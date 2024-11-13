Путин подписал указ о выплатах раненным российским бойцам - 13.11.2024 Украина.ру
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Путин подписал указ о выплатах раненным российским бойцам
Путин подписал указ о выплатах раненным российским бойцам - 13.11.2024 Украина.ру
Путин подписал указ о выплатах раненным российским бойцам
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат раненным бойцам. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации
2024-11-13T14:46
2024-11-13T14:46
новости
россия
владимир путин
белгородская область
минобороны
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"В целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц постановляю: 1. Правительству РФ определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты (до трех миллионов рублей), осуществляемой лицу, которому в соответствии с указом президента РФ установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии)", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 13 ноября.О других выплатах бойцам - в материале Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, белгородская область, минобороны
Новости, Россия, Владимир Путин, Белгородская область, Минобороны

Путин подписал указ о выплатах раненным российским бойцам

14:46 13.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат раненным бойцам. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации
"В целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц постановляю: 1. Правительству РФ определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты (до трех миллионов рублей), осуществляемой лицу, которому в соответствии с указом президента РФ установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии)", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 13 ноября.
О других выплатах бойцам - в материале Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков на сайте Украина.ру.
 
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