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Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек

Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек - 13.11.2024 Украина.ру

Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек

Чрезвычайная ситуация объявлена в Горловке из-за обстрела украинскими вооружёнными формированиями. Об этом сообщил 13 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

2024-11-13T18:17

2024-11-13T18:17

2024-11-13T18:17

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В результате обстрела с подконтрольной ВСУ территории в Горловкке лишены света, воды и тепла 60 тысяч человек, констатировал глава ДНР.Он также сообщил, что принимаются все меры для размещения и обогрева людей, а также для восстановления систем жизнеобеспечения города в кратчайшие сроки.За час до этого телеграм-канал "Приходько РИК" распространил комментарий по поводу утреннего сообщения по электро- и теплоснабжению."К сожалению, ситуация не радужная. На данный момент мы исчерпали возможность по генерации электроэнергии – переключение напряжения с одного трансформатора на другой – то, что мы делали успешно до последнего момента", - говорилось в публикации.Там также омочено отсутствие возможности подать в сети электроэнергию от 20 котельных. практически все трансформаторы Горловки выведены из строя. Поэтому около 24−25 тысяч точек учета абонентов находятся без электроэнергии."Это порядка 50−60 тысяч человек. В ближайшее время мы постараемся произвести ремонт и, скорее всего, запустим в ближайшее время (2−3 дня)", - уточнили в "Приходько РИК".Глава города Иван Приходько в публикации обратился к жителям Горловки с разъяснениями.Отмечено, что властями принято решение открытия нескольких пунктов временного размещения на территории Горловки. ПВРы будут развернуты на базе существующих таких пунктов и нескольких дополнительных, в которых будут созданы минимальные условия для того, чтобы там переночевать. Под размещение жителей разрешено предоставлять муниципальные учреждения."Также мы понимаем, что у нас есть лежачие больные, мы держим этот вопрос на контроле. Мы их при необходимости переместим на время либо в стационарное лечебное учреждение, пока нет света и воды, либо на ПВР с родственниками. Пожалуйста, на ПВР, конечно, в повышенной комфортности, где можно за ними ухаживать", - сказано в обращении.Ранее на эту тему: Украинский дрон атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области — Балицкий До этого Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ

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новости, горловка, донецкая народная республика, запорожская область, денис пушилин, всу, военные преступления, сво, днр, социальная инфраструктура, отопление, обстрелы