Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина - 13.11.2024 Украина.ру
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Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина
Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина - 13.11.2024 Украина.ру
Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина
Во второй половине декабря состоится большая ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. Об этом 13 ноября заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
2024-11-13T13:53
2024-11-13T13:53
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россия
киев
запад
дмитрий песков
владимир путин
пресс-конференция с путиным
сми
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По его словам, ежегодная пресс-конференция президента пройдёт в совмещенном формате - с элементами прямой линии с гражданами.Он также отметил, что позже будет сообщено о точной дате масштабного мероприятия.В 2023 году такое мероприятие было проведено 14 декабря. Тогда президент России более четырёх часов отвечал на вопросы, коих поступило около трёх миллионов – включая заданные журналистами непосредственно на мероприятия. Среди важнейших тем были проблемы социальные, гуманитарные и проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Больше новостей на начало дня в обзоре Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября
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новости, россия, киев, запад, дмитрий песков, владимир путин, пресс-конференция с путиным, сми
Новости, Россия, Киев, Запад, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Пресс-конференция с Путиным, СМИ

Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина

13:53 13.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Во второй половине декабря состоится большая ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. Об этом 13 ноября заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, ежегодная пресс-конференция президента пройдёт в совмещенном формате - с элементами прямой линии с гражданами.
"Также будем собирать вопросы граждан, также будем на них отвечать, также будем обрабатывать весь массив. Ну и, конечно же, Путин подробно ответит на вопросы журналистов - и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале пресс-конференции", – сказал Песков.
Он также отметил, что позже будет сообщено о точной дате масштабного мероприятия.
В 2023 году такое мероприятие было проведено 14 декабря. Тогда президент России более четырёх часов отвечал на вопросы, коих поступило около трёх миллионов – включая заданные журналистами непосредственно на мероприятия. Среди важнейших тем были проблемы социальные, гуманитарные и проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
Больше новостей на начало дня в обзоре Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября
 
НовостиРоссияКиевЗападДмитрий ПесковВладимир ПутинПресс-конференция с ПутинымСМИ
 
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