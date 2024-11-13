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СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе

СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе - 13.11.2024 Украина.ру

СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе

Военнослужащий, который погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе утром 13 ноября, был целью спецоперации СБУ. Такое утверждение в среду опубликовало украинский телеканал "Общественное", сославшись на неназванный источник в силовом ведомстве

2024-11-13T15:21

2024-11-13T15:21

2024-11-13T15:23

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Утром 13 ноября стало известно о взрыве автомобиля на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Очевидцы рассказали, что машина, судя по всему, была подорвана во время движения, так как на месте ЧП люди заметили дыру под днищем со стороны водителя."По предварительным данным, во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. Предварительно, в машине сработало СВУ", - отметил телеграм-канал Baza.Чуть позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что погибший был военнослужащим, а также отметил, что "нельзя исключать возможность диверсии".Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ."Предварительно установлено, что сегодня в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации", - говорилось в сообщении ведомства.Подрыв машин - излюбленный способ теракта, который Киев использует на новых территориях РФ. Многие чиновники местных администраций погибли и получили ранения именно в автомобилях.Один из последних таких терактов произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.Таким же способом киевский режим убил российскую журналистку Дарью Дугину и ранил экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, который в 2018 году переехал в Россию и разоблачил террористическую деятельность этой организации.Еще по теме: В центре Луганска взорвался автомобиль, заведено уголовное дело.

https://ukraina.ru/20241113/1058864135.html

https://ukraina.ru/20241113/1058870386.html

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новости, севастополь, россия, сбу, теракт, автомобиль, подрыв