Эксперт рассказал, как Киев отправляет солдат на смерть, чтобы Западу было что "показать по телевизору"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУфорсирование водной преграды бойцами ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
После провала "контрнаступа" Украине нужно показать западным кураторам хоть какую-то победу. Для этого они бьют по пустым зданиям администрации Донецка и отправляют в "мясные штурмы" солдат ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
ВСУ нанесли удар тремя ракетами из РСЗО по центру Донецка из района Константиновки. Но дело в том, что в здании главы ДНР на момент прилета уже никого не было, рассказал Моро.
Но Украине все равно нужно что-то показать по телевизору для западной аудитории. После этого удара все французские СМИ будут писать о том, что "Киев нашел новый способ атаковать российскую армию", добавил эксперт.
"После провала "контрнаступа" им нужно изобразить хоть какую-то победу. Это может быть высадка на нефтегазовую платформу в Черном море, где никого нет. Это могут быть несчастные украинские солдаты, которых обрекли на гибель во время бессмысленных десантов через Днепр", - подчеркнул Моро.
Каждый день украинским властям нужно что-то показать Западу. И удары по центру Донецка – это простой способ одержать такую "победу". Даже если на него нужно потратить миллионы долларов, заключил собеседник издания.
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Вчера, 06:30Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе Чтобы продолжать получать деньги от западных кураторов, Киев бросает солдат на смерть "ради красивой картинки". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань