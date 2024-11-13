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Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина

Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина - 13.11.2024 Украина.ру

Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина

Во второй половине декабря состоится большая ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. Об этом 13 ноября заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

2024-11-13T13:53

2024-11-13T13:53

2024-11-13T13:53

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По его словам, ежегодная пресс-конференция президента пройдёт в совмещенном формате - с элементами прямой линии с гражданами.Он также отметил, что позже будет сообщено о точной дате масштабного мероприятия.В 2023 году такое мероприятие было проведено 14 декабря. Тогда президент России более четырёх часов отвечал на вопросы, коих поступило около трёх миллионов – включая заданные журналистами непосредственно на мероприятия. Среди важнейших тем были проблемы социальные, гуманитарные и проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Больше новостей на начало дня в обзоре Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября

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новости, россия, киев, запад, дмитрий песков, владимир путин, пресс-конференция с путиным, сми