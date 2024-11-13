Как США будут закрывать убыточный проект "Украина" и кого Трамп возьмёт в свою команду - Строкань
Журналист и писатель Сергей Строкань в эфире Украина.ру прокомментировал информацию о вероятном отстранении Зеленского по указке США, а также рассказал о предмете разговора в Белом доме между Джо Байденом и Дональдом Трампом.
00:21 - Американский путь избавления от Зеленского;
03:26 - Встреча Байдена и Трампа в Белом доме;
07:11 - Илон Маск в качестве миротворца по Украине;
09:09 - Есть ли предмет для переговоров по Украине?
11:56 - Фейк о телефонном разговоре Трампа с Путиным;
12:54 - Кто формирует окружение Трампа?
#Строкань #СВО #Евросоюз #США #спецоперация #Запад #Европа #Трамп #встреча #Байден #Хантер #БелыйДом #ИлонМаск #фейк #Путин #экономика #политика #геополитика #республиканцы #демократы #Конгресс #выборы #инаугурация #президент #Украина #Россия #РФ #Маск #война #политика #границы #американцы #Вашингтон #Пентагон #реформы #Остин #Китай #КНР #конфликт #АТР #Восток #Азия #переговоры
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00:21 - Американский путь избавления от Зеленского;
03:26 - Встреча Байдена и Трампа в Белом доме;
07:11 - Илон Маск в качестве миротворца по Украине;
09:09 - Есть ли предмет для переговоров по Украине?
11:56 - Фейк о телефонном разговоре Трампа с Путиным;
12:54 - Кто формирует окружение Трампа?
#Строкань #СВО #Евросоюз #США #спецоперация #Запад #Европа #Трамп #встреча #Байден #Хантер #БелыйДом #ИлонМаск #фейк #Путин #экономика #политика #геополитика #республиканцы #демократы #Конгресс #выборы #инаугурация #президент #Украина #Россия #РФ #Маск #война #политика #границы #американцы #Вашингтон #Пентагон #реформы #Остин #Китай #КНР #конфликт #АТР #Восток #Азия #переговоры
ТГ-канал Сергея Строканя: t.me/s/strokan
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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