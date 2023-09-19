https://ukraina.ru/20230919/1049519795.html

El Pais: Киев хочет "развестись" с Илоном Маском, но не знает как

El Pais: Киев хочет "развестись" с Илоном Маском, но не знает как - 19.09.2023 Украина.ру

El Pais: Киев хочет "развестись" с Илоном Маском, но не знает как

Киев ищет альтернативы спутниковой сети Starlink Илона Маска, однако пока очевидно, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно. Об этом 19 сентября написала испанская газета Pais

2023-09-19T10:42

2023-09-19T10:42

2023-09-19T10:42

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Кроме того, в статье отмечается, что если спутниковая сеть Starlink перестанет работать на территории боевых действий, то оборона ВСУ рухнет. Однако, отметили журналисты Pais, Украина надеется, что правительство США "не оставит их в беде".Первые спутники Starlink Маск запустил на орбиту Земли в 2019 году, пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Благодаря этой системе интернет есть зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в самых отдаленных районах.Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. Однако в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".Позже предприниматель опроверг сообщения о том, что ограничивал работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, отметив, что "указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего.Маск добавил, что получил экстренный запрос со стороны "правительства" на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя с целью "потопить большую часть российского флота на якоре".Миллиардер подчеркнул, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, а нарушение этого запрета может привести к Третьей мировой войне.Однако буквально через пару дней в подкасте All-In миллиардер заявил, что продлил бы работу Starlink для украинцев в Крыму, если бы президент Джо Байден приказал ему сделать это.Также Маск напомнил, что Starlink изначально был отключен на территории Крыма из-за санкций США в отношении России.В среду, 13 сентября биограф миллиардера Уолтер Айзексон сказал в интервью Washington Post, что Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в конфликте на Украине."Однажды поздно вечером он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне", - рассказал Айзексон.Параллельно в сенате США по вооруженным силам задумались, как сделать так, чтобы последнее слово в вопросах национальной безопасности оставалось за американским правительством, а не за миллиардером Илоном Маском.Осенью прошлого года предприниматель рассказывал о том, что Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц, однако даже с учетом этих донатов компания SpaceX теряет по $20 миллионов в месяц.

https://ukraina.ru/20230915/1049433732.html

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