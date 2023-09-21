https://ukraina.ru/20230921/1049583826.html

"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области

"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области - 21.09.2023 Украина.ру

"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области

На территории промышленных предприятий в Киевской области 21 сентября возникли пожары. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

2023-09-21T09:50

2023-09-21T09:50

2023-09-21T10:02

взрыв

пожар

киев

новости

предприятия

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"Беспокойное утро. В разных регионах Украины раздавались взрывы... В Киевской области <…> возникли пожары на территории предприятий", - написал Клименко.Он также указал, что в Киеве зафиксированы повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах.В Дарницком районе, по его словам, возникли возгорания.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Дарницком районе все службы работают на месте ЧП на территории инфраструктурного объекта, а также на территории станции техобслуживания, где возник пожар.В ночь на четверг на Украине дважды была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.

https://ukraina.ru/20230921/1049580136.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, пожар, киев, новости, предприятия