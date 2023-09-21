https://ukraina.ru/20230921/1049583826.html
"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области
"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области - 21.09.2023 Украина.ру
"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области
На территории промышленных предприятий в Киевской области 21 сентября возникли пожары. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко
2023-09-21T09:50
2023-09-21T09:50
2023-09-21T10:02
взрыв
пожар
киев
новости
предприятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:280:2641:1766_1920x0_80_0_0_c0bc8b15800728cd2f80da7e1d85e725.jpg
"Беспокойное утро. В разных регионах Украины раздавались взрывы... В Киевской области <…> возникли пожары на территории предприятий", - написал Клименко.Он также указал, что в Киеве зафиксированы повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах.В Дарницком районе, по его словам, возникли возгорания.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Дарницком районе все службы работают на месте ЧП на территории инфраструктурного объекта, а также на территории станции техобслуживания, где возник пожар.В ночь на четверг на Украине дважды была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.
https://ukraina.ru/20230921/1049580136.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:33:2641:2014_1920x0_80_0_0_a864efbd4a4549e7d436efe1f2d9377d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
взрыв, пожар, киев, новости, предприятия
"Беспокойное утро": промышленные предприятия горят в Киевской области
09:50 21.09.2023 (обновлено: 10:02 21.09.2023)
На территории промышленных предприятий в Киевской области 21 сентября возникли пожары. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко
"Беспокойное утро. В разных регионах Украины раздавались взрывы... В Киевской области <…> возникли пожары на территории предприятий", - написал Клименко.
Он также указал, что в Киеве зафиксированы повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах.
В Дарницком районе, по его словам, возникли возгорания.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Дарницком районе все службы работают на месте ЧП на территории инфраструктурного объекта, а также на территории станции техобслуживания, где возник пожар.
В ночь на четверг на Украине дважды была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.