Что будет после Украины. Битва за Арктику начинается

Также посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов сообщил, что Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера.Украина.ру подготовила большой аналитический материал, чтобы разобраться в раскладе сил в преддверие большой битвы за Арктику.ВведениеАрктика — циркумполярный регион Земли, расположенный вокруг Северного полюса. Это прибрежные территории Северной Америки, Северной Европы, Севера Евразии и восьми арктических государств (США, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, Россия), пять из которых имеют континентальный шельф, достигающий Северного полюса. Шесть стран Арктического совета входят в НАТО, Швеция подала заявку на вступление.Если Арктику ограничивать с юга условной линией Северного полярного круга, то ее площадь равна 21 млн кв. км. Если южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры, тогда ее площадь составляет около 27 млн кв. км, что в 3 раза больше площади Европы.Арктические территории России составляют 44% от общей площади Арктики, Канады — 21%, Дании — 14%, Норвегии — 13%, США — 8%. Протяженность арктического побережья всех стран равна 38,7 тыс. км. На арктических территориях проживает 4,6 млн человек. Еще 500 млн проживают вдоль ее границ или близко к ним.В арктическую зону входят 10 морей: Гренландское, Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Бофорта, Баффина, а также залив Фокс-Бейсин, многочисленные проливы и заливы Канадского Арктического архипелага; северные части Тихого и Атлантического океанов.В Арктике представлено порядка 25 000 видов или около 1,5% описанных видов современной биоты Земли.В зоне Северного Ледовитого океана находится до 20% мировых запасов углеводородов. Почти вся нефть находится у побережья Аляски, а почти весь газ – у российского побережья. В Арктическом регионе России производятся более 96% металлов платиновой группы, 90% никеля и кобальта, 80% газа, 60% нефти, 60% меди. В морях Северного Ледовитого океана также ведется рыбный промысел мирового значения.В Арктике находятся удобные позиционные районы для старта баллистических ракет с подводных лодок, системы противоракетной обороны, системы раннего предупреждения о ракетном нападении и другие элементы системы стратегического сдерживания.Через акватории Северного Ледовитого океана проходят три важнейшие транспортные морские коммуникации: Северный морской путь (СМП), Северо-Западный проход (СЗП) и Центральный околополюсной высокоширотный маршрут.Исторические предпосылки противостояния России и Запада в АрктикеВ Средние века северные моря бороздили корабли викингов, искавших возможности для новых промыслов и грабежа. Однако системно осваивать и застраивать арктическое побережье первыми начали не скандинавы и не другие германские народы, а русские. В частности, огромную роль в русском освоении Арктики сыграли поморы, являвшиеся потомками новгородских переселенцев.Жизнь поморов (или поморцев) была в первую очередь связана с рыбной ловлей в прибрежных водах, и они создали, по сути, отдельную мореходную культуру. Со времён Петра I русские моряки начали использовать корабельную терминологию на голландском языке, во многом отказавшись от собственной, существовавшей к тому моменту не одну сотню лет. И если бы этого не случилось, у нас до сих пор был бы корщик вместо капитана, матица вместо киля и корг вместо форштевня.Поморы основывали на побережье свои поселения и торговые пункты, впоследствии часто превращавшиеся в крупные города. Одним из них стала легендарная Мангазея, названная "златокипящей" - не из-за золота, а из-за главного местного богатства, пушнины, являвшейся для осевших там купцов главным источником огромной прибыли. Мангазея располагалась за Полярным кругом на территории нынешнего Ямало-Ненецкого автономного округа.С XVI века Россия начала безостановочно расширяться на восток. Освоение Сибири не могло идти отдельно от освоения Севера. В 1642 году казаки достигли Чукотки (самой восточной территории Евразийского континента), а в 1648 году атаман Семён Дежнёв со своим отрядом прошёл вдоль побережья Чукотского полуострова и вышел в Тихий океан, открыв таким образом существование пролива, разделяющего Евразию и Америку.Однако север интересовал не только русских. Европейские страны всё больше вовлекались в поиски заморских территорий, которые манили их перспективой обретения сказочных богатств. Лидерами эпохи Великих географических открытий изначально были Испания и Португалия, но им в затылок дышали другие государства Европы, в том числе Англия.Англичане активно искали безопасный путь на восток, в Китай и Индию, и в какой-то момент они озаботились поиском северных маршрутов из Атлантического океана в Тихий. В числе прочего, они считали, что в восточные страны можно попасть, пройдя из Арктики через сибирские реки. Это попыталась осуществить экспедиция под руководством Хью Уиллоуби, в состав которой входили три корабля. Один из них, "Эдуард Благое Предприятие" под командованием Ричарда Ченслера достиг устья Северной Двины, где английские моряки встретились с местными жителями, что положило начало торговым, экономическим и политическим отношениям между Англией и Россией.Помимо англичан, маршруты на богатый ресурсами Восток, которые не контролировались вездесущей Испанией, искали голландцы. Их присутствие в Арктике прежде всего связано с именем Виллема Баренца, который также искал путь в Юго-восточную Азию через северные моря. Баренц сделал множество важнейших открытий, однако проход в Атлантику он так и не нашёл. Не обернулись удачей и попытки найти ещё один проход туда – Северо-Западный, идущий вдоль побережья Северной Америки. Но со временем у европейских стран отпала насущная необходимость усиливать присутствие в Арктике. Англичане смогли уверенно потеснить испанцев в тёплых морях, и пытаться обходить их через крайний север надобности больше не было.Плюс к этому, все северные экспедиции были сопряжены с невероятными трудностями. Корабли затирало во льдах, их экипажи раз за разом вынуждены были выживать при экстремально низких температурах в откровенно античеловеческих условиях. Команда корабля Хью Уиллоуби погибла в полном составе, и причины её гибели до сих пор являются предметом дискуссий – моряки, задраившие во время зимовки все щели в бортах и палубе корабля, возможно, просто угорели. Баренцу и тем, кто его сопровождал, пришлось зимовать в построенной ими большой избе, и, несмотря на то, что голландские мореходы сумели пережить зиму, им пришлось возвращаться назад без корабля, а сам Баренц заболел цингой, от которой и умер.Да, европейцы по-прежнему были заинтересованы в организации определённых промыслов – в частности, в охоте на китов. Но это не предполагало покорения неизведанных холодных морей и покрытых льдом земель, в ходе которого даже просто остаться в живых было отнюдь не рядовой задачей. И в последующем интерес к исследованию Арктики многие годы проявляли прежде всего русские. Россия расширяла свои границы во всех направлениях, и её власти не могло не интересовать то, что происходит на севере.XVIII век прошёл под знаменем активных усилий Санкт-Петербурга по изучению региона. В те времена оно было связано с именами Витуса Беринга, Семёна Челюскина, братьев Лаптевых и многих других путешественников и первооткрывателей. Их деятельность получила название "Великая северная экспедиция", и она полностью изменила представление людей того времени об этой части земного шара. Именем Беринга, в частности, был назван пролив, которым ранее прошёл Семён Дежнёв: поход датского мореплавателя на русской службе подтвердил, что Евразия и Северная Америка разделены водой.В XIX столетии Российское государство искало морской маршрут, который обеспечил бы сообщение с Сибирью. Многочисленные географические открытия продолжились, но поставленная задача на тот момент представлялась нерешаемой: проходу кораблей по-прежнему мешали льды. Это касалось не только русских исследователей: к примеру, экспедиция британца Джона Франклина, отправившегося на очередные поиски Северо-Западного прохода, попросту исчезла, и её следы были обнаружены лишь через несколько лет. Корабли, опять же, оказались затёрты льдами, а их экипажи умерли от голода и холода, причём обследование найденных тел подтвердило рассказы свидетелей-эскимосов о том, что среди британских моряков процветал каннибализм.