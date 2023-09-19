https://ukraina.ru/20230919/1049520617.html

"Наука побеждать" от Алексея Данилова. Откровения экс-ветеринара по вопросам политической стратегии

"Наука побеждать" от Алексея Данилова. Откровения экс-ветеринара по вопросам политической стратегии - 19.09.2023 Украина.ру

"Наука побеждать" от Алексея Данилова. Откровения экс-ветеринара по вопросам политической стратегии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов носит малопочтительное прозвище "ветеринар", поскольку по первому образованию он... Украина.ру, 19.09.2023

2023-09-19T12:00

2023-09-19T12:00

2023-09-19T12:16

эксклюзив

политика

украина

россия

война

запад

алексей данилов

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов носит малопочтительное прозвище "ветеринар", поскольку по первому образованию он действительно ветеринар. Логично ожидать от него науку крутить коровам хвосты, но нет – он публикует в "Украинской правде" статью под громким названием "Стратегическая точка перелома".Логично было бы ожидать, что секретарь СНБОУ сосредоточится на стратегии победы Украины над "агрессором". Но нет. Статья вообще посвящена другим вопросам.Не совсем, разумеется. Он, например, упоминает о необходимости уничтожить Черноморский флот. Но это частности. Главное другое: "формула мира (имеется в виду "формула мира" предложенная Владимиром Зеленским) – формула оружия". Всё по классике: "война – это мир, свобода – это рабство…" Даже полуграмотный секретарь СНБОУ должен знать откуда это. Он наверняка знает и рассчитывает, что читатели (УП, конечно не The New York Times, но это тоже американское издание, содержание которого определяется в Вашингтоне) тоже знают. В общем, подаёт сигнал – не думайте, что мы за мир, никакого мира не будет.Сейчас, по мнению Данилова наступает стратегическая точка перелома. Но вовсе не к победе, нет. "Спринт, которого так все ждали, заменяется стайерской дистанцией, а тут уже другие правила и требования к физическому состоянию спортсмена и его подготовке", – это он об украинском контрнаступлении и обещаниях иных чиновников Офиса президента ещё весной раздавать интервью в Ялте.Между тем, "в авторитетных и влиятельных изданиях появляются публикации, продвигающие несколько магистральных тем":- оптимизм по поводу успеха Украины начал ослабевать;- украинское контрнаступление провалилось, боеспособность страны угасает с каждым днём;- Вооружённые силы Украины не будут иметь возможности освободить территории;- способность Украины выдержать войну исчисляется неделями и месяцами;- ресурсы России безграничны и нужны мировой экономике;- лучше быстро прекратить конфликт, даже если это позволит России сохранить занятые территории.Это, конечно, безобразие, и Данилов начинает раздавать руководящие указания на тему того, что должен (!) делать Запад в этой ситуации.Во-первых, "сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность".Нет, ну прекрасно же – Запад должен сформулировать украинскую победу и нести ответственность за её достижение. При этом Данилов, кажется, не боится, что западная формула буде расходиться с украинской (последнюю он упомянул в самом начале – "формула мира" предполагает восстановление территориальной целостности в границах 1991 года) и совершенно точно не собирается брать на себя ответственность за победу.2. "Учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США с точки зрения сохранения стабильности партнёрства, дальновидным был бы шаг по закреплению военной помощи Украине в долгосрочных циклах и законодательстве".Как говорится: демократия – это не вседозволенность. Т.н. "демократия" не должна препятствовать поставкам оружия Украине. С другой стороны, в Великобритании вон третье правительство меняется, а курс на поддержку Украины остаётся неизменным. Впрочем, режим Зеленского скорее опасается возвращения к власти Дональда Трампа (хотя, опять же, опыт показывает, что курс Вашингтона с его приходом в Белый дом не поменялся).3. "Разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой "усталости от войны"".Данилов не поясняет, что имеется в виду, но понятно, что для прекращения войны Киев ничего делать не будет.4. "Осуществить перепланировку совместных мероприятий в рамках всех пунктов Формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их возможный долгосрочный характер".Ну и оптимистическое завершение, которое даёт представление о целях войны: "Путин с его войной – это раковая опухоль. Если её не удалить полностью и окончательно, только вопрос времени, когда начнётся рецидив ещё в худшей форме с расползанием метастаз по всему телу" (ну ветеринар же – видите какие у него сравнения).Резюмируя написанное Даниловым приходим к двум выводам:- война на Украине ведётся Западом (украинское руководство никакой ответственности на себя не берёт);- цель войны – свержение власти в России.Ничего нового, тем более – для нас, тут нет, но уж очень откровенно. И то сказать – человек-то простой…

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эксклюзив, политика, украина, россия, война, запад, алексей данилов