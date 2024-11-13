https://ukraina.ru/20241113/1058879196.html

"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать

"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать - 13.11.2024 Украина.ру

"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать

Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов. Такое заявление на брифинге 13 ноября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-11-13T16:39

2024-11-13T16:39

2024-11-13T16:39

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Буквально пару недель назад - 2 ноября - отмечался Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он был учрежден решением 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, чтобы придать особое международное звучание этой важной проблеме.Однако, как отметила Захарова, с тех пор ситуация с обеспечением безопасности профессионалов медиасферы и неотвратимости ответственности за совершённые против них преступлений деградировала."Только за последний год от рук боевиков киевского режима, практикующих неприкрытую террористическую деятельность, погибли ещё четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги. Чудом выжили после целенаправленных атак беспилотников ВСУ Евгений Поддубный, а также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев", - констатировала Захарова.Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук боевиков киевского режима погибли также Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Владлен Татарский, Гонзало Лира и Дарья Дугина.И это - не полный список погибших от рук террористов киевского режима журналистов, операторов и фотографов из российских и иностранных СМИ, которые не нравятся Киеву и Западу. Например, в этом перечне нет нашего коллеги, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. В августе 2014 года его автомобиль был расстрелян и сожжен на шоссе украинскими боевиками.Некоторым журналистам повезло вернуться с редакционного задания даже несмотря на прицельные атаки ВСУ. Одна из самых ярких таких историй произошла с военкором Евгением Поддубным, машина которого была атакована в Курской области в начале августа.Другие новости: СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе.

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