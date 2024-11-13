На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги - 13.11.2024 Украина.ру
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На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги
На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги - 13.11.2024 Украина.ру
На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги
Госбюро расследований Украины (ГБР) совместно с СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области двух правоохранителей и жителя Буковины, которые нелегально переправляли заграницу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает ГБР
2024-11-13T15:02
2024-11-13T15:02
новости
западная украина
ивано-франковская область
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мобилизация
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"Цена услуги составляла в среднем 7 тысяч долларов. Подыскивал клиентов гражданский, а правоохранители обеспечивали беспрепятственное пересечение границы вне пункта пропуска на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей", - сказано в официальном сообщении.Уклонистов оставляли до границы на автомобиле в объезд блокпоста. Затем беглецов подробно инструктировали по пешему нелегальному переходу границы с Румынией.Украинские силовики установили трёх человек, которых их коллеги переправили в Евросоюз. Фигурантов взяли под стражу. При обыске у них изъяты деньги, мобильные телефоны и транспортные средства для перевозки уклонистов.Как сообщалось ранее, осенью украинские ТЦК (военкоматы) провели серию масштабных облав на уклонистов. Особенностью акции стали облавы на Западной Украине, которая до этого не подвергалась пристальному вниманию "людохватов".Ранее на эту тему: Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистов Незадолго до этого: Пять мужчин и надувная лодка на двоих. На Украине уклонистов поймали при попытке переплыть Тису
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новости, западная украина, ивано-франковская область, буковина, ес, гбр, сбу, уклонисты, мобилизация, сво, украина-ес, восточное партнерство, евроинтеграция, безвизовый режим, военком, коррупция
Новости, Западная Украина, Ивано-Франковская область, Буковина, ЕС, ГБР, СБУ, уклонисты, мобилизация, СВО, Украина-ЕС, Восточное партнерство, евроинтеграция, безвизовый режим, военком, коррупция

На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги

15:02 13.11.2024
 
ГБР Украины изымает средства у силовиков, помогавших уклонистам сбежать в Румынию
ГБР Украины изымает средства у силовиков, помогавших уклонистам сбежать в Румынию
Читать в
Госбюро расследований Украины (ГБР) совместно с СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области двух правоохранителей и жителя Буковины, которые нелегально переправляли заграницу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает ГБР
"Цена услуги составляла в среднем 7 тысяч долларов. Подыскивал клиентов гражданский, а правоохранители обеспечивали беспрепятственное пересечение границы вне пункта пропуска на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей", - сказано в официальном сообщении.
Уклонистов оставляли до границы на автомобиле в объезд блокпоста. Затем беглецов подробно инструктировали по пешему нелегальному переходу границы с Румынией.
"Учили, как себя вести, и что говорить в случае задержания пограничниками", - отметили в ГБР.
Украинские силовики установили трёх человек, которых их коллеги переправили в Евросоюз. Фигурантов взяли под стражу. При обыске у них изъяты деньги, мобильные телефоны и транспортные средства для перевозки уклонистов.
Как сообщалось ранее, осенью украинские ТЦК (военкоматы) провели серию масштабных облав на уклонистов. Особенностью акции стали облавы на Западной Украине, которая до этого не подвергалась пристальному вниманию "людохватов".
Ранее на эту тему: Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистов
Незадолго до этого: Пять мужчин и надувная лодка на двоих. На Украине уклонистов поймали при попытке переплыть Тису
 
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