https://ukraina.ru/20241113/1058871405.html

Путин подписал указ о выплатах раненным российским бойцам

Путин подписал указ о выплатах раненным российским бойцам - 13.11.2024 Украина.ру

Путин подписал указ о выплатах раненным российским бойцам

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат раненным бойцам. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации

2024-11-13T14:46

2024-11-13T14:46

2024-11-13T14:46

новости

россия

владимир путин

белгородская область

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058646846_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_8ee9ef7bbb8fa7ffb35925d0a9e2a862.jpg.webp

"В целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц постановляю: 1. Правительству РФ определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты (до трех миллионов рублей), осуществляемой лицу, которому в соответствии с указом президента РФ установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии)", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 13 ноября.О других выплатах бойцам - в материале Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, белгородская область, минобороны