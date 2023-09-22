Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии" - 22.09.2023 Украина.ру
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Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии"
Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии" - 22.09.2023 Украина.ру
Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии"
Запад идет во все тяжкие настолько, что в следующем году конфликт на Украине может дойти до масштабного столкновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-09-22T05:00
2023-09-22T05:00
новости
красные линии
ядерное оружие
россия
украина
запад
сша
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Поставки Украине ракет Taurus и ATACMS ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный или даже межконтинентальный уровень, рассказал Леонков.Россия, которая пока не показала Западу и США, где находится ее "красная линия" и поэтому обладает стратегическим преимуществом. Западные эксперты утверждают, что есть неясности с применением ядерного оружия, добавил он.Россия не раз предупреждала, что это ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный, а может и на межконтинентальный уровень. Все те, кто сделали ставку на проект "Украина", сейчас идут ва-банк. Они задействуют все рычаги, чтобы Россия проиграла, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049574320.html
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новости, красные линии, ядерное оружие, россия, украина, запад, сша
Новости, красные линии, Ядерное оружие, Россия, Украина, Запад, США

Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии"

05:00 22.09.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Запад идет во все тяжкие настолько, что в следующем году конфликт на Украине может дойти до масштабного столкновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Поставки Украине ракет Taurus и ATACMS ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный или даже межконтинентальный уровень, рассказал Леонков.
Россия, которая пока не показала Западу и США, где находится ее "красная линия" и поэтому обладает стратегическим преимуществом. Западные эксперты утверждают, что есть неясности с применением ядерного оружия, добавил он.

"Наши стратегические ядерные силы были приведены в особый статус готовности, который нигде не прописан, нет ясности по тактическому ядерному вооружению. Из чего они (западные эксперты. - Ред.) делают вывод, что Запад в своем стремлении заставить любым способом Россию проиграть может перейти ту красную черту, после которой возврата не будет", - подчеркнул Леонков.

Россия не раз предупреждала, что это ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный, а может и на межконтинентальный уровень. Все те, кто сделали ставку на проект "Украина", сейчас идут ва-банк. Они задействуют все рычаги, чтобы Россия проиграла, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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