https://ukraina.ru/20230919/1049519314.html
Власти Польши готовят специальную миграционную резолюцию по мигрантам
Власти Польши готовят специальную миграционную резолюцию по мигрантам - 19.09.2023 Украина.ру
Власти Польши готовят специальную миграционную резолюцию по мигрантам
Власти Польши намерены принять специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС по распределению мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в новом предвыборном ролике, опубликованном в интернете.
2023-09-19T10:16
2023-09-19T10:16
2023-09-19T10:16
новости
польша
мигранты
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"Правительство Польши примет специальную резолюцию по миграционному плану ЕС, в которой мы выразим свое непринятие нелегальной миграции. Мы должны это сделать, потому что глава Европейской комиссии объявила об еще одном катастрофическом плане для Европы после своего визита на Лампедузу", - процитировали РИА Новости слова Моравецкого.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 сентября заявила, что Италия, которая столкнулась с волной нелегальных мигрантов в последние дни, нуждается в помощи других стран ЕС. Она добавила, что другие страны союза должны принять нелегальных мигрантов, которые находятся на итальянском острове.Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон 18 сентября заявил, что ЕС принял более 10 млн украинских беженцев с начала СВО.Основными странами ЕС, принявшими беженцев с Украины, были Германия (1 153 865 человек; 28% от общего числа), Польша (971 080; 24%) и Чехия (357 540; 9%).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, мигранты
Власти Польши готовят специальную миграционную резолюцию по мигрантам
Власти Польши намерены принять специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС по распределению мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в новом предвыборном ролике, опубликованном в интернете.
"Правительство Польши примет специальную резолюцию по миграционному плану ЕС, в которой мы выразим свое непринятие нелегальной миграции. Мы должны это сделать, потому что глава Европейской комиссии объявила об еще одном катастрофическом плане для Европы после своего визита на Лампедузу", - процитировали РИА Новости слова Моравецкого.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 сентября заявила, что Италия, которая столкнулась с волной нелегальных мигрантов в последние дни, нуждается в помощи других стран ЕС. Она добавила, что другие страны союза должны принять нелегальных мигрантов, которые находятся на итальянском острове.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон 18 сентября заявил, что ЕС принял более 10 млн украинских беженцев с начала СВО.
Основными странами ЕС, принявшими беженцев с Украины, были Германия (1 153 865 человек; 28% от общего числа), Польша (971 080; 24%) и Чехия (357 540; 9%).