СК РФ расследует уголовное дело по факту теракта в отношении военнослужащего, погибшего в Севастополе - 13.11.2024 Украина.ру
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СК РФ расследует уголовное дело по факту теракта в отношении военнослужащего, погибшего в Севастополе
СК РФ расследует уголовное дело по факту теракта в отношении военнослужащего, погибшего в Севастополе - 13.11.2024 Украина.ру
СК РФ расследует уголовное дело по факту теракта в отношении военнослужащего, погибшего в Севастополе
В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего. Об этом 13 ноября сообщил Следственный комитет России
2024-11-13T13:54
2024-11-13T13:54
новости
севастополь
россия
ск рф
следственный комитет
теракт
терроризм
уголовное дело
взрыв
минобороны рф
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Уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ возбуждено следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Там также отмечено, что следователями назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются причастные к совершению преступления лица и иные обстоятельства произошедшего.Ранее в новостях на эту тему: Не исключена диверсия: губернатор Севастополя подтвердил гибель военнослужащего Резонансный теракт в новостной картине дня отмечен в обзоре Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября
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новости, севастополь, россия, ск рф, следственный комитет, теракт, терроризм, уголовное дело, взрыв, минобороны рф, происшествия
Новости, Севастополь, Россия, СК РФ, Следственный комитет, теракт, терроризм, уголовное дело, взрыв, Минобороны РФ, происшествия

СК РФ расследует уголовное дело по факту теракта в отношении военнослужащего, погибшего в Севастополе

13:54 13.11.2024
 
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В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего. Об этом 13 ноября сообщил Следственный комитет России
Уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ возбуждено следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Предварительно установлено, что сегодня в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что следователями назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются причастные к совершению преступления лица и иные обстоятельства произошедшего.
Ранее в новостях на эту тему: Не исключена диверсия: губернатор Севастополя подтвердил гибель военнослужащего
Резонансный теракт в новостной картине дня отмечен в обзоре Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября
 
НовостиСевастопольРоссияСК РФСледственный комитеттеракттерроризмуголовное деловзрывМинобороны РФпроисшествия
 
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