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Украинские военные готовы отступить в Курахово - Financial Times

Украинские военные готовы отступить в Курахово - Financial Times - 13.11.2024 Украина.ру

Украинские военные готовы отступить в Курахово - Financial Times

Украинские военные заявляют, что готовы отступить с позиций в районе Курахово, пишет Financial Times

2024-11-13T09:37

2024-11-13T09:37

2024-11-13T09:37

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"Командующий артиллерийским подразделением возле Курахово, где идут наиболее ожесточенные бои, заявил Financial Times, что... он и его военные "готовы отступить", но у них "еще нет приказа сверху", - говорится в материале.Также, по данным газеты, украинские чиновники признают, что продвижение сил РФ в Донбассе идет быстрее, чем когда-либо с начала конфликта.Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка.На днях глава ДНР Денис Пушилин заверил, что российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов.А Владимир Зеленский заявлял, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на Кураховском и Покровском направлениях в ДНР.Подробнее о провалах ВСУ - в материале ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State на сайте Украина.ру.

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новости, курахово, донецкая народная республика, донецк, владимир зеленский, александр сырский, денис пушилин, financial times, вооруженные силы украины