косачев. По его словам, она "разделена сохранившимся НАТО и воинствующим Евросоюзом".
"Усматриваются все признаки милитаризации окончательно разделенной Европы, которая явно не готовится к миру, но стремится к большой войне. Западники выстроили свои приоритеты вполне определенно – интересы войны на Украине поставлены выше интересов собственного развития, а значит интересов простых европейцев", - написал Косачев.
Причем, по его словам, "все это не последствие начала СВО на Украине", так как "ползучая милитаризация Запада началась задолго до".
Он напомнил, как бывший президент Франции Олланд, принимавший непосредственное участие в процедуре урегулирования конфликта на Донбассе и создания в 2015 году Минских соглашений, подтвердил слова бывшего канцлера ФРГ Меркель о том, что эти договоренности были нужны только для того, чтобы дать Киеву возможность перевооружиться и обеспечить подготовку к новому конфликту.
"Мы помним, как в 2021 году НАТО отклонила российские проекты международных договоров по обеспечению правовых гарантий безопасности, которые были призваны установить мир и восстановить доверие в Европе и Атлантике. Не забыто, что весной 2022 года по натовской указке Киев отказался от парафированного им же текста "Стамбула". Тогда же было заявлено о цели НАТО - "нанести России стратегическое поражение на поле боя", - указал председатель Совфеда.
Он заявил, что и сейчас, на фоне избрания президентом США Дональда Трампа и его призывов к скорому достижению мира на Украине, страны НАТО и ЕС противятся самой идее мира, "выделяя деньги на войну и переформатируя свои институты на военные рельсы".
"Что это, как не оголтелый военный экспансионизм?", - возмутился Косачев.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО на сайте Украина.ру.
 
НовостиЕвропаКонстантин КосачевУкраинаКиевМеркельНАТОЕССовет ФедерацииФрансуа Олланд
 
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