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Окончательно разделенная Европа готовится к войне, считает Косачев

Окончательно разделенная Европа готовится к войне, считает Косачев - 13.11.2024 Украина.ру

Окончательно разделенная Европа готовится к войне, считает Косачев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 13 ноября в своем телеграм-канале усмотрел признаки милитаризации Европы, которая стремится к большой войне

2024-11-13T11:29

2024-11-13T11:29

2024-11-13T11:29

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Более разделенной части света, чем Европа, сейчас не существует, считает Косачев. По его словам, она "разделена сохранившимся НАТО и воинствующим Евросоюзом".Причем, по его словам, "все это не последствие начала СВО на Украине", так как "ползучая милитаризация Запада началась задолго до".Он напомнил, как бывший президент Франции Олланд, принимавший непосредственное участие в процедуре урегулирования конфликта на Донбассе и создания в 2015 году Минских соглашений, подтвердил слова бывшего канцлера ФРГ Меркель о том, что эти договоренности были нужны только для того, чтобы дать Киеву возможность перевооружиться и обеспечить подготовку к новому конфликту."Мы помним, как в 2021 году НАТО отклонила российские проекты международных договоров по обеспечению правовых гарантий безопасности, которые были призваны установить мир и восстановить доверие в Европе и Атлантике. Не забыто, что весной 2022 года по натовской указке Киев отказался от парафированного им же текста "Стамбула". Тогда же было заявлено о цели НАТО - "нанести России стратегическое поражение на поле боя", - указал председатель Совфеда.Он заявил, что и сейчас, на фоне избрания президентом США Дональда Трампа и его призывов к скорому достижению мира на Украине, страны НАТО и ЕС противятся самой идее мира, "выделяя деньги на войну и переформатируя свои институты на военные рельсы"."Что это, как не оголтелый военный экспансионизм?", - возмутился Косачев.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, европа, константин косачев, украина, киев, меркель, нато, ес, совет федерации, франсуа олланд