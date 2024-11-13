https://ukraina.ru/20241113/1058873236.html

На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги

На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги - 13.11.2024 Украина.ру

На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги

Госбюро расследований Украины (ГБР) совместно с СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области двух правоохранителей и жителя Буковины, которые нелегально переправляли заграницу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает ГБР

2024-11-13T15:02

2024-11-13T15:02

2024-11-13T15:02

новости

западная украина

ивано-франковская область

буковина

ес

гбр

сбу

уклонисты

мобилизация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058872815_0:191:960:731_1920x0_80_0_0_3ba261fc859f5e3f0c82055e3be1f548.jpg

"Цена услуги составляла в среднем 7 тысяч долларов. Подыскивал клиентов гражданский, а правоохранители обеспечивали беспрепятственное пересечение границы вне пункта пропуска на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей", - сказано в официальном сообщении.Уклонистов оставляли до границы на автомобиле в объезд блокпоста. Затем беглецов подробно инструктировали по пешему нелегальному переходу границы с Румынией.Украинские силовики установили трёх человек, которых их коллеги переправили в Евросоюз. Фигурантов взяли под стражу. При обыске у них изъяты деньги, мобильные телефоны и транспортные средства для перевозки уклонистов.Как сообщалось ранее, осенью украинские ТЦК (военкоматы) провели серию масштабных облав на уклонистов. Особенностью акции стали облавы на Западной Украине, которая до этого не подвергалась пристальному вниманию "людохватов".Ранее на эту тему: Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистов Незадолго до этого: Пять мужчин и надувная лодка на двоих. На Украине уклонистов поймали при попытке переплыть Тису

западная украина

ивано-франковская область

буковина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, западная украина, ивано-франковская область, буковина, ес, гбр, сбу, уклонисты, мобилизация, сво, украина-ес, восточное партнерство, евроинтеграция, безвизовый режим, военком, коррупция