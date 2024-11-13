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Украинские военные готовы отступить в Курахово - Financial Times
Украинские военные готовы отступить в Курахово - Financial Times - 13.11.2024 Украина.ру
Украинские военные готовы отступить в Курахово - Financial Times
Украинские военные заявляют, что готовы отступить с позиций в районе Курахово, пишет Financial Times
2024-11-13T09:37
2024-11-13T09:37
2024-11-13T09:37
новости
курахово
донецкая народная республика
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владимир зеленский
александр сырский
денис пушилин
financial times
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"Командующий артиллерийским подразделением возле Курахово, где идут наиболее ожесточенные бои, заявил Financial Times, что... он и его военные "готовы отступить", но у них "еще нет приказа сверху", - говорится в материале.Также, по данным газеты, украинские чиновники признают, что продвижение сил РФ в Донбассе идет быстрее, чем когда-либо с начала конфликта.Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка.На днях глава ДНР Денис Пушилин заверил, что российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов.А Владимир Зеленский заявлял, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на Кураховском и Покровском направлениях в ДНР.Подробнее о провалах ВСУ - в материале ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курахово, донецкая народная республика, донецк, владимир зеленский, александр сырский, денис пушилин, financial times, вооруженные силы украины
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Денис Пушилин, Financial Times, Вооруженные силы Украины
Украинские военные готовы отступить в Курахово - Financial Times
Украинские военные заявляют, что готовы отступить с позиций в районе Курахово, пишет Financial Times