Легендарный русский адмирал Степан Осипович Макаров понимал, что нельзя проложить морской путь из Сибири в европейскую часть России без ледокольного флота. Фактически он создал первый в мире арктический ледокол – им стал знаменитый "Ермак". Однако в целом российские власти во второй половине XIX столетия уделяли развитию различных проектов в Арктике непозволительно мало внимания: империя расширялась в сторону Дальнего Востока, но Север со временем почему-то перестал интересовать Санкт-Петербург в должной степени. При этом в Арктике всё более активно проявляли себя другие страны: Британия, США и даже Норвегия, которая официально стала независимой лишь в 1905 году. Это не помешало ей прибрать к рукам Шпицберген – огромный архипелаг, на котором и по сей день добываются полезные ископаемые и который во многом является "ключом к Арктике". США, в свою очередь, приобрели у России Аляску, и это позволило им стать арктической державой.Это было время развития средств массовой информации. Путешественники, мореходы, первооткрыватели становились, как принято говорить сегодня, медийными личностями, их приключениями восхищался весь мир. Знаменитый норвежский исследователь Фритьоф Нансен в 1893 предпринял попытку достичь Северного полюса, выйдя из Норвегии на корабле "Фрам". Экспедиция продолжалась три года, до полюса Нансен так и не добрался, однако она стало первым подобным предприятием, в ходе которого не погиб ни один человек. Помимо этого, Нансен и его команда активно фиксировали происходящее на фотоплёнку, что сыграло огромную роль в популяризации "полярной гонки". Полярных экспедиций становилось всё больше, и они всё отчётливее приобретали характер соревнования. Русские впервые попробовали достичь полюса в 1912 году, однако экспедиция Георгия Седова не увенчалась успехом.Параллельно с тем, как на карте Арктики становилось всё меньше белых пятен, вставал вопрос о том, как её делить. Страны региона одна за другой стали объявлять своими владениями всё пространство от собственного арктического побережья до Северного полюса, ограничивая его с востока и запада соответствующими меридианами. В 1926 году это сделал Советский Союз.СССР с 20-х годов вёл себя в Арктике всё более активно, его присутствие в регионе становилось всё заметнее. В 1928 году экипаж ледокола "Красин" спас потерпевших катастрофу членов команды дирижабля "Италия", который возвращался из полёта над Северным полюсом. В 1937 году советский лётчик Павел Головин впервые пролетел над полюсом на самолёте. В том же году экипаж Валерия Чкалова совершил первый в истории беспосадочный перелёт из СССР в США, прошедший над самой северной точкой земного шара. Тогда же начала работу полярная дрейфующая станция "Северный полюс-1", которой руководил Иван Папанин.Стоит отметить, что среди советских арктических проектов встречались весьма занимательные – от идеи прокладывать трассы-коридоры прямо во льдах до предложения уничтожить ледяной покров Северного ледовитого океана ядерными бомбами, чтобы иметь возможность использовать Северный морской путь круглогодично.В годы Великой Отечественной в Арктике велись активные боевые действия. В Мурманск шли морские конвои союзников, на которые вела охоту немецкая авиация и подлодки. С самого начала войны нацистская Германия пыталась захватить Мурманск, и это было едва ли не единственное направление, на котором немцы не смогли достичь вообще никакого успеха. В дальнейшем германское командование вынуждено было ограничиться воздушными налётами и попытками перерезать морские коммуникации. В числе прочего, в истории навсегда останется подвиг экипажа гражданского ледокола "Александр Сибиряков", принявшего неравный бой с великолепно оснащённым немецким тяжёлым крейсером "Адмирал Шеер".В послевоенные годы руководство СССР прилагало значительные усилия для экономического, промышленного и военного развития Арктики. Строились города, со стапелей сходили новые атомные ледоколы, велась разведка полезных ископаемых. Однако после краха советского государства финансирование региона резко сократилось, арктические проекты начали приходить в упадок. Помимо этого, ещё до формального распада СССР в 1990 году глава советского МИДа Эдуард Шеварнадзе фактически сдал Вашингтону огромные водные пространства в Беринговом море. В 2010 году правительство РФ аналогичным образом поступило в отношении Норвегии.Однако в последние годы интерес Москвы к Арктике начал расти. Россия добывает углеводороды на принадлежащем ей шельфе, усиливает ледокольный флот и создаёт специальные воинские части, предназначенные для ведения боевых действий в условиях Заполярья. Да и другие страны всё сильнее хотят обозначить своё присутствие в регионе. Противостояние разгорается с новой силой: на кону как гигантские ресурсы, так и контроль за их транзитом, а также стремление обеспечить себе военно-стратегическое превосходство не только в региональном, но и в мировом масштабеЕщё в начале 20-х годов XX века Британия и США пытались присвоить себе исторически принадлежавший России остров Врангеля, располагающийся рядом с побережьем Чукотки. Тогда СССР воспрепятствовал этим попыткам, однако сегодня в Вашингтоне всё чаще раздаются голоса, требующие передать остров под американскую юрисдикцию. Это является частью более значительной проблемы, связанной с тем, что границы арктических государств до сих пор представляют собой предмет спора. Очевидно, что в рамках постепенно разворачивающегося в регионе конфликта каждая страна будет пытаться как трактовать имеющиеся договорённости в свою пользу, так и напрямую их пересматривать.Битва за Арктику: проблемы правового статуса Все эксперты признают, что главной проблемой правового статуса Арктики является отсутствие целостного документа, подобного Договору об Антарктике от 1 декабря 1959 года. Есть ряд соглашений о, например, защите белых медведей. В западных СМИ ситуацию вокруг правового статуса региона обычно называют Battle for the Arctic ("Битва за Арктику"). Правовой статус Арктики остаётся неурегулированным в силу наличия двух противоположных подходов. Арктические страны склонны полагать, что им принадлежит вся проекция их территории до самого Северного полюса – своеобразный клин, сторонами которого являются меридианы от крайних береговых точек территории. Впервые с такими претензиями выступила Канада – ещё в 1909 году. Для России это определённые ещё в 1979 году точки – 168 градусов 49 мин. 30 сек. и 168 градусов 58 мин. 49,4 сек. В международном праве такой принцип, однако, отсутствует, хотя им иногда пользуются. В частности, "секторальный принцип" использовался как аргумент румынской стороной во время передела черноморского шельфа около о. Змеиный в 2009 года (Международный суд ООН тогда частично удовлетворил претензии Румынии). Страны не арктические полагают, что Северный ледовитый океан – такой же как все остальные, потому, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, любому государству принадлежит полный суверенитет над 12-мильной (22,23 км) прибрежной зоной (территориальные воды) и частичный – над 200-мильной (370 км) исключительной экономической зоной. Арктическими считаются страны, входящие в созданный в 1996 году Арктический совет, в который, помимо России, входят Норвегия, Финляндия, Дания, Канада, Исландия, США. Впрочем, между ними тоже единства нет. США, которые имеют больше финансово-технических возможностей освоения Арктики, но имеют сравнительно небольшую арктическую зону, объективно заинтересованы в том, чтобы в регионе действовали общие правила. Россия в 1997 году присоединилась к конвенции ООН по морскому праву 1982 года, сделав исключение для Севморпути, который исторически является российским (кстати, США конвенцию подписали, но не ратифицировали). В соответствии с