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"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины

"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины - 13.11.2024 Украина.ру

"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины

Очередное обоснование этнически чисток на Украине представил бывший украинский военнопленный, выступивший в эфире украинского телеканала "ТСН". На это 13 ноября обратило внимание украинское издание Strana.ua.

2024-11-13T17:36

2024-11-13T17:36

2024-11-13T17:36

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Вернувшийся из плена боец "Азова"* с позывным Арн выступил на телеканале "ТСН" с рассуждениями на тему уклонистов. По его мнению, возможно понять родителей, которые вывозят своих детей за границу и пристраивают там в учебные заведения.Ранее Владимир Зеленский неоднократно выступал с оправданием коллаборационистов, служивших гитлеровцам во время Великой Отечественной войны, а также современных украинских правых радикалов с репутацией неонацистов. Среди самых резонансных случаев – овации, которыми приветствовал Зеленский и другие члены официальной украинской делегации в парламенте Канады бывшего легионера СС Ярослава Гунько в ноябре 2023 года. В 2024 году чествования Гунько продолжились уже на Украине.В 2022 году американский телеканал Fox News взял интервью у Зеленского, который оправдал наличие в вооружённых формированиях Украины неонацистов словами "они такие, какие они есть". Позже телеканал отредактировал это интервью, убрав ту часть, в которой Зеленский рассказывал про пытки российских пленных неонацистами из "Азова"*.МИД Украины также пытался оправдать неонацизм в рядах вооружённых формирований постсоветской республики. В частности, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник не только оскорблял канцлера и других политиков Германии, колебавшихся в вопросах поставок оружия защитникам режима Зеленского. Посол также давал ценные указания немецким СМИ."В Twitter он выказал неудовольствие по поводу статьи в газете Zeit, автор которой отозвался о фашистах полка "Азов" не так восторженно, как того хотел ("мужественные борцы") господин Мельник. Посол потребовал "прекратить демонизировать полк "Азов". Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить ещё и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться", — сообщала Junge Welt.* Запрещенная в России террористическая организация.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией

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