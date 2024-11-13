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СК РФ расследует уголовное дело по факту теракта в отношении военнослужащего, погибшего в Севастополе

СК РФ расследует уголовное дело по факту теракта в отношении военнослужащего, погибшего в Севастополе - 13.11.2024 Украина.ру

СК РФ расследует уголовное дело по факту теракта в отношении военнослужащего, погибшего в Севастополе

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего. Об этом 13 ноября сообщил Следственный комитет России

2024-11-13T13:54

2024-11-13T13:54

2024-11-13T13:54

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Уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ возбуждено следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Там также отмечено, что следователями назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются причастные к совершению преступления лица и иные обстоятельства произошедшего.Ранее в новостях на эту тему: Не исключена диверсия: губернатор Севастополя подтвердил гибель военнослужащего Резонансный теракт в новостной картине дня отмечен в обзоре Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября

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