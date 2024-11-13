Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек - 13.11.2024 Украина.ру
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Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек
Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек - 13.11.2024 Украина.ру
Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек
Чрезвычайная ситуация объявлена в Горловке из-за обстрела украинскими вооружёнными формированиями. Об этом сообщил 13 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
2024-11-13T18:17
2024-11-13T18:17
новости
горловка
донецкая народная республика
запорожская область
денис пушилин
всу
военные преступления
сво
днр
социальная инфраструктура
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В результате обстрела с подконтрольной ВСУ территории в Горловкке лишены света, воды и тепла 60 тысяч человек, констатировал глава ДНР.Он также сообщил, что принимаются все меры для размещения и обогрева людей, а также для восстановления систем жизнеобеспечения города в кратчайшие сроки.За час до этого телеграм-канал "Приходько РИК" распространил комментарий по поводу утреннего сообщения по электро- и теплоснабжению."К сожалению, ситуация не радужная. На данный момент мы исчерпали возможность по генерации электроэнергии – переключение напряжения с одного трансформатора на другой – то, что мы делали успешно до последнего момента", - говорилось в публикации.Там также омочено отсутствие возможности подать в сети электроэнергию от 20 котельных. практически все трансформаторы Горловки выведены из строя. Поэтому около 24−25 тысяч точек учета абонентов находятся без электроэнергии."Это порядка 50−60 тысяч человек. В ближайшее время мы постараемся произвести ремонт и, скорее всего, запустим в ближайшее время (2−3 дня)", - уточнили в "Приходько РИК".Глава города Иван Приходько в публикации обратился к жителям Горловки с разъяснениями.Отмечено, что властями принято решение открытия нескольких пунктов временного размещения на территории Горловки. ПВРы будут развернуты на базе существующих таких пунктов и нескольких дополнительных, в которых будут созданы минимальные условия для того, чтобы там переночевать. Под размещение жителей разрешено предоставлять муниципальные учреждения."Также мы понимаем, что у нас есть лежачие больные, мы держим этот вопрос на контроле. Мы их при необходимости переместим на время либо в стационарное лечебное учреждение, пока нет света и воды, либо на ПВР с родственниками. Пожалуйста, на ПВР, конечно, в повышенной комфортности, где можно за ними ухаживать", - сказано в обращении.Ранее на эту тему: Украинский дрон атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области — Балицкий До этого Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ
горловка
донецкая народная республика
запорожская область
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новости, горловка, донецкая народная республика, запорожская область, денис пушилин, всу, военные преступления, сво, днр, социальная инфраструктура, отопление, обстрелы
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Денис Пушилин, ВСУ, Военные преступления, СВО, ДНР, социальная инфраструктура, отопление, обстрелы

Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек

18:17 13.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Чрезвычайная ситуация объявлена в Горловке из-за обстрела украинскими вооружёнными формированиями. Об этом сообщил 13 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
В результате обстрела с подконтрольной ВСУ территории в Горловкке лишены света, воды и тепла 60 тысяч человек, констатировал глава ДНР.
"В результате обстрела ВФУ обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без электричества – жилой массив "Комсомолец", поселки Комарова, шахты им. Ю.А. Гагарина, шахты "19/20", машиностроительного завода им. Кирова, Аксеновка и большая часть Центрально-Городского района. Без отопления – 199 жилых домов, 8 школ, 6 дошкольных учреждений, 3 поликлиники", - заявил Пушилин.
Он также сообщил, что принимаются все меры для размещения и обогрева людей, а также для восстановления систем жизнеобеспечения города в кратчайшие сроки.
За час до этого телеграм-канал "Приходько РИК" распространил комментарий по поводу утреннего сообщения по электро- и теплоснабжению.
"К сожалению, ситуация не радужная. На данный момент мы исчерпали возможность по генерации электроэнергии – переключение напряжения с одного трансформатора на другой – то, что мы делали успешно до последнего момента", - говорилось в публикации.
Там также омочено отсутствие возможности подать в сети электроэнергию от 20 котельных. практически все трансформаторы Горловки выведены из строя. Поэтому около 24−25 тысяч точек учета абонентов находятся без электроэнергии.
"Это порядка 50−60 тысяч человек. В ближайшее время мы постараемся произвести ремонт и, скорее всего, запустим в ближайшее время (2−3 дня)", - уточнили в "Приходько РИК".
Глава города Иван Приходько в публикации обратился к жителям Горловки с разъяснениями.
"Вы в соцсетях нас упрекаете, да, я согласен, я принимаю все ваши упреки на себя, что мы не ставим генераторы, не включаем. Но вы должны понимать, что генератор является таким же объектом атаки для FPV с тепловизором, как и подстанция, которая излучает тепло. Поэтому есть нюансы установки данных объектов", - сказано в публикации.
Отмечено, что властями принято решение открытия нескольких пунктов временного размещения на территории Горловки. ПВРы будут развернуты на базе существующих таких пунктов и нескольких дополнительных, в которых будут созданы минимальные условия для того, чтобы там переночевать. Под размещение жителей разрешено предоставлять муниципальные учреждения.
"Также мы понимаем, что у нас есть лежачие больные, мы держим этот вопрос на контроле. Мы их при необходимости переместим на время либо в стационарное лечебное учреждение, пока нет света и воды, либо на ПВР с родственниками. Пожалуйста, на ПВР, конечно, в повышенной комфортности, где можно за ними ухаживать", - сказано в обращении.
Ранее на эту тему: Украинский дрон атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области — Балицкий
До этого Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ
 
НовостиГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьДенис ПушилинВСУВоенные преступленияСВОДНРсоциальная инфраструктураотоплениеобстрелы
 
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