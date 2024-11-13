Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября - 13.11.2024 Украина.ру
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Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября
Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября - 13.11.2024 Украина.ру
Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября
Военный убит в Севастополе; "динамика СВО очень высокая" — Песков; тысячи пропавших без вести
2024-11-13T13:00
2024-11-13T13:53
эксклюзив
хроники
севастополь
россия
украина
дмитрий песков
михаил развожаев
тарас шевченко
вооруженные силы украины
фсб
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Теракт в СевастополеУтром 13 ноября в Севастополе произошёл взрыв — был убит военный, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Машина военнослужащего была взорвана на улице Тараса Шевченко. По информации СМИ, под водительское сидение подложили взрывное устройство."В 09:59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался.Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", — написал в своём телеграм-канале Развожаев.По информации телеграм-каналов Mash и Baza, водитель погиб на месте. Взрывом ему оторвало ноги, скорая помощь не успела спасти мужчину.Mash пишет, что убитый — начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т. По данным авторов канала, за ним около недели следили, готовя покушение."Оперслужбы прибыли на место в течение пяти минут, но спасти водителя не смогли — он скончался от сочетанных травм и обильной кровопотери. Взрывом ему оторвало обе ноги.47-летний капитан — выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова, с декабря 2023 года находится в украинских списках. Основная версия следствия на данный момент — заказное убийство", — уточняет канал.Украинские спецслужбы не комментировали покушение, но СМИ написали о взрыве, сославшись на Развожаева.Накануне Первый канал сообщал о задержании жителя Севастополя, который готовил в городе теракт. По данным ФСБ, он собирался поджечь объекты железной дороги."15 лет колонии по статье "Приготовление к теракту" грозит жителю Севастополя, который по заданию спецслужб врага готовил поджог на железной дороге вблизи Балаклавской теплоэлектростанции, но был задержан оперативниками ФСБ в прямом смысле с уликами в руках. Бутылками с горючей смесью, приготовленной по инструкции кураторов, которые обещали заплатить."Со мной посредством интернет-мессенджера связался человек, представился Андреем и дал мне задачу сфотографировать определенное спецоборудование у железной дороги в городе Севастополь. За поджог мне предложили 1000 долларов", — рассказал задержанный", — сообщал канал, ссылаясь на спецслужбы.Ситуация на фронтеРоссийская армия взяла под контроль населённый пункт Ровнополь в ДНР, сообщили 13 ноября в Минобороны РФ.Военное ведомство сообщает об успехах ВС РФ на разных направлениях и участках фронта:"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области";"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества";"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й, 56-й, 81-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики";"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 1-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой Народной Республики."Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что динамика военных действий очень высокая, а "спецоперация идёт полным ходом"."Бойцы с одним автоматом"В Киеве попробовали посчитать пропавших без вести. В эфире объединённого телемарафона заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщил, что по состоянию на 12 ноября 2024 в список пропавших вошли 53 868 человек — как военных, так и гражданских.Координацией розыска пропавших лиц с сентября 2023 года занимается МВД, в котором создан специальный секретариат, имеющий представительства во всех областях Украины."Следователи должны фиксировать всю информацию, которая есть, о последнем месте пребывания военного, который пропал. Если есть информация с дронов — она также используется. Но человек всё равно остается в реестре, пока мы не получим тело — исключить его до этого мы не можем", — объяснил Тимченко.Нацполиция, по его словам, также анализирует информацию из российских телеграм-каналом и пабликов, разыскивая данные о попавших в плен.Реальные данные могут значительно отличаться от этой статистики. Пропавшие без вести гражданские — в основном люди, эвакуированные из зоны активных боевых действий, которые остались в России или транзитом выехали в третьи страны, — информации о них у украинской полиции нет.Кроме того, количество потерь и пропавших военных скрывает естественный "туман войны". Родственники пропавших регулярно выходят на митинги и протесты к Офису президента Украины, Верховной раде, Кабмину.Месяц назад, 16 октября, в ходе такого митинга у здания правительства жёны и матери военнослужащих заявляли:"Бойцы идут на позиции с одним автоматом против страшной техники РФ";"Пророссийские командиры иногда сдают позиции";"План Офиса президента — положить как можно больше парней, потому что они с этого имеют очень большие деньги"."Власть — на ноль!" ("на ноль" — на передовую. — Ред.), — скандировали разгневанные женщины.Подробнее о ходе военных действий — в материале Кирилла Курбатова Алексей Леонков: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241113/1058866308.html
https://ukraina.ru/20241113/1058863647.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, хроники, севастополь, россия, украина, дмитрий песков, михаил развожаев, тарас шевченко, вооруженные силы украины, фсб, мчс, спецоперация, сво
Эксклюзив, Хроники, Севастополь, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Михаил Развожаев, Тарас Шевченко, Вооруженные силы Украины, ФСБ, МЧС, Спецоперация, СВО

Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября

13:00 13.11.2024 (обновлено: 13:53 13.11.2024)
 
