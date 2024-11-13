https://ukraina.ru/20241113/1058869535.html

Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября

Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября - 13.11.2024 Украина.ру

Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября

Военный убит в Севастополе; "динамика СВО очень высокая" — Песков; тысячи пропавших без вести

2024-11-13T13:00

2024-11-13T13:00

2024-11-13T13:53

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Теракт в СевастополеУтром 13 ноября в Севастополе произошёл взрыв — был убит военный, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Машина военнослужащего была взорвана на улице Тараса Шевченко. По информации СМИ, под водительское сидение подложили взрывное устройство."В 09:59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался.Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", — написал в своём телеграм-канале Развожаев.По информации телеграм-каналов Mash и Baza, водитель погиб на месте. Взрывом ему оторвало ноги, скорая помощь не успела спасти мужчину.Mash пишет, что убитый — начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т. По данным авторов канала, за ним около недели следили, готовя покушение."Оперслужбы прибыли на место в течение пяти минут, но спасти водителя не смогли — он скончался от сочетанных травм и обильной кровопотери. Взрывом ему оторвало обе ноги.47-летний капитан — выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова, с декабря 2023 года находится в украинских списках. Основная версия следствия на данный момент — заказное убийство", — уточняет канал.Украинские спецслужбы не комментировали покушение, но СМИ написали о взрыве, сославшись на Развожаева.Накануне Первый канал сообщал о задержании жителя Севастополя, который готовил в городе теракт. По данным ФСБ, он собирался поджечь объекты железной дороги."15 лет колонии по статье "Приготовление к теракту" грозит жителю Севастополя, который по заданию спецслужб врага готовил поджог на железной дороге вблизи Балаклавской теплоэлектростанции, но был задержан оперативниками ФСБ в прямом смысле с уликами в руках. Бутылками с горючей смесью, приготовленной по инструкции кураторов, которые обещали заплатить."Со мной посредством интернет-мессенджера связался человек, представился Андреем и дал мне задачу сфотографировать определенное спецоборудование у железной дороги в городе Севастополь. За поджог мне предложили 1000 долларов", — рассказал задержанный", — сообщал канал, ссылаясь на спецслужбы.Ситуация на фронтеРоссийская армия взяла под контроль населённый пункт Ровнополь в ДНР, сообщили 13 ноября в Минобороны РФ.Военное ведомство сообщает об успехах ВС РФ на разных направлениях и участках фронта:"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области";"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества";"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й, 56-й, 81-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики";"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 1-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой Народной Республики."Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что динамика военных действий очень высокая, а "спецоперация идёт полным ходом"."Бойцы с одним автоматом"В Киеве попробовали посчитать пропавших без вести. В эфире объединённого телемарафона заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщил, что по состоянию на 12 ноября 2024 в список пропавших вошли 53 868 человек — как военных, так и гражданских.Координацией розыска пропавших лиц с сентября 2023 года занимается МВД, в котором создан специальный секретариат, имеющий представительства во всех областях Украины."Следователи должны фиксировать всю информацию, которая есть, о последнем месте пребывания военного, который пропал. Если есть информация с дронов — она также используется. Но человек всё равно остается в реестре, пока мы не получим тело — исключить его до этого мы не можем", — объяснил Тимченко.Нацполиция, по его словам, также анализирует информацию из российских телеграм-каналом и пабликов, разыскивая данные о попавших в плен.Реальные данные могут значительно отличаться от этой статистики. Пропавшие без вести гражданские — в основном люди, эвакуированные из зоны активных боевых действий, которые остались в России или транзитом выехали в третьи страны, — информации о них у украинской полиции нет.Кроме того, количество потерь и пропавших военных скрывает естественный "туман войны". Родственники пропавших регулярно выходят на митинги и протесты к Офису президента Украины, Верховной раде, Кабмину.Месяц назад, 16 октября, в ходе такого митинга у здания правительства жёны и матери военнослужащих заявляли:"Бойцы идут на позиции с одним автоматом против страшной техники РФ";"Пророссийские командиры иногда сдают позиции";"План Офиса президента — положить как можно больше парней, потому что они с этого имеют очень большие деньги"."Власть — на ноль!" ("на ноль" — на передовую. — Ред.), — скандировали разгневанные женщины.Подробнее о ходе военных действий — в материале Кирилла Курбатова Алексей Леонков: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241113/1058866308.html

https://ukraina.ru/20241113/1058863647.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, севастополь, россия, украина, дмитрий песков, михаил развожаев, тарас шевченко, вооруженные силы украины, фсб, мчс, спецоперация, сво