Путин подписал указ о выплатах раненным российским бойцам
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат раненным бойцам. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации
"В целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц постановляю: 1. Правительству РФ определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты (до трех миллионов рублей), осуществляемой лицу, которому в соответствии с указом президента РФ установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии)", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 13 ноября.
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