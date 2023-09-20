https://ukraina.ru/20230920/1049532936.html

Эксперт объяснил, почему постсоветские элиты предали Россию и провалили тест спецоперацией на Украине

Эксперт объяснил, почему постсоветские элиты предали Россию и провалили тест спецоперацией на Украине - 20.09.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему постсоветские элиты предали Россию и провалили тест спецоперацией на Украине

Россия ведёт очень тяжелые боевые действия на Украине и ей не хотелось бы отвлекаться на такой взрывоопасный регион, как Нагорный Карабах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-09-20T05:15

2023-09-20T05:15

2023-09-20T05:15

новости

армения

постсоветское пространство

россия

сво

нагорный карабах

конфликт

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян активно наращивает отношения с Западом, и в этом же обвиняет Россию. Это очень характерно для элиты постсоветского пространства, когда она предает наши интересы и обвиняет в этом Россию, рассказал Суздальцев.На конференции с участием экспертов и аналитиков из Еревана произошел большой скандал. Они кричали, что их бросили, за них не воюют, что за них обязана заступиться Россия, добавил Суздальцев.Но со стороны Армении на уровне парламента не было принято решение о признании в составе России хотя бы Крыма, не говоря уже о новых регионах. Также не было сделано заявление о поддержке спецоперации на Украине, указал эксперт.Спецоперация рано или поздно закончится, и возникнет необходимость формировать с нуля новую политику на постсоветском пространстве. Потому что тест спецоперацией на Украине она не прошла, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230908/1049255262.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, постсоветское пространство, россия, сво, нагорный карабах, конфликт