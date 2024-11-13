"Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами - 13.11.2024 Украина.ру
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"Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами
"Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами - 13.11.2024 Украина.ру
"Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами
Жители Херсона и Николаевской области сообщают о массовых находках мертвых птиц в их населенных пунктах. Координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев объяснил журналистам РИА Новостей, что причина тому в истреблении пернатых солдатами ВСУ
2024-11-13T15:37
2024-11-13T15:37
новости
херсон
николаевская область
вооруженные силы украины
птицы
дроны
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Телеграм-канал "Лохматый Z Николаев" добавил, что украинские администрации даже разместили для населения объявления со следующим текстом:"Дорогие жители села, в связи использованием [россиянами] новых дронов, похожих на настоящих птиц, военнослужащие в прибрежных зонах будут отстреливать всех птиц. Просьба не беспокоиться".Другие темы: "Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов.
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новости, херсон, николаевская область, вооруженные силы украины, птицы, дроны
Новости, Херсон, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, птицы, дроны

"Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами

15:37 13.11.2024
 
Фото: РИА новости, мертвые птицы
Фото: РИА новости, мертвые птицы
Читать в
Жители Херсона и Николаевской области сообщают о массовых находках мертвых птиц в их населенных пунктах. Координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев объяснил журналистам РИА Новостей, что причина тому в истреблении пернатых солдатами ВСУ
Телеграм-канал "Лохматый Z Николаев" добавил, что украинские администрации даже разместили для населения объявления со следующим текстом:
"Дорогие жители села, в связи использованием [россиянами] новых дронов, похожих на настоящих птиц, военнослужащие в прибрежных зонах будут отстреливать всех птиц. Просьба не беспокоиться".

"Паранойя в ВСУ уже переходит все вменяемые нормы, и они от страха ищут врагов везде", - резюмировали авторы канала.

Другие темы: "Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов.
 
НовостиХерсонНиколаевская областьВооруженные силы Украиныптицыдроны
 
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