указом президента от 2 мая 2014 года российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области; Республику Коми и Якутию; Красноярский край; Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Беломорский, Кемский и Лоухский районы Карелии, а также "земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане и некоторые улусы Якутии, которые были объявлены территорией СССР постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года". Общая площадь рассчитанных таким образом арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживает около 2,4 млн человек. Это менее 2% населения России и около 40% от общего населения всей Арктики. Конвенция также предполагает права на континентальный шельф, право на который в глубь продолжается настолько, насколько он продолжается, а по бокам, опять же, ограничивается проекцией наземной территории. Границы шельфа в глубину определяет специальная Комиссия по вопросам границ континентального шельфа, состоящая из учёных-гидрографов. Комиссия, правда, особого статуса не имеет и её решения не обязательны для исполнения. Сибирский шельф в Северном ледовитом океане продолжается примерно на 1,5 тыс. км – никак не на 370. Сейчас площадь российского шельфа определяется в 4,1 млн кв. км, а по новейшим исследованиям 2001 и 2015 годов к российскому шельфу относятся подводные хребты Ломоносова и Менделеева, площадь которых оценивается ещё в 1,2 млн кв. км. Соответствующая заявка подана в ООН. ООН думает. Сибирский шельф до Северного полюса не доходит, но там установлен (на дне) российский флаг, который неофициально фиксирует российские претензии за пределами зоны, определённой конвенцией. В российском праве присутствует некоторая недосказанность – с одной стороны, мы признаём конвенцию ООН, с другой – делаем исключение для Арктики. Логика тут понятна: неарктические страны не имеют физической возможности заставить страны арктические действовать в соответствии с конвенцией; страны арктические должны объективно заинтересованы в реализации первого подхода. Но выработать общую позицию арктических стран и навязать её странам неарктическим сейчас невозможно. Отдельный вопрос касается статуса Шпицбергена. Его статус закреплён трактатом 1920 года, к которому Россия (на тот момент – СССР) присоединилась в 1935 году. Архипелаг официально входит в состав Норвегии, но при этом является территорией общего пользования для всех подписавших трактат стран (их сейчас больше 50-ти). Отношения Норвегии с Россией носят напряжённый характер во многом именно из-за проблемы Шпицбергена – наличие на архипелаге значительной русской общины (до 1995 года превышающей по численности норвежскую общину), всегда вызывало опасения относительно возможной аннексии островов и непризнание Россией исключительной экономической зоной Норвегии вокруг Шпицбергена. В частности, это было одной из причин (или, скорее, оправданий) при вступлении в НАТО. В последнее время действия Норвегии носят всё более недружественный характер по отношению к России. Возможность согласования договора об Арктике околонулевая прежде всего в силу географического неравенства сторон – как не дели Арктику, а львиная доля всё равно достанется России. Потому цель Battle for the Arctic – вытеснить Россию из региона (непонятно как) или предельно её ограничить. В первую очередь это касается Шпицбергена – Норвегия, пользуясь своими суверенными правами может создать для российского населения островов невыносимые условиях, формально не нарушая условия Шпицбергенского трактата (или нарушая, но так, чтобы вопрос можно было затаскать по международным судам). Что же касается Арктики, то можно предполагать попытку урегулировать статус региона без участия России. По модели, например, Конвенция ООН по морскому праву минус Севморпуть (по мере потепления технологическая уникальность его прохождения будет снижаться) и минус шельф (тут придётся что-то придумать – вроде обоснование освоения арктического шельфа на международном, а не национальном уровне). Правда, предпринятая в Джидде попытка договориться об урегулировании конфликта с Россией без России провалилась, но США умеют играть вдолгую.Начнут ли Россия и Запад войну в АрктикеВ 2007 году российская полярная экспедиция под руководством Артура Чилингарова на глубоководном аппарате достигла дна Северного Ледовитого океана под Северным полюсом и установила там российский флаг. Целью экспедиции являлось стремление доказать, что проходящий через полюс подводный хребет Ломоносова является частью российского континентального шельфа. Это даёт на него России определённые права, включая возможность добычи углеводородов.Итоги экспедиции вызвали достаточно предсказуемую реакцию Запада: американские и канадские дипломаты заявили, что установка флага никаких прав на эту территорию России не даёт. Вернувшийся же в Москву Чилингаров по этому поводу сообщил, что на слова американцев ему наплевать. В тот же год Россия возобновила полёты стратегических бомбардировщиков в рамках постоянного боевого дежурства, которые были прекращены ещё в 1992 году.Ранее Российская империя и СССР считали своими границами в Арктике всю территорию от собственного северного побережья до Северного полюса, ограничивая её с запада и с востока соответствующими меридианами. Это соответствовало нормам господствовавшего в то время "секторального подхода". Но в 1982 году СССР подписал Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой территориальные воды любого государства не должны превышать 12 морских миль. Ещё на 200 морских миль распространяются границы исключительной экономической зоны этого государства, территория которой ему не принадлежит, но может использоваться в экономических целях. Таким же образом может использоваться континентальный шельф.Однако границы шельфа - тоже спорный вопрос. К примеру, на тот же самый хребет Ломоносова заявляют свои права Канада и Дания. Последняя при этом считает, что он является частью континентального шельфа Гренландии. Именно поэтому Дональд Трамп предлагал выкупить Гренландию у Дании. Более того, США предлагали приобрести остров и ранее, ещё до начала Второй мировой войны.Помимо этого, Россия сейчас контролирует Северный морской путь – кратчайший водный маршрут, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, Европу и Юго-восточную Азию. Сегодня много говорится о том, что с продолжением таяния арктических льдов пользоваться им можно будет круглогодично – а в далёкой перспективе даже без задействования ледоколов, на самых обычных судах. Соответственно, права на неограниченное пользование этой транспортной артерией могут заявить все остальные арктические государства, которые, напомним, на текущий момент практически в полном составе являются членами НАТО (кроме Швеции, которая вступит туда в самое ближайшее время).Принадлежность шельфа и статус Северного морского пути – это далеко не все спорные и конфликтные вопросы, определяющие современный политический ландшафт региона. К примеру, после начала СВО норвежские власти начали чинить препятствия снабжению российских поселений на Шпицбергене. Шпицберген принадлежит Норвегии, и русские населённые пункты на его территории функционируют в рамках норвежского законодательства. Однако они находятся там на основании Шпицбергенского трактата, которому больше сотни лет, и который гарантирует всем подписавшим его странам равные права при эксплуатации ресурсов архипелага.В общем, потенциальных горячих точек в Арктике хватает. Принадлежность многих территорий и объектов здесь часто является предметом споров, а действующие договорённости каждая сторона стремится трактовать в свою пользу. В рамках текущего конфликта между Россией и Западом обострение всех региональных противоречий представляется неизбежным.Может ли Арктика превратиться в театр военных действий? Предусматривают ли стороны такую возможность, и если да, то как они готовятся в будущему вооружённому конфликту?