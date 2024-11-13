Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты - 13.11.2024 Украина.ру
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Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты
Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты - 13.11.2024 Украина.ру
Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты
Предложение украинских депутатов отправить всех работников ТЦК (военкоматов) в армию несостоятельно. Об этом в эфире телепередачи "Новини.Life" заявил представитель Полтавского военкомата Роман Истомин
2024-11-13T15:45
2024-11-13T15:45
новости
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западная украина
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вооруженные силы украины
всу
мобилизация
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Ранее дспециальная комиссия Верховной Рады провела проверку и предложила расформирование ТЦК с отправкой военкомов на фронт. По мнению депутатов, таким образом возможно сформировать 10 армейских бригад, а вручение повесток могут осуществить рекрутинговые центры.Пполтавский военком Роман Истомин поставил под сомнение заявленный авторами законопроекта эффект.Подробности предыстории в публикации "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ Тем временем на Украине продолжается насильственная мобилизация, стимулирующая бегство украинцев за границу – в этом им помогают силовики (на возмездной основе). Подробности в публикации На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги Ранее в новостях: Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, западная украина, верховная рада, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, сво
Новости, Украина, Западная Украина, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, СВО

Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты

15:45 13.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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Предложение украинских депутатов отправить всех работников ТЦК (военкоматов) в армию несостоятельно. Об этом в эфире телепередачи "Новини.Life" заявил представитель Полтавского военкомата Роман Истомин
Ранее дспециальная комиссия Верховной Рады провела проверку и предложила расформирование ТЦК с отправкой военкомов на фронт. По мнению депутатов, таким образом возможно сформировать 10 армейских бригад, а вручение повесток могут осуществить рекрутинговые центры.
Пполтавский военком Роман Истомин поставил под сомнение заявленный авторами законопроекта эффект.
"Из работников ТЦК создать бригады невозможно. Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ни одной бригады создать не могут. По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - заявил Истомин.
Подробности предыстории в публикации "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
Тем временем на Украине продолжается насильственная мобилизация, стимулирующая бегство украинцев за границу – в этом им помогают силовики (на возмездной основе). Подробности в публикации На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги
Ранее в новостях: Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать
 
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