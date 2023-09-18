https://ukraina.ru/20230918/1049450609.html

Андрей Суздальцев: СВО на Украине показала провал прежней политики России на постсоветском пространстве

Андрей Суздальцев: СВО на Украине показала провал прежней политики России на постсоветском пространстве - 18.09.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев: СВО на Украине показала провал прежней политики России на постсоветском пространстве

Строить отношения с Западом и обвинять при этом Россию в нарушении союзнических обязательство – характерная черта для элит стран бывшего СССР, считает политолог Украина.ру, 18.09.2023

2023-09-18T03:42

2023-09-18T03:42

2023-09-18T03:44

интервью

андрей суздальцев

политика

россия

постсоветское пространство

спецоперация

украина

кндр

ким чен ын

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Строить отношения с Западом и обвинять при этом Россию в нарушении союзнических обязательство – характерная черта для элит стран бывшего СССР, считает политолог Андрей СуздальцевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса заявил, что все "мячи" по организации российско-украинских переговоров на стороне Киева.- Андрей Иванович, почему мы держим открытой дверь для переговоров с Киевом после террористических атак на наши территории, издевательств над пленными, русофобской политики режима Зеленского?- Потому что у нас есть условия, которые мы выставили. Сначала условия выставлял Киев, потом он собрал их в мирный план Зеленского из 10 пунктов.Потом появились сжатые до четырёх пунктов предварительные условия, которые должна принять Россия для начала переговоров (Их озвучил Давид Арахамия. Россия должна уйти со всей территории Украины, выплатить репарации, наказать всех "военных преступников" и добровольно отказаться от ядерного оружия – ред.).Мы тоже выдвинули предварительные условия, они очень простые: снятие санкций, это, скорее, требование к западу, а не к Киеву. И очень важное для нас условие – чтобы Украина была нейтральным государством. На этих условиях мы готовы сесть за стол переговоров. Есть еще условие демилитаризации, но мы ее провели еще в прошлом году, и сейчас украинская армия воюет чужим оружием, а не своим.Украинская сторона держится старой позиции, она уверена в победе. Подозреваю, что если бы у Украины что-то получалось на поле боя, наша официальная версия – украинское контрнаступление провалилось, она бы быстро нарастила свои требования. Хотя возможные требования Украины – полное уничтожение России.- Недавний арест ветерана украинской политики Нестора Шуфрича – это как раз попытка отвлечь внимание от неудач на поле боя на внутреннюю проблематику, или зачистка оппонентов перед выборами?- Выборы придется проводить. Это говорит о том, что распространенное в нашем экспертном сообществе сказки о том, что Зеленского свергнут, американцы его уберут говорят о том, что у нас много людей, которые не понимают, что происходит. Зеленский важен для Запада тем, что он легитимный президент. Даже мы его признали и провели с ним переговоры в 2019 году в Париже.Он подписывал страшные кабальные договорённости о поставках оружия, финансовой поддержке с позиции легитимного президента, и на Украине потом от этого никто не сможет отвертеться. Зеленский – это золотая антилопа. Поэтому стоит вопрос, чтобы он по конституции снова переизбрался. Это нужно не только самому Зеленскому, хотя он может быть и отказался бы, так как на Украине военное положение, но это нужно и Западу, и американцам. Они продемонстрируют, что в рамках конституционных прав оказывают поддержку легитимному президенту.Так что Шуфрича убрали, потому что он представляет одно из практичных направлений украинской элиты, которое смотрит на Россию как на идеального партнера даже после окончания войны.Слава богу, в российском экспертном сообществе и медиа-пространстве затихли страшные рассказы о заговорах против Зеленского, я посчитал, с февраля прошлого года такая волна приходила четыре раза.- Бурную реакцию в западных СМИ вызвал визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Эксперты говорят о дальнобойных чудесных РСЗО из Северной Кореи для российской армии и несметных запасах боеприпасов. А что вы думаете об итогах встречи лидеров двух стран?