СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе - 13.11.2024 Украина.ру
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СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе
СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе - 13.11.2024 Украина.ру
СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе
Военнослужащий, который погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе утром 13 ноября, был целью спецоперации СБУ. Такое утверждение в среду опубликовало украинский телеканал "Общественное", сославшись на неназванный источник в силовом ведомстве
2024-11-13T15:21
2024-11-13T15:23
новости
севастополь
россия
сбу
теракт
автомобиль
подрыв
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Утром 13 ноября стало известно о взрыве автомобиля на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Очевидцы рассказали, что машина, судя по всему, была подорвана во время движения, так как на месте ЧП люди заметили дыру под днищем со стороны водителя."По предварительным данным, во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. Предварительно, в машине сработало СВУ", - отметил телеграм-канал Baza.Чуть позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что погибший был военнослужащим, а также отметил, что "нельзя исключать возможность диверсии".Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ."Предварительно установлено, что сегодня в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации", - говорилось в сообщении ведомства.Подрыв машин - излюбленный способ теракта, который Киев использует на новых территориях РФ. Многие чиновники местных администраций погибли и получили ранения именно в автомобилях.Один из последних таких терактов произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.Таким же способом киевский режим убил российскую журналистку Дарью Дугину и ранил экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, который в 2018 году переехал в Россию и разоблачил террористическую деятельность этой организации.Еще по теме: В центре Луганска взорвался автомобиль, заведено уголовное дело.
https://ukraina.ru/20241113/1058864135.html
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новости, севастополь, россия, сбу, теракт, автомобиль, подрыв
Новости, Севастополь, Россия, СБУ, теракт, автомобиль, подрыв

СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе

15:21 13.11.2024 (обновлено: 15:23 13.11.2024)
 
© СК РФ
© СК РФ
Читать в
Военнослужащий, который погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе утром 13 ноября, был целью спецоперации СБУ. Такое утверждение в среду опубликовало украинский телеканал "Общественное", сославшись на неназванный источник в силовом ведомстве

"Сегодняшний подрыв в Севастополе … спецоперация СБУ", - привело "Общественное" слова своего собеседника, и пересказало информацию, которая ранее была опубликована в российской прессе.

© СК РФ
© СК РФ
Утром 13 ноября стало известно о взрыве автомобиля на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Очевидцы рассказали, что машина, судя по всему, была подорвана во время движения, так как на месте ЧП люди заметили дыру под днищем со стороны водителя.
"По предварительным данным, во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. Предварительно, в машине сработало СВУ", - отметил телеграм-канал Baza.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Чуть позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что погибший был военнослужащим, а также отметил, что "нельзя исключать возможность диверсии".
Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ.
"Предварительно установлено, что сегодня в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации", - говорилось в сообщении ведомства.
13:54
СК РФ расследует уголовное дело по факту теракта в отношении военнослужащего, погибшего в СевастополеВ Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего. Об этом 13 ноября сообщил Следственный комитет России
Подрыв машин - излюбленный способ теракта, который Киев использует на новых территориях РФ. Многие чиновники местных администраций погибли и получили ранения именно в автомобилях.
Один из последних таких терактов произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.
Таким же способом киевский режим убил российскую журналистку Дарью Дугину и ранил экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, который в 2018 году переехал в Россию и разоблачил террористическую деятельность этой организации.
Еще по теме: В центре Луганска взорвался автомобиль, заведено уголовное дело.
 
НовостиСевастопольРоссияСБУтерактавтомобильподрыв
 
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