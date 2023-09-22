https://ukraina.ru/20230922/1049596298.html

Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии"

Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии" - 22.09.2023 Украина.ру

Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии"

Запад идет во все тяжкие настолько, что в следующем году конфликт на Украине может дойти до масштабного столкновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-09-22T05:00

2023-09-22T05:00

2023-09-22T05:00

новости

красные линии

ядерное оружие

россия

украина

запад

сша

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Поставки Украине ракет Taurus и ATACMS ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный или даже межконтинентальный уровень, рассказал Леонков.Россия, которая пока не показала Западу и США, где находится ее "красная линия" и поэтому обладает стратегическим преимуществом. Западные эксперты утверждают, что есть неясности с применением ядерного оружия, добавил он.Россия не раз предупреждала, что это ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный, а может и на межконтинентальный уровень. Все те, кто сделали ставку на проект "Украина", сейчас идут ва-банк. Они задействуют все рычаги, чтобы Россия проиграла, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049574320.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, красные линии, ядерное оружие, россия, украина, запад, сша