В годы Второй мировой войны боевые действия в Арктике велись очень активно. Германия и её союзник Финляндия стремились захватить Мурманск, немецкие самолёты, корабли и подлодки охотились за следовавшими в советские порты конвоями союзников. В послевоенное время руководство СССР серьёзно вкладывалось в развитие военной инфраструктуры в регионе. В случае начала ядерного противостояния советские и американские ракеты должны были лететь в том числе через Арктику, поэтому советский генштаб размещал на Севере станции радиолокационного обнаружения, строил военные базы и аэродромы. Активно развивался Северный флот, ставший самым сильным морским соединением отечественных ВМС.Распад СССР и время, последовавшее за ним, не могло не сказаться и на ситуации на регионе: военное присутствие Москвы здесь серьёзно ослабло. Однако с нулевых годов, когда в российской столице осознали стратегическую важность Арктики, оно постепенно начало возрастать. А вместе с ней и военная активность западных стран, решивших было, что "русская угроза" осталась частью прошлого.Фундаментом российского военного строительства в Заполярье стал Северный флот, превратившийся в основу для создания отдельного стратегического командования. В его рамках была проведена как расконсервация старых, так и строительство новых военных объектов. В частности, на Земле Франца-Иосифа была размещена современная база "Арктический трилистник", на которой расположены как средства ПВО, так и противокорабельные ракеты. Также в регионе были сформированы арктические мотострелковые бригады, предназначенные для ведения боевых действий в условиях Крайнего Севера.НАТО, разумеется, тоже не дремлет. В последние годы альянс регулярно проводит в Арктике военные учения, самыми крупными из которых стали Trident Juncture и Cold Response. Эти маневры проходили на территории Норвегии (последний Cold Response прошёл в 2022 году), и в ходе их проведения отрабатывались исключительно наступательные элементы.В самой Норвегии в последние годы на основе ротации находятся несколько сотен американских морских пехотинцев, обучающихся ведению войны в условиях Заполярья. В целом Норвегия на сегодняшний день со стратегической точки зрения представляет из себя военный плацдарм ВС США: между Осло и Вашингтоном действует ряд соглашений об использовании норвежской территории в американских военных целях. К примеру, атомные подлодки и стратегические бомбардировщики США на основе договорённостей с Осло свободно используют норвежские порты.Достаточно очевидно, что США в случае необходимости смогут быстро нарастить военный контингент в регионе. В частности, в 2018 году в рамках учений Trident Juncture в Норвежское море вошёл американский авианосец "Гарри Трумэн" – впервые за тридцать лет. После этого появление в арктических водах американских и британских авианесущих кораблей стало фактически обычным делом.Стоит отметить, что на данный момент у России в Арктике по отношению к НАТО наблюдается определённое стратегическое преимущество. В частности, если корабли альянса решат начать боевые действия в районе Северного морского пути, они вряд ли смогут обойтись без вспомогательного ледокольного флота. Здесь Россия опережает США, да и вообще все страны мира. На текущий момент она располагает более чем 40 ледоколами, в том числе семью атомными. В свою очередь, у США всего пять ледокольных судов, ни одно из которых не способно работать круглогодично. Несколько лучше в этом плане обстоят дела у Канады (около 15) и у не имеющей выхода к Северному ледовитому океану Финляндии (девять).В такой ситуации вести боевые действия на суше и на море восточнее Мурманска и Архангельска НАТО будет крайне затруднительно. Да и в целом перспектива воевать за полярным кругом с использованием сухопутных войск не представляется для альянса желательной. По всей видимости, войска НАТО сосредоточатся на решении задачи по уничтожению российских военных объектов и радиолокационных станций ударами крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования, не ввязываясь в противостояние на более коротких дистанциях.Однако в случае глобального конфликта России с Западом Заполярье вряд ли станет основным театром военных действий. США и их союзники проявляют существенный интерес к богатствам Арктики, равно как и к возможности установления контроля над Северным морским путём. Но для решения этих задач нет смысла воевать в рассматриваемом регионе, особенно при условии того, что твоим противником является ядерная держава. Запад будет добиваться критического ослабления и дезинтеграции России чужими руками (сейчас в этом качестве используется Украина), также активно задействуя различные невоенные средства.И если Вашингтон, Лондон и Брюссель сумеют добиться своей цели, то для овладения Севером им не понадобятся ни авианосцы, ни подводные лодки с ядерными ракетами.России же нужно продолжать наращивать свой военный потенциал в регионе, так как для неё контроль над Севморпутём и всеми арктическими ресурсами – принципиально важная задача как с экономической, так и с военно-политической точки зрения."Жемчужное ожерелье" РоссииПосле начала СВО семь циркумполярных стран (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США) приостановили сотрудничество с Россией в Арктическом совете (АС). В формате "7+1" они проводят встречи без участия России и бойкотируют ее председательство в организации. Советник Госдепа Дерек Шолле вообще объявил, что совет может работать и без русских.В истории Совета этот шаг беспрецедентен. Также беспрецедентна ситуация, когда все члены АС, кроме России, являются членами НАТО. Швеция пока тоже нет, но как только шведы решат вопрос с Турцией по поводу убежища для курдских повстанцев и гюленистов, видимо, вступит.RAND называет военное столкновение в Арктике все еще маловероятным, но не невозможным. Ему вторит британский аналитический центр RUSI, который в докладе 2022 года The Balance of Power Between Russia and NATO in the Arctic and High North указывает на то, что при определенных обстоятельствах конфликт на Украине может распространиться и на Арктику — Россия, вероятно, попытается вывести несколько своих подводных лодок из региона, чтобы угрожать судоходству НАТО в Атлантике, а НАТО может принять решение ослабить позиции России путем эскалации на своей морской периферии, как это предусматривалось морской стратегией эпохи Рейгана.В середине марта этого года издание Bloomberg назвало Арктику новым регионом возможного столкновения России и США.Таяние ледников привело к тому, что уже в 2006 году в августе открытая вода достигала Северного полюса, а в 2016 году площадь льда в среднем была на 2,56 млн кв. км меньше, чем за период с 1979 по 2000 гг. Эксперты считают, что ко второй половине XXI в. в летние месяцы водное пространство Арктики будет полностью освобождаться ото льда. Ученые также прогнозируют таяние ледового шельфа Гренландии. Это откроет доступ к Северному морскому пути (СМП) и природным богатствам региона, а значит тихо там не будет.Можно выделить три основные причины возрастания интереса к Арктике:Регионами Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), имеющими выход к Северному Ледовитому океану и СМП являются: Республика Карелия, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха, Чукотский автономный округ. Они дают около 20% ВВП страны и обеспечивают около 22% российского экспорта, в них добывается 80% природного газа и 17% нефти, сосредоточено 10% всех российских запасов ископаемого топлива, все месторождения алмазов, сурьмы, апатита, флогопита, вермикулита, редких и редкоземельных металлов, платины, никеля, кобальта и меди.Поэтому потенциальная угроза с севера для России гораздо страшнее, чем конфликт с Украиной.Интересы РФ в регионе определяются "Основами государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 г. и дальнейшую перспективу" и "Стратегией развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года".В российских документах выделены такие главные направления деятельности:Арктическая стратегия России состояла и состоит в привлечении в регион инвестиций для экономического развития. Прежде всего эта касается заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Ямал и соответствующей инфраструктуры для экспорта углеводородов на азиатские рынки в рамках вынужденного "поворота на Восток", для осуществления которого мощностей Восточного полигона железных дорог остро не хватает.