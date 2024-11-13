"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать - 13.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241113/1058879196.html
"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать
"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать - 13.11.2024 Украина.ру
"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать
Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов. Такое заявление на брифинге 13 ноября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-11-13T16:39
2024-11-13T16:39
новости
россия
запад
киев
мария захарова
олесь бузина
павел шеремет
юнеско
оон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058879070_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_73f8886053b5f3720ed43b754d8f3ec1.jpg
Буквально пару недель назад - 2 ноября - отмечался Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он был учрежден решением 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, чтобы придать особое международное звучание этой важной проблеме.Однако, как отметила Захарова, с тех пор ситуация с обеспечением безопасности профессионалов медиасферы и неотвратимости ответственности за совершённые против них преступлений деградировала."Только за последний год от рук боевиков киевского режима, практикующих неприкрытую террористическую деятельность, погибли ещё четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги. Чудом выжили после целенаправленных атак беспилотников ВСУ Евгений Поддубный, а также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев", - констатировала Захарова.Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук боевиков киевского режима погибли также Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Владлен Татарский, Гонзало Лира и Дарья Дугина.И это - не полный список погибших от рук террористов киевского режима журналистов, операторов и фотографов из российских и иностранных СМИ, которые не нравятся Киеву и Западу. Например, в этом перечне нет нашего коллеги, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. В августе 2014 года его автомобиль был расстрелян и сожжен на шоссе украинскими боевиками.Некоторым журналистам повезло вернуться с редакционного задания даже несмотря на прицельные атаки ВСУ. Одна из самых ярких таких историй произошла с военкором Евгением Поддубным, машина которого была атакована в Курской области в начале августа.Другие новости: СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе.
https://ukraina.ru/20240614/1055646909.html
https://ukraina.ru/20240713/1054531712.html
https://ukraina.ru/20210617/1031665866.html
https://ukraina.ru/20240713/1056236634.html
https://ukraina.ru/20140903/1010368832.html
https://ukraina.ru/20240930/1057784283.html
россия
запад
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058879070_134:0:1211:808_1920x0_80_0_0_2f062d554220ca11d861f32c645ac0f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, киев, мария захарова, олесь бузина, павел шеремет, юнеско, оон, вооруженные силы украины, журналист, военкор, поддубный
Новости, Россия, Запад, Киев, Мария Захарова, Олесь Бузина, Павел Шеремет, ЮНЕСКО, ООН, Вооруженные силы Украины, журналист, военкор, Поддубный

"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать

16:39 13.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: журналисты
Коллаж: журналисты - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов. Такое заявление на брифинге 13 ноября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Секретариат ЮНЕСКО демонстративно проигнорировал официально переданные российской стороной достоверные сведения о расправах над отечественными журналистами", - сказала Захарова.
Буквально пару недель назад - 2 ноября - отмечался Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он был учрежден решением 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, чтобы придать особое международное звучание этой важной проблеме.
Однако, как отметила Захарова, с тех пор ситуация с обеспечением безопасности профессионалов медиасферы и неотвратимости ответственности за совершённые против них преступлений деградировала.
"Только за последний год от рук боевиков киевского режима, практикующих неприкрытую террористическую деятельность, погибли ещё четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги. Чудом выжили после целенаправленных атак беспилотников ВСУ Евгений Поддубный, а также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев", - констатировала Захарова.
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
14 июня, 12:48
Военкор ранен, оператор погиб. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела ГорловкиСК завел уголовное дело по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор НТВ Валерий Кожин и был ранен военный корреспондент Алексей Ивлиев, сообщили 14 июня в пресс-службе СК
Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук боевиков киевского режима погибли также Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Владлен Татарский, Гонзало Лира и Дарья Дугина.
Олесь Бузина
13 июля, 09:01
Смерть за любовь. Олесю Бузине, которого нацисты Украины убили 9 лет назад, сегодня - 55 летВ апреле 2015 года, то есть 9 лет назад в Киеве у своего дома во время пробежки фактически на глазах родных был застрелен украинский писатель и журналист Олесь Бузина. Сегодня ему исполнилось 55 лет.
Цветы у здания ВГТРК в память о погибших журналистах - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня 2021, 16:01
«Правду очень немногие любят...» Семь лет назад в Донбассе погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон ВолошинСемь лет прошло с того трагического дня, когда под Луганском при исполнении служебного долга погибли журналисты ВГТРК — корреспондент «Вестей» Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО
13 июля, 10:58
"Россия сегодня" учредит стипендию имени погибшего военкора Ростислава ЖуравлеваМеждународная медиагруппа "Россия сегодня" совместно с МГУ им. Ломоносова, Высшей школой экономики (ВШЭ) и Российским экономическим университетом им. Плеханова учредят стипендию имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при исполнении долга в зоне СВО, об этом рассказали в пресс-службе агентства
И это - не полный список погибших от рук террористов киевского режима журналистов, операторов и фотографов из российских и иностранных СМИ, которые не нравятся Киеву и Западу. Например, в этом перечне нет нашего коллеги, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. В августе 2014 года его автомобиль был расстрелян и сожжен на шоссе украинскими боевиками.
3 сентября 2014, 08:58
Андрей Стенин погиб под ДонецкомГенеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о гибели фотокорреспондента Андрея Стенина
Некоторым журналистам повезло вернуться с редакционного задания даже несмотря на прицельные атаки ВСУ. Одна из самых ярких таких историй произошла с военкором Евгением Поддубным, машина которого была атакована в Курской области в начале августа.
Поддубный - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
30 сентября, 15:51
Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, чудом выжившему при атаке украинской армии в Курской области, присвоено звание Героя России. Соответствующий указ в понедельник, 30 сентября, подписал президент страны Владимир Путин
Другие новости: СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе.
 
НовостиРоссияЗападКиевМария ЗахароваОлесь БузинаПавел ШереметЮНЕСКОООНВооруженные силы УкраиныжурналиствоенкорПоддубный
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга
17:36"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины
17:26"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась
17:25Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа
17:24Как США будут закрывать убыточный проект "Украина" и кого Трамп возьмёт в свою команду - Строкань
16:39"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать
16:37Залужный в Лондоне договаривается о подготовке тысяч украинских госслужащих в Британии
16:37Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта - мнения экспертов
15:45Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты
15:37"Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами
15:21СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе
15:02На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги
15:00С нечеловеческой жестокостью: в Чебаркуле на стенд с героями СВО повесили фото убившего мать двоих детей
14:46Путин подписал указ о выплатах раненным российским бойцам
14:14Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине
13:54СК РФ расследует уголовное дело по факту теракта в отношении военнослужащего, погибшего в Севастополе
13:54"Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов
13:53Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина
13:53"Оставили полубезоружными": Бужанский рассказал, как США "кинули" Украину
13:53Замначальника российского Генштаба Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке
Лента новостейМолния