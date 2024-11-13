"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины - 13.11.2024 Украина.ру
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"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины
"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины - 13.11.2024 Украина.ру
"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины
Очередное обоснование этнически чисток на Украине представил бывший украинский военнопленный, выступивший в эфире украинского телеканала "ТСН". На это 13 ноября обратило внимание украинское издание Strana.ua.
2024-11-13T17:36
2024-11-13T17:36
новости
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павел волков
"азов"
сс
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Вернувшийся из плена боец "Азова"* с позывным Арн выступил на телеканале "ТСН" с рассуждениями на тему уклонистов. По его мнению, возможно понять родителей, которые вывозят своих детей за границу и пристраивают там в учебные заведения.Ранее Владимир Зеленский неоднократно выступал с оправданием коллаборационистов, служивших гитлеровцам во время Великой Отечественной войны, а также современных украинских правых радикалов с репутацией неонацистов. Среди самых резонансных случаев – овации, которыми приветствовал Зеленский и другие члены официальной украинской делегации в парламенте Канады бывшего легионера СС Ярослава Гунько в ноябре 2023 года. В 2024 году чествования Гунько продолжились уже на Украине.В 2022 году американский телеканал Fox News взял интервью у Зеленского, который оправдал наличие в вооружённых формированиях Украины неонацистов словами "они такие, какие они есть". Позже телеканал отредактировал это интервью, убрав ту часть, в которой Зеленский рассказывал про пытки российских пленных неонацистами из "Азова"*.МИД Украины также пытался оправдать неонацизм в рядах вооружённых формирований постсоветской республики. В частности, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник не только оскорблял канцлера и других политиков Германии, колебавшихся в вопросах поставок оружия защитникам режима Зеленского. Посол также давал ценные указания немецким СМИ."В Twitter он выказал неудовольствие по поводу статьи в газете Zeit, автор которой отозвался о фашистах полка "Азов" не так восторженно, как того хотел ("мужественные борцы") господин Мельник. Посол потребовал "прекратить демонизировать полк "Азов". Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить ещё и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться", — сообщала Junge Welt.* Запрещенная в России террористическая организация.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией
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Новости
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новости, украина, германия, россия, владимир зеленский, андрей мельник, павел волков, "азов", сс, fox news, сми, украинские сми, украинский неонацизм, украинские неонацисты, шовинизм, постсоветское пространство, мид украины
Новости, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, Павел Волков, "Азов", СС, Fox News, СМИ, украинские СМИ, украинский неонацизм, украинские неонацисты, шовинизм, постсоветское пространство, МИД Украины

"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины

17:36 13.11.2024
 
азов* язычество
азов* язычество
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Очередное обоснование этнически чисток на Украине представил бывший украинский военнопленный, выступивший в эфире украинского телеканала "ТСН". На это 13 ноября обратило внимание украинское издание Strana.ua.
Вернувшийся из плена боец "Азова"* с позывным Арн выступил на телеканале "ТСН" с рассуждениями на тему уклонистов. По его мнению, возможно понять родителей, которые вывозят своих детей за границу и пристраивают там в учебные заведения.
"Мы почистим свою нацию, мы почистим свой генофонд. Они выедут — нам от этого даже будет лучше. Мы будем в таком более тесном кругу. Люди, которые нас предали – они уедут на территорию Российской Федерации, которые нас предали – уехали за границу, или не предали, а просто хотят для себя лучшей жизни - они поедут и будут жить там. И мы останемся тут украинцами, людьми, которые будут дальше строить эту страну", - заявил Арн.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно выступал с оправданием коллаборационистов, служивших гитлеровцам во время Великой Отечественной войны, а также современных украинских правых радикалов с репутацией неонацистов. Среди самых резонансных случаев – овации, которыми приветствовал Зеленский и другие члены официальной украинской делегации в парламенте Канады бывшего легионера СС Ярослава Гунько в ноябре 2023 года. В 2024 году чествования Гунько продолжились уже на Украине.
В 2022 году американский телеканал Fox News взял интервью у Зеленского, который оправдал наличие в вооружённых формированиях Украины неонацистов словами "они такие, какие они есть". Позже телеканал отредактировал это интервью, убрав ту часть, в которой Зеленский рассказывал про пытки российских пленных неонацистами из "Азова"*.
МИД Украины также пытался оправдать неонацизм в рядах вооружённых формирований постсоветской республики. В частности, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник не только оскорблял канцлера и других политиков Германии, колебавшихся в вопросах поставок оружия защитникам режима Зеленского. Посол также давал ценные указания немецким СМИ.
Twitter он выказал неудовольствие по поводу статьи в газете Zeit, автор которой отозвался о фашистах полка "Азов" не так восторженно, как того хотел ("мужественные борцы") господин Мельник. Посол потребовал "прекратить демонизировать полк "Азов". Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить ещё и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться", — сообщала Junge Welt.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией
 
НовостиУкраинаГерманияРоссияВладимир ЗеленскийАндрей МельникПавел Волков"Азов"ССFox NewsСМИукраинские СМИукраинский неонацизмукраинские неонацистышовинизмпостсоветское пространствоМИД Украины
 
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