Украинский кризис 2014 года и введенные против России санкции привели к запрету поставок в РФ оборудования для глубинной добычи нефти и газа и для разработки арктического шельфа усложнили процесс освоения региона. Странам НАТО это на руку, поскольку западные аналитические центры усматривают в развитии российской Арктики три представляющие угрозу для Запада потенциальные цели: защиту критически важных военных и гражданских объектов России от внешнего нападения; введение некоторых районов Крайнего Севера и СМП в российскую юрисдикцию; установление военного контроля на Арктикой, чтобы иметь доступ ко всему Крайнему Северу и Атлантике во время гипотетического военного конфликта с НАТО.Так шведский SIPRI в докладе 2021 года "A Strategic Triangle in the Arctic? Implications of China-Russia-United States Power for Regional Security" отмечает, что Россия продолжает рассматривать Арктику как основную ресурсную и логистическую базу для своего экономического развития, а британский RUSI в докладе 2022 года "The Balance of Power Between Russia and NATO in the Arctic and High North" раскрывает арктические интересы Москвы при трех возможных сценариях развития событий:На Западе прекрасно видят военную целесообразность СМП, ведь если он будет открыт, расстояние от военной группировки РФ в Кронштадте до Владивостока сократится на треть, а значит на треть сократится и время поставок для Тихоокеанского флота. Модернизация же морского порта в Петропавловске-Камчатском позволит АПЛ с Камчатки изменить военный баланс в Тихом океане.Россия, в свою очередь, понимая изменившуюся военную ситуацию в мире, в декабре 2022 года ввела новые правила захода иностранных военных судов в акваторию СМП. Теперь им нужно получить разрешение на проход через Карский, Берингов и Вилькицкого проливы не менее чем за 90 дней до предполагаемого перехода, а затем брать на борт российских лоцманов.При этом обязательно сообщать название корабля и его параметры, маршрут и сроки плавания, указывать воинское звание и фамилию капитана. В НАТО заявили, что это нарушает принципы открытого судоходства, но пока серьезных претензий предъявить не могут, поскольку у США, например, пока есть только два устаревших ледокола, а значит их береговая охрана все-равно не сможет патрулировать регион, даже если Россия даст добро.Однако, какая бы ситуация не возникла, российская политика будет неизбежно направлена на постоянное присутствие в Арктике, как минимум для того, чтобы в момент, когда льды сойдут в достаточной степени и откроется относительно свободное судоходство, официально контролировать СМП. Открытие СМП, которое сократит время транспортировки грузов между Азией и Европой до 30%, может превратить Россию в монопольного получателя транзитной ренты. А это автоматически даст мощнейшие рычаги политического влияния почти на весь мир.С октября 2012 г. Министерство транспорта России начало разработку правил плавания по СМП для обеспечения дополнительного грузопотока и транзита по арктическому маршруту. Тогда же был принят закон о СМП. С 2013 года создана "Администрация Северного морского пути", утверждены "Правила плавания в акватории СМП", разработаны проекты строительства новых железных дорог "Северный широтный ход" и "Белкомур", по которым продукция североуральских и западносибирских предприятий будет попадать в порты Северного Ледовитого океана.Вообще, важность связывания Арктики с Сибирью, а через Сибирь с остальной Россией стратегическая. СМП, соединенный широкой транспортной сетью с железными дорогами и реками, впадающими в Северный Ледовитый океан, сделает широкодоступными арктические острова, Чукотку с ее золотом и редкими металлами, прибрежные поселения, позволит быстро доставлять в порты продукцию Норникеля, Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса, добывающих предприятий Якутии, Магадана, Чукотки, лесоэкспортирующих предприятий Архангельской области, упростит освоение минеральных и энергетических ресурсов Тимано-Печорской провинции, Обской губы, полуострова Ямал, шельфов Баренцева и Карского морей.Одним из основных узлов развития региона стал порт Сабетта в устье Оби, где с 2013 года обслуживаются грузовые суда, с 2017 года — газовозы, а также построен крупнейший в регионе аэропорт, фактически превративший Ямал в центр российской Арктики. С 2018 года единым инфраструктурным оператором СМП стал "Росатом". С 2019 года началось совершенствование навигационно-гидрографического обеспечения и безопасности судоходства на СМП.В июле этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании единого инфраструктурного комплекса на СМП, в рамках чего предусмотрено строительство более 50 ледоколов и судов ледового класса, портов и терминалов, аварийно-спасательных центров, создание орбитальной группировки спутников. Уже действуют морские спасательно-координационные центры и подцентры в портах Диксон, Мурманск, Архангельск, Тикси, Певек и Провидения. Аварийно-спасательные центры МЧС, которые The New York Times назвал "жемчужинами ожерелья, нанизанными вдоль арктического побережья России", размещаются в Мурманске, Архангельске, Анадыре, Нарьян-Маре, Воркуте, Надыме, Певеке, Дудинке, поселках Тикси и Провидения.По словам премьера, запущен спутник радиолокации ледовой обстановки, построено три атомных ледокола, морской терминал в Обской губе, который скоро примет плавучий завод по производству СПГ. В 2024 году "Новатэк" начнет строить завод по сжижению природного газа в Мурманской области, первая линия которого должна заработать в 2027 году.Отрезанная санкциями от западных рынков и западных технологий Россия, естественно, видит Китай в качестве главного партнера по развитию Арктики. Китайские инвестиции очень важны для модернизации во многом устаревшей арктической инфраструктуры РФ, которая рассматривается как один из транзитных маршрутов — "Ледяной шелковый путь" в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь". Для этого СМП нужно соединить с КНР и Центральной Азией по внутренним российским водным путям, например, по системе Обь-Иртыш. Теоретически по рекам можно было бы поставлять в Азию арктические углеводороды.Поэтому углубление российско-китайского сотрудничества в Арктике крайне нежелательно для США и их сателлитов. Соединенные Штаты продолжат гнуть линию непризнания суверенитета России над СМП, считая маршрут международным, а устанавливаемые Россией сборы и пошлины за проход по СМП нелегитимными.Хотя объективно Россия не запрещает проход иностранным судам, по международным соглашениям она обязана гарантировать безопасность плавания и экологическую защиту в АЗРФ. А как это сделать, не организовав контроль за мореплаванием в регионе?Таким образом политическая подоплека американских претензий понятна, но юридически они безосновательны, а практически бесперспективны как минимум пока не растаял лед или пока в США не построят достаточный ледокольный флот. Тем не менее, в Военно-морской доктрине России стремление США к господству на море, в том числе в Арктике, определено как одна из главных угроз безопасности национальным интересам РФ, в частности угроза ослабления российского контроля над СМП.Ключ к Арктике. Как и для чего в России создали единственный в мире флот ледоколовЧтобы заниматься освоением и защитой региона, нужно иметь развитый ледокольный флот, которым располагает на сегодня только одна страна мира – Россия. Причем, в результате модернизации его ядро составляют мощные и эффективные в применении атомоходы.На сегодня их семь: проверенные временем суда "Ямал", "50 лет Победы", "Таймыр" и "Вайгач", а также новейшие атомные ледоколы проекта 22220 – "Арктика", "Сибирь" и "Урал", которые вошли в строй в течение последних лет – с 2020 до 2022-го года.Следующие ледоколы этого проекта – "Якутию" и "Чукотку" – планируют спустить на воду до 2026 года со стапелей Балтийского судоремонтного завода в Санкт-Петербурге.