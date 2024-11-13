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С нечеловеческой жестокостью: в Чебаркуле на стенд с героями СВО повесили фото убившего мать двоих детей

С нечеловеческой жестокостью: в Чебаркуле на стенд с героями СВО повесили фото убившего мать двоих детей - 13.11.2024 Украина.ру

С нечеловеческой жестокостью: в Чебаркуле на стенд с героями СВО повесили фото убившего мать двоих детей

Власти города Чебаркуль Челябинской области извинились за размещение на стенде героев СВО фотографии участника спецоперации Дениса Синицына, ранее осужденного за изнасилование. Об этом написало местное издание "Подъем"

2024-11-13T15:00

2024-11-13T15:00

2024-11-13T15:00

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На фото Синицина на стенде героев обратили внимание местные жители. Их возмутило решение властей поместить этот снимок рядом с портретами героев СВО."Мы тогда боялись на улицу выходить! Город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что, герой?" - добавила вдова погибшего разведчика из Чебаркуля Любовь Рудометова.Судя по подписи под фото на стенде, Синицын был добровольцем и погиб 17 января прошлого года в возрасте 34 лет.В мае 2014 года ранее судимый Синицын, будучи в сильном алкогольном опьянении изнасиловал и с особой жестокостью избил свою 38-летнюю знакомую. После этого он снял с нее все украшения, а труп отнес в канаву.На Синицына тогда завели два уголовных дела - о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и краже с незаконным проникновением в чужой дом.Злоумышленник отрицал свою вину, но суд счел ее доказанной и назначил ему 13 лет и 6 месяцев колонии строго режима, а также обязал его выплатить семье жертвы пять миллионов рублей.На сайте Челябинского областного суда есть запись об отклоненной кассационной жалобе, поданной Синицыным в 2018 году. Однако судя по указанной на стенде дате смерти, позже убийца все же получил УДО и отправился добровольцем на СВО.Другие новости: Трамп заменит Ллойда Остина, полюбившего ездить в Киев, на ведущего Fox News - СМИ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, фото, фотография, убийца, изнасилование