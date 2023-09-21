"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области - 21.09.2023 Украина.ру
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"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области
"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области - 21.09.2023 Украина.ру
"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области
На территории промышленных предприятий в Киевской области 21 сентября возникли пожары. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко
2023-09-21T09:50
2023-09-21T10:02
взрыв
пожар
киев
новости
предприятия
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"Беспокойное утро. В разных регионах Украины раздавались взрывы... В Киевской области &lt;…&gt; возникли пожары на территории предприятий", - написал Клименко.Он также указал, что в Киеве зафиксированы повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах.В Дарницком районе, по его словам, возникли возгорания.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Дарницком районе все службы работают на месте ЧП на территории инфраструктурного объекта, а также на территории станции техобслуживания, где возник пожар.В ночь на четверг на Украине дважды была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.
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взрыв, пожар, киев, новости, предприятия
взрыв, пожар, Киев, Новости, предприятия

"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области

09:50 21.09.2023 (обновлено: 10:02 21.09.2023)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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На территории промышленных предприятий в Киевской области 21 сентября возникли пожары. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко
"Беспокойное утро. В разных регионах Украины раздавались взрывы... В Киевской области <…> возникли пожары на территории предприятий", - написал Клименко.
Он также указал, что в Киеве зафиксированы повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах.
В Дарницком районе, по его словам, возникли возгорания.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Дарницком районе все службы работают на месте ЧП на территории инфраструктурного объекта, а также на территории станции техобслуживания, где возник пожар.
В ночь на четверг на Украине дважды была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.
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