По словам заместителя генерального директора "Росатома" Вячеслава Рукши, такие суда на 90% состоят из отечественного оборудования и материалов.До 2014 года в проекте участвовали предприятия из других стран – например, Харьковский турбинный завод. Однако потом судостроители взяли форсированный курс на импортозамещение. А это значит, что санкции не смогут затормозить реализацию амбициозной ледокольной программы.Новые атомные ледоколы оборудованы более мощными, безопасными и компактными реакторными установками "РИТМ-200", тепловой мощностью по 175 МВт, которые производят на "Атомэнергомаше". И это обеспечивает их плаванию уникальную автономность.Такие суда могут перезагружать топливо один раз за семь лет. При необходимости они способны в течение полугода не заходить в порты за припасами, работая практически непрерывно, благодаря вахтовой смене экипажа.Каждый атомоход представляет собой настоящий плавучий город и способен решать множество различных задач – проводить караваны судов, расчищать пространство для разработки новых месторождений, доставлять необходимые грузы, обеспечивая существование полярных поселков и или научных станций.При этом, несмотря на внушительные размеры, новейшие ледокольные суда проекта 22220 являются двухосадочными. То есть способны работать и на морских глубинах, и на фарватерах великих северных рек – Енисея, Оби и Лены, где сейчас тоже возрождается судоходство.Ни одна страна мира, включая наиболее развитые страны Европы и США, не имеют на сегодня ни одного ледокола такого класса.Американские военные ледоколы "Хили" и "Полар Стар" построены в прошлом веке – в 1996 и в 1976 годах, – обладают дизель-электрическими двигателями и не способны оказать атомоходам серьезную конкуренцию. Тем более, "Хили" не так давно перенес серьезный пожар в главной двигательной установке.Создавать подобные суда с нуля очень нелегко, потому что для этого требуется подготовить производственную и научную базу.Советский Союз успешно справился с этой многоплановой и сложной проблемой, работая над ее решением в течение многих десятилетий. Потому что руководство страны понимало: без создания ледокольного флота невозможно обживать Арктику.Американцы, напротив, не предавали мирным ледоколам большого значения, предпочитая строить гигантские атомные авианосцы. А сегодня в США считают, что такая позиция стала крупной стратегической ошибкой, называя атомные ледоколы ключом к сокровищам Арктики.Российские исследователи поняли это очень давно. Еще в 1684 году в Кронштадте спустили на воду первое в мире паровое судно ледокольного типа – винтовой буксир "Пайлот".Его создатель, изобретатель Михаил Бритнев, использовал наработки беломорских промысловиков-поморов, которые ходили в море на барках-кочах и утяжеляли их носовую часть, проламывая лед за счет веса своих судов."Этот маленький пароход сделал то, что казалось невозможным, он расширил время навигации осенью и зимой на несколько недель", – писал впоследствии адмирал Степан Макаров, предложивший концепцию создания ледокольного флота.Именно Макаров, опиравшийся на опыт исследовательских экспедиций в заполярных водах, стоял у истоков создания первых ледоколов арктического класса, получивших названия "Ермак" и "Святогор".Такие мощные суда использовались не только в водах внутреннего Балтийского моря. Они выдерживали длительные переходы в суровых условиях Северного Ледовитого океана, позволяя попасть на недоступные участки его акватории."Святогор", который впоследствии получил название "Красин" – потому что советский дипломат Леонид Красин помогал вернуть его из Англии после Гражданской войны – стал одним из самых известных судов в истории советского гражданского флота.В 1928 году он спас уцелевших членов экипажа дирижабля "Италия", потерпевшего крушение во время знаменитой воздушной экспедиции на Северный Полюс. А затем оказал помощь пассажирскому судну "Монте Сервантес", получившему пробоину в ледовых торосах.Советское правительство наградило ледокол орденом Трудового Красного Знамени, а после начала Второй мировой войны ему пришлось выполнять важнейшие боевые задания, обеспечивая проход морских конвоев с поставками по ленд-лизу.На "Красина" охотился немецкий линкор "Адмирал Шеер", подводные лодки адмирала Дёница и эскадрильи торпедоносцев люфтваффе. Однако его экипаж ушел от преследования и отразил воздушные атаки, ухитрившись сбить самолет противника.Конструкция этого судна многократно доказала свою успешность. Неудивительно, что "Святогор"–"Красин" стал образцом для создания первых советских атомоходов. Работавшие над ними инженеры тоже внимательно изучали достижения предшественников – тем более, ни одна страна мира не имела подобных достижений в ледокольном строительстве.Так возник современный ледокольный флот, который сшивал между собой обширные пространства советского севера – от Магадана до Мурманска, доказывая огромный потенциал Северного морского пути.А сейчас, когда на смену советским атомоходам пришли современные суда проекта 22220, этот флот становится главным стратегическим козырем в предстоящей борьбе за Арктику.Отложенная Арктика. Почему буксует освоение природных богатств арктической зоны РоссииРесурсный потенциал Арктики потрясает воображение, провоцируя фантазии о миллиардных состояниях.В арктической зоне сосредоточена большая часть российских запасов золота (40%), хрома и марганца (90%), платиновых металлов (47%), коренных алмазов (100%), вермикулита (100%), угля, никеля, сурьмы, кобальта, олова, вольфрама, ртути, апатита (50%), флогопита (60–90%).Общие кондиционные прогнозные ресурсы залегающих здесь углей оцениваются как минимум в 780 млрд тонн, из них 599 млрд тонн — энергетических и более 81 млрд тонн — коксующихся.Здесь же добывается 100% алмазов, сурьмы, апатита, флогопита, вермикулита, редких и редкоземельных металлов, 98% платиноидов, 95% газа, 90% никеля и кобальта, 60% меди и нефти.Общая стоимость минерального сырья в недрах арктических районов России, по оценкам, превышает 30 трлн долларов. Причем две трети этой суммы приходится на долю энергоносителей. А общая стоимость разведанных запасов — 1,5–2 трлн долларов.Однако до всего этого богатства крайне сложно добраться, но ещё сложнее начать добычу полезных ископаемых. Проблем масса, у них нет простого решения.Во-первых, арктическая зона обладает крайне суровым климатом, что накладывает ограничения на работу людей, требует использования специальной техники (например, вахтовых автобусов), а также особых подходов в строительстве (свайные фундаменты вместо ленточных).Во-вторых, арктические территории, за редким исключением Мурманской и Архангельской областей, находятся на солидном отдалении от транспортных коммуникаций, среди которых важнейшую роль в контексте добычи полезных ископаемых играет железная дорога.Как следствие, чем дальше от береговой линии, тем выше транспортные издержки и тем больше зависимость от северного завоза, ограниченного коротким навигационным периодом и наличием специализированного флота, в частности ледоколов.Проще говоря, нет железной дороги и реки/моря поблизости — нет шансов на освоение: ни оборудование завести, ни сырьё вывезти.В-третьих, арктическая зона не избалована электроэнергетической инфраструктурой: электростанциями, линиями электропередач и электроподстанциями. Для работы любого сколь-либо серьёзного промышленного оборудования необходимы десятки (а то сотни) мегаватт мощности.Сама электростанция не берётся из ниоткуда: её не просто нужно построить, что упирается в логистику, но и обеспечить топливом, как правило, ископаемым, то есть протянуть газопровод или проложить ж/д для доставки угля.И если посмотреть на карту энергетической системы России (подойдёт даже не самая новая), то сразу станет заметен её очаговый характер в Дальнем Востоке и Арктике.Как следствие — любой арктический проект, за исключением обеспечения населённых пунктов, где используется как дизель, так и ВИЭ, а также военных объектов, не имеет шансов на реализацию в силу отсутствия электрогенерации.