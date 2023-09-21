https://ukraina.ru/20230921/1049553322.html
"Дайте TAURUS побыстрее": полковник Киселёв о том, до каких пор Запад будет пичкать оружием Украину
"Дайте TAURUS побыстрее": полковник Киселёв о том, до каких пор Запад будет пичкать оружием Украину - 21.09.2023 Украина.ру
"Дайте TAURUS побыстрее": полковник Киселёв о том, до каких пор Запад будет пичкать оружием Украину
Для Запада большим ударом стали заявления Украины, что она способна атаковать Россию и захватить территории с помощью поставляемого вооружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2023-09-21T04:00
2023-09-21T04:00
2023-09-21T04:00
новости
вооружение
украина
"taurus"
поставки
запад
всу
сво
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Запад будет поставлять Украине оружия до того момента, пока от нее ничего не останется. Этот вопрос решится только тогда, когда российские войска возьмут украинские территории под полный контроль, считает он.С поставками ракетами StormShadow и Taurus на Украину вопрос решен. У Киева осталось одно маленькое незакрытое звено – самолеты F-16. Ближе к весне им дадут их 8-10 штук, чтобы попытаться осуществить прорыв на Запорожском направлении, добавил специалист. Сколько бы Запад ни говорил, что у них якобы заканчиваются боеприпасы, на боевых возможностях Украины это не сказывается. Киев продолжает активно использовать высокоточные и кассетные снаряды в большом количестве, не только по военным, но и по мирным жителям, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049539976.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вооружение, украина, "taurus", поставки, запад, всу, сво
Новости, вооружение, Украина, "Taurus", поставки, Запад, ВСУ, СВО
"Дайте TAURUS побыстрее": полковник Киселёв о том, до каких пор Запад будет пичкать оружием Украину
Для Запада большим ударом стали заявления Украины, что она способна атаковать Россию и захватить территории с помощью поставляемого вооружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Запад будет поставлять Украине оружия до того момента, пока от нее ничего не останется. Этот вопрос решится только тогда, когда российские войска возьмут украинские территории под полный контроль, считает он.
С поставками ракетами StormShadow и Taurus на Украину вопрос решен. У Киева осталось одно маленькое незакрытое звено – самолеты F-16. Ближе к весне им дадут их 8-10 штук, чтобы попытаться осуществить прорыв на Запорожском направлении, добавил специалист.
"Когда [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба ругался с [главой МИД Германии Анналеной] Бербок по поводу того, что "дайте нам ракеты "Таурус" побыстрее, вы же все равно нам его дадите", то он абсолютно прав. Запад будет поставлять Украине оружия до того момента, пока от нее ничего не останется", - подчеркнул Киселёв.
Сколько бы Запад ни говорил, что у них якобы заканчиваются боеприпасы, на боевых возможностях Украины это не сказывается. Киев продолжает активно использовать высокоточные и кассетные снаряды в большом количестве, не только по военным, но и по мирным жителям, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь