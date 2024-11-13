https://ukraina.ru/20241113/1058881525.html

Как США будут закрывать убыточный проект "Украина" и кого Трамп возьмёт в свою команду - Строкань

Как США будут закрывать убыточный проект "Украина" и кого Трамп возьмёт в свою команду - Строкань - 13.11.2024 Украина.ру

Как США будут закрывать убыточный проект "Украина" и кого Трамп возьмёт в свою команду - Строкань

Журналист и писатель Сергей Строкань в эфире Украина.ру прокомментировал информацию о вероятном отстранении Зеленского по указке США, а также рассказал о... Украина.ру, 13.11.2024

2024-11-13T17:24

2024-11-13T17:24

2024-11-13T17:24

видео

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

джо байден

владимир зеленский

украина.ру

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058881323_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9dfacb26a5e7b56c4741b8f646bf5ef3.jpg

Журналист и писатель Сергей Строкань в эфире Украина.ру прокомментировал информацию о вероятном отстранении Зеленского по указке США, а также рассказал о предмете разговора в Белом доме между Джо Байденом и Дональдом Трампом. 00:21 - Американский путь избавления от Зеленского; 03:26 - Встреча Байдена и Трампа в Белом доме; 07:11 - Илон Маск в качестве миротворца по Украине; 09:09 - Есть ли предмет для переговоров по Украине? 11:56 - Фейк о телефонном разговоре Трампа с Путиным; 12:54 - Кто формирует окружение Трампа? #Строкань #СВО #Евросоюз #США #спецоперация #Запад #Европа #Трамп #встреча #Байден #Хантер #БелыйДом #ИлонМаск #фейк #Путин #экономика #политика #геополитика #республиканцы #демократы #Конгресс #выборы #инаугурация #президент #Украина #Россия #РФ #Маск #война #политика #границы #американцы #Вашингтон #Пентагон #реформы #Остин #Китай #КНР #конфликт #АТР #Восток #Азия #переговоры ТГ-канал Сергея Строканя: t.me/s/strokan Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20241113/1058864276.html

https://ukraina.ru/20241113/1058865429.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, украина.ру, пентагон