Впрочем, даже в Мурманской области или Сибири расстояние до ближайшей линии электропередач может составлять десятки километров, что неизбежно сказывается на стоимости любого проекта по добыче полезных ископаемых.Таким образом, добыча чего-либо в Арктике неизбежно упирается в вопросы инфраструктуры (транспорт, электроэнергия) и спотыкается о суровые климатические условия, включая вечную мерзлоту.Как следствие, к гигантскому ресурсному потенциалу Арктики за пределами его углеводородной части, добываемой на шельфе, нужно относиться крайне спокойно, понимая трудности с добычей этих ископаемых.Вдвойне спокойно нужно относиться к оценке арктических богатств, измеренных в триллионах долларов. Сейчас эти богатства не стоят ничего так как добыть их практически невозможно, а через 5–10 лет их стоимость в денежном эквиваленте лишь увеличится в силу инфляции.Таким образом, чем дальше от береговой линии, тем сложнее снабжать крупное промышленное предприятие и тем выше стоимость инвестиционного проекта по добыче полезных ископаемых.Чтобы понять масштаб арктического вызова достаточно привести несколько примеров.Первый пример. Освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае, который находится на почтенном отдалении от южной границы арктической зоны России. Удокан — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди.Работы над "Удоканской медью" начали в 2008 году, но пусконаладочные работы "под нагрузкой" на установке крупного дробления руды провели лишь в июне 2023 года, то есть спустя 15 лет с момента регистрации юрлица для разработки месторождения.Запуск первой очереди проекта по освоению месторождения с запасами свыше 26,7 млн тонн меди обошёлся в 2,9 млрд долларов, пуск второй очереди комбината обойдётся в 4 млрд долларов.Для освоения месторождения ГМК "Удокан" построила 17 км дорог с шириной проезжей части в 6 метров, модернизировала железнодорожную инфраструктуру, а также реконструировала аэропорт в селе Чара.Плюс от ближайшей подстанции "Чара" компания протянула ЛЭП до своих подстанций мощность 50 и 146 МВт. И это не Арктика, а Забайкальский край, где есть от чего тянуть линии электропередач и прокладывать железнодорожные ветки.Второй пример. Баимский ГОК на чукотском золото-медном месторождении Песчанка. Это ещё одно крупнейшее неосвоенное медное месторождение в мире с запасами в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота.Прогнозная стоимость капитального строительства всей инфраструктуры, которая позволит перерабатывать 70 млн тонн руды ежегодно, превысит 8,5 млрд долларов. Запустят ГОК не раньше 2028 года.Энергосистема Чукотки отрезана от Единой энергосистемы России, поэтому для Баимского ГОК корпорация "Росатом" строит четыре атомных плавучих энергоблока (ПЭБ) на реакторах РИТМ-200 мощностью 106 МВт каждый, стоимость строительства которых в 2021 году оценивалась в 190,2 млрд рублей.Вывозить продукцию с ГОКа будут по Северному морскому пути. Именно металлы и сырьё будут основными грузами, перевозимыми по СМП — контейнерные перевозки по СМП всегда будут проигрывать из-за необходимости ледовой проводки, а также меньших размером контейнеровозов ледового класса (чем больше контейнеров везёт судно, тем дешевле доставка груза).Развитие СМП, в отличие от сырьевых проектов, финансирует государство: план развития СМП до 2035 года предполагает выделение 1,79 трлн рублей и увеличение грузопотока по СМП до 80 млн тонн к 2024 году (в 2022 году перевезли 34 млн тонн грузов, на 2 млн тонн больше плана) и 150 млн тонн к 2030 году. Предполагается, что реализация плана принесет экономике России более 13,2 трлн рублей налоговых поступлений и 31,5 трлн рублей добавленной стоимости до 2035 года.Как видно, развитие СМП не имеет смысла без добычи полезных ископаемых, а их добыча невозможна без СМП.Как и полагается, главные проблемы при развитии Арктики — технологии и деньги.Прошлый год был крайне стрессовым для российского бизнеса: чёрная металлургия оказалась под санкциями, нефтяные компании лишились доступа на рынки недружественных стран, а многие инвестиционные проекты застопорились.Уже упомянутый Баимский ГОК строился при участии KAZ Minerals, но компания из-за санкций прекратила деятельность в России и передала акции компании Trianon Limited, принадлежащей акционерам KAZ Minerals.И таких примеров, если углубиться в тему, будет достаточно.Не столь радужно обстоит дело и с финансовым вопросом: для реализации арктических проектов нужны деньги как от корпораций, так и от государства. Однако государство сейчас активно финансирует боевые действия, интеграцию и восстановление новых территорий в состав России, а также национальные проекты.Соответственно, его возможность по ускоренному развитию Арктики ограничены, равно как и возможности корпораций, которым пришлось на ходу перестраивать свои инвестиционные планы и не все сырьевые проекты в них встраиваются.Компания "Эльгауголь", подконтрольная "А-Проперти" Альберта Авдоляна, строит частную железнодорожную ветку для вывоза угля с Эльинского месторождения в Якутии. Дело в том, что государственная РЖД и так реализует проект расширения "Восточного полигона" (БАМ и Транссиб), поэтому потянуть строительство ж/д ветки не может.И "Северный широтный ход" — важный транспортный компонент освоения Арктики — в ноябре 2022 года поставлен на паузу ради скорейшего расширения "Восточного полигона".Поэтому скорость реализации арктических проектов зависит от общего состояния российской экономики и финансов, а также способности федеральной власти найти разумный баланс между желанием пополнить федеральный бюджет и потребностями крупного бизнеса.Безусловно, базовый уровень финансирования арктических программ сохранится, но дополнительные деньги смогли бы серьёзно ускорить проект, который предстоит реализовывать не только нашим детям, но и внукам.В противном случае нас ждёт отложенная Арктика, но нашей от этого она быть не перестанет — ни у кого другого не хватит духа для жизни в широтах Норильска.Ускользающее господство. США надеются использовать войну на Украине, чтобы приватизировать АрктикуПосле окончания холодной войны Соединенные штаты уделяли Арктике мало внимания. Только в 2009 году, после начала охлаждения отношений с Россией во время всемирного экономического кризиса, президент Барак Обама подписал директиву "Новая арктическая стратегия США". В соответствии с ней США должны были усилить свое присутствие в регионе путем демонстрации морской мощи, гарантировать свободу навигации и пролета воздушного транспорта, а также обеспечить возможность развертывания элементов противоракетной обороны и систем предупреждения о ракетно-ядерном ударе.Высшим национальным приоритетом США была названа свобода трансарктических перелетов и свобода мореплавания применительно ко всей Арктике, включая Северный морской путь (СМП). Россия считает, что все иностранные суда должны получать разрешение на проход по СМП и платить за использование маршрута, поскольку он проходит вдоль территории России, а США — что Арктика должны быть доступна для всех, поскольку имеют в этом регионе самый маленький сектор, прилегающий к Аляске. Отмеченная учеными перспектива освобождения СМП от льдов к середине века неизбежно вызывает у американского правительства особый интерес к Арктике.Северо-западный проход (СЗП), который лежит в американских и канадских водах и имеет примерно ту же протяженность, что и СМП, более тяжел — за всю его историю по нему прошло всего 40 транзитных рейсов. Соответственно, доступ США, которые добывают около 15% своей нефти на шельфе у Аляски, к СМП пахнет дополнительными миллиардами долларов. В военно-стратегическом же плане он вообще бесценен, так как появление в регионе ВМФ США автоматически лишит Россию надежного тыла на Севере.Директива Обамы определила дипломатические, научно-технические и военные цели Соединенных Штатов в Арктике:Тем не менее сугубо военные цели не стояли в приоритете ни в директиве 2009 года, ни в Национальной стратегии для Арктического региона, принятой в мае 2013 года — обеспечение безопасности в регионе рассматривалось как вопрос совместных усилий всех государств — членов Арктического совета.