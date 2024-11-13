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"Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами

"Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами - 13.11.2024 Украина.ру

"Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами

Жители Херсона и Николаевской области сообщают о массовых находках мертвых птиц в их населенных пунктах. Координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев объяснил журналистам РИА Новостей, что причина тому в истреблении пернатых солдатами ВСУ

2024-11-13T15:37

2024-11-13T15:37

2024-11-13T15:37

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херсон

николаевская область

вооруженные силы украины

птицы

дроны

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Телеграм-канал "Лохматый Z Николаев" добавил, что украинские администрации даже разместили для населения объявления со следующим текстом:"Дорогие жители села, в связи использованием [россиянами] новых дронов, похожих на настоящих птиц, военнослужащие в прибрежных зонах будут отстреливать всех птиц. Просьба не беспокоиться".Другие темы: "Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов.

херсон

николаевская область

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, николаевская область, вооруженные силы украины, птицы, дроны