Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Предложение украинских депутатов отправить всех работников ТЦК (военкоматов) в армию несостоятельно. Об этом в эфире телепередачи "Новини.Life" заявил представитель Полтавского военкомата Роман Истомин
Ранее дспециальная комиссия Верховной Рады провела проверку и предложила расформирование ТЦК с отправкой военкомов на фронт. По мнению депутатов, таким образом возможно сформировать 10 армейских бригад, а вручение повесток могут осуществить рекрутинговые центры.
Пполтавский военком Роман Истомин поставил под сомнение заявленный авторами законопроекта эффект.
"Из работников ТЦК создать бригады невозможно. Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ни одной бригады создать не могут. По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - заявил Истомин.
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