СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе
15:21 13.11.2024 (обновлено: 15:23 13.11.2024)
© СК РФ
© СК РФ
Военнослужащий, который погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе утром 13 ноября, был целью спецоперации СБУ. Такое утверждение в среду опубликовало украинский телеканал "Общественное", сославшись на неназванный источник в силовом ведомстве
"Сегодняшний подрыв в Севастополе … спецоперация СБУ", - привело "Общественное" слова своего собеседника, и пересказало информацию, которая ранее была опубликована в российской прессе.
© СК РФ
© СК РФ
Утром 13 ноября стало известно о взрыве автомобиля на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Очевидцы рассказали, что машина, судя по всему, была подорвана во время движения, так как на месте ЧП люди заметили дыру под днищем со стороны водителя.
"По предварительным данным, во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. Предварительно, в машине сработало СВУ", - отметил телеграм-канал Baza.
Чуть позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что погибший был военнослужащим, а также отметил, что "нельзя исключать возможность диверсии".
Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ.
"Предварительно установлено, что сегодня в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации", - говорилось в сообщении ведомства.
Один из последних таких терактов произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.
Таким же способом киевский режим убил российскую журналистку Дарью Дугину и ранил экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, который в 2018 году переехал в Россию и разоблачил террористическую деятельность этой организации.