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Сергей Зуев
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Военный убит в Севастополе; "динамика СВО очень высокая" — Песков; тысячи пропавших без вести
Теракт в Севастополе
Утром 13 ноября в Севастополе произошёл взрыв — был убит военный, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Машина военнослужащего была взорвана на улице Тараса Шевченко. По информации СМИ, под водительское сидение подложили взрывное устройство.
"В 09:59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался.
Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", — написал в своём телеграм-канале Развожаев.
По информации телеграм-каналов Mash и Baza, водитель погиб на месте. Взрывом ему оторвало ноги, скорая помощь не успела спасти мужчину.
Mash пишет, что убитый — начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т. По данным авторов канала, за ним около недели следили, готовя покушение.
"Оперслужбы прибыли на место в течение пяти минут, но спасти водителя не смогли — он скончался от сочетанных травм и обильной кровопотери. Взрывом ему оторвало обе ноги.
47-летний капитан — выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова, с декабря 2023 года находится в украинских списках. Основная версия следствия на данный момент — заказное убийство", — уточняет канал.
Украинские спецслужбы не комментировали покушение, но СМИ написали о взрыве, сославшись на Развожаева.
Накануне Первый канал сообщал о задержании жителя Севастополя, который готовил в городе теракт. По данным ФСБ, он собирался поджечь объекты железной дороги.
"15 лет колонии по статье "Приготовление к теракту" грозит жителю Севастополя, который по заданию спецслужб врага готовил поджог на железной дороге вблизи Балаклавской теплоэлектростанции, но был задержан оперативниками ФСБ в прямом смысле с уликами в руках. Бутылками с горючей смесью, приготовленной по инструкции кураторов, которые обещали заплатить.
"Со мной посредством интернет-мессенджера связался человек, представился Андреем и дал мне задачу сфотографировать определенное спецоборудование у железной дороги в городе Севастополь. За поджог мне предложили 1000 долларов", — рассказал задержанный", — сообщал канал, ссылаясь на спецслужбы.
- РИА Новости, 1920, 13.11.2024
11:56
Депутат Попов съездил в Курскую область и рассказал, нашел ли там солдат КНДРДепутат Госдумы РФ Евгений Попов съездил в Курскую область, однако северокорейских солдат так и не увидел. Видеорепортаж он выложил в свой телеграм-канал 13 ноября
Ситуация на фронте
Российская армия взяла под контроль населённый пункт Ровнополь в ДНР, сообщили 13 ноября в Минобороны РФ.
Военное ведомство сообщает об успехах ВС РФ на разных направлениях и участках фронта:
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области";
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества";
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й, 56-й, 81-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики";
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 1-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой Народной Республики."
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что динамика военных действий очень высокая, а "спецоперация идёт полным ходом".
задержание подозреваемого в поджогах / Полиция Ровно
10:23
В Ровно будут судить поджигателей автомобилей ВСУДо десяти лет тюрьмы грозит жителям Западной Украины, обвиняемым в поджогах автомобилей ВСУ. Об этом 12 ноября сообщила Нацполиция Украины.
"Бойцы с одним автоматом"
В Киеве попробовали посчитать пропавших без вести. В эфире объединённого телемарафона заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщил, что по состоянию на 12 ноября 2024 в список пропавших вошли 53 868 человек — как военных, так и гражданских.
Координацией розыска пропавших лиц с сентября 2023 года занимается МВД, в котором создан специальный секретариат, имеющий представительства во всех областях Украины.
"Следователи должны фиксировать всю информацию, которая есть, о последнем месте пребывания военного, который пропал. Если есть информация с дронов — она также используется. Но человек всё равно остается в реестре, пока мы не получим тело — исключить его до этого мы не можем", — объяснил Тимченко.
Нацполиция, по его словам, также анализирует информацию из российских телеграм-каналом и пабликов, разыскивая данные о попавших в плен.
Реальные данные могут значительно отличаться от этой статистики. Пропавшие без вести гражданские — в основном люди, эвакуированные из зоны активных боевых действий, которые остались в России или транзитом выехали в третьи страны, — информации о них у украинской полиции нет.
Кроме того, количество потерь и пропавших военных скрывает естественный "туман войны". Родственники пропавших регулярно выходят на митинги и протесты к Офису президента Украины, Верховной раде, Кабмину.
Месяц назад, 16 октября, в ходе такого митинга у здания правительства жёны и матери военнослужащих заявляли:
"Бойцы идут на позиции с одним автоматом против страшной техники РФ";
"Пророссийские командиры иногда сдают позиции";
"План Офиса президента — положить как можно больше парней, потому что они с этого имеют очень большие деньги".
"Власть — на ноль!" ("на ноль" — на передовую. — Ред.), — скандировали разгневанные женщины.
Подробнее о ходе военных действий — в материале Кирилла Курбатова Алексей Леонков: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивХроникиСевастопольРоссияУкраинаДмитрий ПесковМихаил РазвожаевТарас ШевченкоВооруженные силы УкраиныФСБМЧССпецоперацияСВО
 
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