- КНДР – это страна-казарма, и все эти годы она готовилась к войне. Там это своего рода культ. Надо иметь в виду. Что этот вариант похож на китайский. Американцы говорили, что китайцы будут поставлять нам оружие, но потом оказалось, что поставлять особо нечего, наше оружие продвинутое. Традиции корейского и китайского оружия имеют в своей основе советские образцы.Там есть запасы, которые нас интересуют. Допустим, есть снаряды 152-мм для наших орудий. Но это вопрос, насколько они качественные. Все это надо проверять. Поэтому говорить, что это величайшая победа то, что мы контачим с Ким Чен Ыном… Это в любом случае хорошо, потому что КНДР находится в изоляции, там традиционно остро стоят вопросы с продовольствием. Но эта страна очень непростая. Я хорошо знаю эту страну. На моей памяти это четвертая или пятая попытка наладить с ней отношения. Торговли у нас с Северной Кореей практически нет. Торгует КНДР в основном с Китаем.На переговорах с Путиным Лукашенко предложил развивать сотрудничество с КНДР на троих, то есть он тоже хочет в этом участвовать. Ну а Китай где? Когда добрососедство развивается это всегда радует. В этой войне мы много рассчитывали на Китай. Но оказывается, что мы одни и помощи нам нет.Поэтому я, конечно, очень позитивно оцениваю визит Ким Чен Ына, но знаю, что с северокорейцами договариваться очень тяжело. Не факт, что у нас получится не то что дружба, а наладить поставки и так далее. Так что посмотрим.- Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Москву как гаранта своей безопасности. Происходит ли разрыв между Москвой и Ереваном и ждать ли новой войны за Карабах?- Мы придерживаемся своей позиции как союзник Еревана, союзник армянского народа. У нас там военная база, довольно крупная. Армения нам нужна. Это балкон туда, где есть курды, Иран, Турция, где есть нефть, Сирия и так далее. Очень опасный регион и очень для нас важный. Пашинян нам не друг и не союзник. У него своя версия решения армянских проблем. Она очень сложная, учитывая, что большинство армян живут вне этой страны, и внешнее влияние очень сильное.Армяне как всегда ведут двойственную политику. С одной стороны, они договариваются с Западом, с другой – договариваются с Азербайджаном. А Азербайджан нам тоже не чужая страна.Одно дело, когда армяне 30 лет назад воевали с Азербайджаном, воевали хорошо и упорно. Но в данном случае армяне не хотят отстаивать свою территорию, как они считают. И нам бы очень этого не хотелось, не только потому что это нарушение территориальной целостности Азербайджана, но и с той позиции, что нас подталкивают к открытию второго фронта.У нас очень тяжелые боевые действия на Украине и нам бы не хотелось отвлекаться на такой взрывоопасный регион. И Пашинян при этом наращивает отношения с Западом, и в этом же обвиняет Россию. Это очень характерно для элиты постсоветского пространства, когда она предает наши интересы и обвиняет в этом Россию. То есть не они предатели, а мы им что-то не поставили, не дали денег, а самое главное не дали своих парней, чтобы их поубивали в этих горах. Русская кровь – как водичка для них. Это принципиальный менталитет.Был страшный скандал на конференции с участием экспертов и аналитиков из Еревана. Они кричали, что их бросили, за них не воюют, мы должны за них воевать… Я спросил тогда, позвольте, вы так настаиваете на выполнении Россией союзнического долга, но у нас идет очень тяжелая война почти со всем Западом, с Украиной. Но разве было принято решение на уровне парламента о признании в составе России хотя бы Крыма, не говорю уже о новых регионах? Или может быть, было сделано заявление о поддержке спецоперации на Украине? Это не важно, сказали они.Скажу главное. Спецоперация рано или поздно закончится, и надо будет формировать новую политику на постсоветском пространстве. С нуля. Потому что тест спецоперацией на Украине эта политика не прошла.

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https://ukraina.ru/20230915/1049438212.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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