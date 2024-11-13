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Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты

Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты - 13.11.2024 Украина.ру

Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты

Предложение украинских депутатов отправить всех работников ТЦК (военкоматов) в армию несостоятельно. Об этом в эфире телепередачи "Новини.Life" заявил представитель Полтавского военкомата Роман Истомин

2024-11-13T15:45

2024-11-13T15:45

2024-11-13T15:45

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Ранее дспециальная комиссия Верховной Рады провела проверку и предложила расформирование ТЦК с отправкой военкомов на фронт. По мнению депутатов, таким образом возможно сформировать 10 армейских бригад, а вручение повесток могут осуществить рекрутинговые центры.Пполтавский военком Роман Истомин поставил под сомнение заявленный авторами законопроекта эффект.Подробности предыстории в публикации "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ Тем временем на Украине продолжается насильственная мобилизация, стимулирующая бегство украинцев за границу – в этом им помогают силовики (на возмездной основе). Подробности в публикации На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги Ранее в новостях: Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать

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новости, украина, западная украина, верховная рада, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, сво