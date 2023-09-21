Эксперт рассказал, как Киев отправляет солдат на смерть, чтобы Западу было что "показать по телевизору" - 21.09.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Киев отправляет солдат на смерть, чтобы Западу было что "показать по телевизору"
Эксперт рассказал, как Киев отправляет солдат на смерть, чтобы Западу было что "показать по телевизору" - 21.09.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Киев отправляет солдат на смерть, чтобы Западу было что "показать по телевизору"
После провала "контрнаступа" Украине нужно показать западным кураторам хоть какую-то победу. Для этого они бьют по пустым зданиям администрации Донецка и отправляют в "мясные штурмы" солдат ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-09-21T06:30
2023-09-21T06:30
новости
украина
всу
запад
наступление
телевидение
солдаты
донецк
атака
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ВСУ нанесли удар тремя ракетами из РСЗО по центру Донецка из района Константиновки. Но дело в том, что в здании главы ДНР на момент прилета уже никого не было, рассказал Моро.Но Украине все равно нужно что-то показать по телевизору для западной аудитории. После этого удара все французские СМИ будут писать о том, что "Киев нашел новый способ атаковать российскую армию", добавил эксперт.Каждый день украинским властям нужно что-то показать Западу. И удары по центру Донецка – это простой способ одержать такую "победу". Даже если на него нужно потратить миллионы долларов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049548291.html
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новости, украина, всу, запад, наступление, телевидение, солдаты, донецк, атака
Новости, Украина, ВСУ, Запад, наступление, телевидение, солдаты, Донецк, атака

Эксперт рассказал, как Киев отправляет солдат на смерть, чтобы Западу было что "показать по телевизору"

06:30 21.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУфорсирование водной преграды бойцами ВСУ
форсирование водной преграды бойцами ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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После провала "контрнаступа" Украине нужно показать западным кураторам хоть какую-то победу. Для этого они бьют по пустым зданиям администрации Донецка и отправляют в "мясные штурмы" солдат ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
ВСУ нанесли удар тремя ракетами из РСЗО по центру Донецка из района Константиновки. Но дело в том, что в здании главы ДНР на момент прилета уже никого не было, рассказал Моро.
Но Украине все равно нужно что-то показать по телевизору для западной аудитории. После этого удара все французские СМИ будут писать о том, что "Киев нашел новый способ атаковать российскую армию", добавил эксперт.
"После провала "контрнаступа" им нужно изобразить хоть какую-то победу. Это может быть высадка на нефтегазовую платформу в Черном море, где никого нет. Это могут быть несчастные украинские солдаты, которых обрекли на гибель во время бессмысленных десантов через Днепр", - подчеркнул Моро.
Каждый день украинским властям нужно что-то показать Западу. И удары по центру Донецка – это простой способ одержать такую "победу". Даже если на него нужно потратить миллионы долларов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Вчера, 06:30
Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе Чтобы продолжать получать деньги от западных кураторов, Киев бросает солдат на смерть "ради красивой картинки". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
 
НовостиУкраинаВСУЗападнаступлениетелевидениесолдатыДонецкатака
 
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