https://ukraina.ru/20230921/1049577709.html

Эксперт рассказал, как Киев отправляет солдат на смерть, чтобы Западу было что "показать по телевизору"

Эксперт рассказал, как Киев отправляет солдат на смерть, чтобы Западу было что "показать по телевизору" - 21.09.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Киев отправляет солдат на смерть, чтобы Западу было что "показать по телевизору"

После провала "контрнаступа" Украине нужно показать западным кураторам хоть какую-то победу. Для этого они бьют по пустым зданиям администрации Донецка и отправляют в "мясные штурмы" солдат ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-09-21T06:30

2023-09-21T06:30

2023-09-21T06:30

новости

украина

всу

запад

наступление

телевидение

солдаты

донецк

атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047254378_0:81:720:486_1920x0_80_0_0_73c7d457a9d3446d61cc9b94e8f005ac.jpg

ВСУ нанесли удар тремя ракетами из РСЗО по центру Донецка из района Константиновки. Но дело в том, что в здании главы ДНР на момент прилета уже никого не было, рассказал Моро.Но Украине все равно нужно что-то показать по телевизору для западной аудитории. После этого удара все французские СМИ будут писать о том, что "Киев нашел новый способ атаковать российскую армию", добавил эксперт.Каждый день украинским властям нужно что-то показать Западу. И удары по центру Донецка – это простой способ одержать такую "победу". Даже если на него нужно потратить миллионы долларов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049548291.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, запад, наступление, телевидение, солдаты, донецк, атака