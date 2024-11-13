Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина
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Во второй половине декабря состоится большая ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. Об этом 13 ноября заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, ежегодная пресс-конференция президента пройдёт в совмещенном формате - с элементами прямой линии с гражданами.
"Также будем собирать вопросы граждан, также будем на них отвечать, также будем обрабатывать весь массив. Ну и, конечно же, Путин подробно ответит на вопросы журналистов - и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале пресс-конференции", – сказал Песков.
Он также отметил, что позже будет сообщено о точной дате масштабного мероприятия.
В 2023 году такое мероприятие было проведено 14 декабря. Тогда президент России более четырёх часов отвечал на вопросы, коих поступило около трёх миллионов – включая заданные журналистами непосредственно на мероприятия. Среди важнейших тем были проблемы социальные, гуманитарные и проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
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