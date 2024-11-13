"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины
азов* язычество
Очередное обоснование этнически чисток на Украине представил бывший украинский военнопленный, выступивший в эфире украинского телеканала "ТСН". На это 13 ноября обратило внимание украинское издание Strana.ua.
Вернувшийся из плена боец "Азова"* с позывным Арн выступил на телеканале "ТСН" с рассуждениями на тему уклонистов. По его мнению, возможно понять родителей, которые вывозят своих детей за границу и пристраивают там в учебные заведения.
"Мы почистим свою нацию, мы почистим свой генофонд. Они выедут — нам от этого даже будет лучше. Мы будем в таком более тесном кругу. Люди, которые нас предали – они уедут на территорию Российской Федерации, которые нас предали – уехали за границу, или не предали, а просто хотят для себя лучшей жизни - они поедут и будут жить там. И мы останемся тут украинцами, людьми, которые будут дальше строить эту страну", - заявил Арн.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно выступал с оправданием коллаборационистов, служивших гитлеровцам во время Великой Отечественной войны, а также современных украинских правых радикалов с репутацией неонацистов. Среди самых резонансных случаев – овации, которыми приветствовал Зеленский и другие члены официальной украинской делегации в парламенте Канады бывшего легионера СС Ярослава Гунько в ноябре 2023 года. В 2024 году чествования Гунько продолжились уже на Украине.
В 2022 году американский телеканал Fox News взял интервью у Зеленского, который оправдал наличие в вооружённых формированиях Украины неонацистов словами "они такие, какие они есть". Позже телеканал отредактировал это интервью, убрав ту часть, в которой Зеленский рассказывал про пытки российских пленных неонацистами из "Азова"*.
МИД Украины также пытался оправдать неонацизм в рядах вооружённых формирований постсоветской республики. В частности, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник не только оскорблял канцлера и других политиков Германии, колебавшихся в вопросах поставок оружия защитникам режима Зеленского. Посол также давал ценные указания немецким СМИ.
"В Twitter он выказал неудовольствие по поводу статьи в газете Zeit, автор которой отозвался о фашистах полка "Азов" не так восторженно, как того хотел ("мужественные борцы") господин Мельник. Посол потребовал "прекратить демонизировать полк "Азов". Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить ещё и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться", — сообщала Junge Welt.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией