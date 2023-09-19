https://ukraina.ru/20230919/1049505446.html

Ксавье Моро: ВСУ одержали очень дешевую победу, но Россия нанесла по ним групповой удар и отбьет Купянск

Ксавье Моро: ВСУ одержали очень дешевую победу, но Россия нанесла по ним групповой удар и отбьет Купянск - 19.09.2023 Украина.ру

Ксавье Моро: ВСУ одержали очень дешевую победу, но Россия нанесла по ним групповой удар и отбьет Купянск

Российская ПВО получила боевой опыт и научилась быстро адаптироваться к оружию противника. Конечно, Taurus может продлить войну на пару месяцев, но к... Украина.ру, 19.09.2023

2023-09-19T02:24

2023-09-19T02:24

2023-09-19T03:14

интервью

всу

россия

ракеты

донецк

минобороны рф

storm shadow

"taurus"

купянск

сво

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Российская ПВО получила боевой опыт и научилась быстро адаптироваться к оружию противника. Конечно, Taurus может продлить войну на пару месяцев, но к стратегическим изменениям он не приведет. Чудо-оружия нет. На войне все должно быть в комплексе. Если Украина не интегрирует "чудо-оружие", которое она получает раз в три месяца, в единую систему, то ничего не будет. А вот жертв для Украины будет еще больше, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье МороОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 сентября российские войска нанесли групповой удар по местам хранения киевским режимом крылатых ракет "Storm Shadow", боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.- Ксавье, за счет чего мы научились наносить такие комплексные удары по столь важным объектам противника?- Это результат работы военной, агентурной и космической разведки.Напомню, что Россия за последнее время отправила на орбиту до пяти военных спутников. Это работает. Плюс, нельзя забывать, что на Украине живут русские люди, которые помогают ВС РФ определить, откуда именно вылетают истребители со StormShadow.Более того, за три месяца "контрнаступа" ВС РФ научились точно определять, откуда именно осуществляется снабжение украинских группировок.Мы улучшаем свою работу. И этот процесс будет идти дальше.- Если говорить однозначно, насколько эффективно ВСУ использовали StormShadow? Сколько у них их осталось?- Я думаю, что их у них много осталось. Потому что у Франции и Великобритании их не так много. К тому же, одна такая ракета стоит миллионы долларов. Поэтому Киев пытается тратить их на очень простые цели.Это мы видели на примере Крыма, когда они ударили по заводу в Севастополе. Я имею в виду, что ВСУ не могут или не хотят бить по объектам, которые имеют критическое значение для боеспособности ВС РФ на фронте.Кроме того, и StormShadow, и SCALP – это дозвуковые системы. Россия почти сразу же поняла, как против них действовать. Поэтому ущерб они причинили меньший, чем HIMARS, когда ВСУ его только-только начали применять.- А немецкий Taurus что-то может поменять?- Нет. Российская ПВО получила боевой опыт и научилась быстро адаптироваться к оружию противника. Конечно, Taurus может продлить войну на пару месяцев, но к стратегическим изменениям он не приведет. Чудо-оружия нет. На войне все должно быть в комплексе. Если Украина не интегрирует "чудо-оружие", которое она получает раз в три месяца, в единую систему, то ничего не будет. А вот жертв для Украины будет еще больше.- С одной стороны, да. С другой стороны, ВСУ нанесли удар тремя ракетами из РСЗО по центру Донецка из района Константиновки. То есть системы, способные бить на 100 км, у них есть.- Это только подтверждает то, о чем я говорил в начале. В здании главы ДНР давно уже никого не было. Но Украине все равно нужно что-то показать по телевизору. Не столько для собственной аудитории, сколько для западной. Я вас уверяю, что после этого удара все французские СМИ будут писать о том, что "Киев нашел новый способ атаковать российскую армию".После провала "контрнаступа" им нужно изобразить хоть какую-то победу. Это может быть высадка на нефтегазовую платформу в Черном море, где никого нет. Это могут быть несчастные украинские солдаты, которых обрекли на гибель во время бессмысленных десантов через Днепр.Каждый день им нужно что-то показать. И удары по центру Донецка – это простой способ одержать такую "победу". Даже если на него нужно потратить миллионы долларов.- А какие главные из дальнобойных видов вооружений есть у России?- У России есть полный комплект таких вооружений, которые могут быть на разные дистанции. РСЗО "Ураган" и "Смерч" способны стрелять на 300 километров. Есть "Искандеры". "Кинжал", который использует российская авиация – это гиперзвуковое оружие, которое может стрелять на тысячи километров.Варианты у России есть. И Россия их применяет грамотно. Она стреляет только по тем целям, где есть военная или гражданская инфраструктура, которая используется противником для собственных войск.Не сомневайтесь, что ВС РФ в этом отношении превосходит ВСУ.- На что нужно будет обращать внимание в условиях, когда начнется осенняя распутица и фронт будет еще более стабильный?- В условиях распутицы спокойно воевать можно только в городе. Зимой 2023 года Россия взяла Соледар и начала решительные бои за Артемовск. Поэтому я не исключаю, что зимой 2024 года Россия начнет серьезные бои за Купянск.В прошлом году у нас морозной зимы вообще не было. Период, когда промерзла земля, длился всего пару недель. Поэтому наступлений в духе Второй мировой войны ни ВС РФ, ни ВСУ не будет.А вообще я предлагаю подождать еще пару недель. Мне кажется, Киев за это время уже ничего не сможет сделать. Зато возможно, что российская армия что-то подготовила.

https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html

купянск

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, ракеты, донецк, минобороны рф, storm shadow , "taurus", купянск, сво