Поворотным, естественно, стал 2014 год, когда в Дорожную карту ВМС США добавили тезис о возможном возрастании напряжения в регионе, а в 2016 году Министерство обороны США призвало увеличить частоту и сложность военных учений в Арктике, а также создать дополнительную инфраструктуру для поддержки потенциальных военных операций "в свете нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы, а также усилий России по запугиванию своих соседей".Реально осваивать Арктику американцы начали при Дональде Трампе, в 2018 году. Тогда был принят ряд программ, в том числе по постройке новых ледоколов и судов арктического класса, к которым подключили Исландию, Норвегию и Канаду как проектировщиков. Два ледокола Штаты должны спустить на воду в 2024–2025 гг., а единственный оставшийся на плаву старый ледокол отправить на списание. За Полярным кругом у США все еще нет развитой инфраструктуры, но над ее созданием работают.Стратегия национальной безопасности на 2017 год и Стратегия национальной обороны на 2018 год, в которых Китай и Россия, несмотря на бытующие представления о Трампе как о дружественном России политике, были обозначены как "ревизионистские державы", поставили во главу угла энергетическое доминирование. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что "агрессивное поведение Китая" и "незаконные претензии России на СМП" дестабилизируют ситуацию в Арктике и угрожают интересам США.В рамках названных стратегий в 2019 году даже началось обсуждение вопроса покупки Гренландии у Дании. Но аналитический центр RAND объяснил властям, что приобретение Гренландии не гарантирует защиты от распространения китайского влияния на остров, поскольку Гренландия является самоуправляемой территорией. Да, владение Гренландией давало бы Соединенным Штатам право запрещать иностранным компаниям вести там бизнес, но и сами гренландцы могут отказать американским фирмам доступ к их ресурсам или запретить США строить военные объекты на своих территориях. Зато, имея самоуправляемую Гренландию в составе НАТО (как часть Дании), можно содержать совместную авиабазу Туле примерно в 1200 км к северу от Полярного круга. Туле — радиолокационная станция раннего предупреждения, которая обеспечивает слежение за ракетами и мониторинг объектов, находящихся на околоземной орбите. Покупка Гренландии явно обойдется дороже, чем аренда и содержание базы. Кроме того, специалисты RAND предложили создать льготные условия для американских фирм, которые будут вкладывать деньги в арктические инфраструктурные проекты в партнерстве с компаниями из Дании и Гренландии. В отличие от китайцев, которые заключили соглашение о свободной торговле с Исландией и приобрели доли в гренландских рудниках и российских нефтегазовых проектах, американских арктических инвестиций вне Аляски почти нет.В декабре 2020 года в США публикуют Морскую стратегию, в которой говорится, что Соединенные Штаты не могут никому уступить влияние в Арктике. Поэтому приоритет сохраняется в направлении оснащения Береговой охраны USACG новыми судами, а также расширения военного сотрудничества с союзниками, проведения учений для отработки операций в экстремальных холодных погодных условиях.В марте 2020 г. Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал доклад "Арктический "момент" Америки", в котором выражены опасения, что при сохранении текущей динамики США будут терять экономические и военные позиции в Арктике. Эксперты выделяют три возможных сценария развития ситуации в Арктике к 2050 году:Во избежание третьего сценария авторы доклада предлагают срочно усилить дипломатическое, научное и военное присутствие США в Арктике.Так уже при Джо Байдене, в сентябре 2022 года, Пентагон учредил Управление по арктической стратегии и глобальной устойчивости. А в октябре, менее чем через два месяца после того, как администрация Байдена объявила о планах назначить посла по особым поручениям в Арктике, в США приняли новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике до 2032 года Regaining Arctic Dominance ("Возвращение господства в Арктике"), в которой главными угрозами названы Москва и Пекин. Стратегия охватывает четыре направления:Таким образом, новая арктическая стратегия США направлена на то, чтобы, используя российско-украинский конфликт как предлог, милитаризировать, а затем и приватизировать арктический регион. Тем более, чем дольше длятся военные действия на Украине, тем дольше российский бюджет не сможет позволить себе сосредоточиться на арктических инвестициях, что однозначно на руку Соединенным Штатам и их новым инфраструктурным проектам в регионе.Совсем холодная война. Почему США пытаются вытеснить Россию с архипелага ШпицбергенПрошлым летом в мире с тревогой наблюдали за острым кризисом, который разворачивался вокруг северного архипелага Шпицберген. На его суровой земле, в заполярном поселке Баренцбург, проживают около 500 российских рабочих, добывающих уголь вахтовым методом. Их повседневная жизнь полностью зависит от регулярных поставок с материка.Но после введения масштабных антироссийских санкций норвежские власти запретили доставлять северным горнякам любые гражданские грузы, включая продукты питания, заявляя, что эти действия направлены на поддержку Украины.В условиях Крайнего Севера такие меры представляли собой попытку взять шахтеров измором и заставить их покинуть территорию острова."Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма", — прокомментировал эти события сенатор Российской Федерации Константин Косачев.По мнению экспертов, европейские политики использовали угрозу голода как оружие.Между тем такие действия противоречат международным законам, определяющим статус российского поселения на архипелаге Шпицберген, который вот уже более ста лет обладает уникальным правовым статусом.Историки до сих пор спорят о том, кто первым вступил на землю этого далекого ледяного архипелага. О его существовании издавна знали финские племена лопарей. Скандинавские викинги дали архипелагу название Свальбард — "Холодный край", а мореходы из Великого Новгорода путешествовали к его берегам в поисках песцов, моржей и тюленей.Согласно данным современных археологических исследований, русские поморы обосновались на северных островах не позднее XVI века. Причем это соответствует информации, которая известна из средневековых европейских источников.В 1576 году датский король Фредерик II написал о кормщике Павле Никитиче — жителе русского поселения Кола, который сообщил монарху про далекие острова и вызвался провести туда корабли для морского зверобойного промысла.Через двадцать лет после этого к берегам северных островов пришвартовался голландский капитан Баренц. Он обозначил их берега на карте и дал архипелагу нынешнее название Spitsbergen — "Острые горы".Академик Михаил Ломоносов, который сам происходил из поморов, проявлял к Шпицбергену большой интерес и направил туда две научные экспедиции под руководством адмирала Чичагова.Однако острова на севере долгое время оставались ничейными. В течение нескольких веков эти холодные воды свободно бороздили китобои и рыбаки из северных стран, которые часто устраивали на островах временные зимовья. Но ни одно государство не пыталось закрепить их территорию за собой.Норвегия заявила права на Шпицберген только в 1920 году, в рамках большого передела международных границ, происходившего по итогам Первой мировой войны.На полях Парижской мирной конференции, утвердившей послевоенную политическую конфигурацию Европы, согласовали специальный дипломатический договор, известный под названием Шпицбергенский трактат.Первоначально его подписали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция.По условиям договора, его участники признавали над островами суверенитет Королевства Норвегии. Взамен на это они получили неотъемлемое право осуществлять на них свою коммерческую и научно-исследовательскую деятельность, а за Шпицбергеном закрепили демилитаризированный статус, который не позволяет размещать на нем норвежские войска и создавать военные базы.В 1935 году к соглашению присоединился Советский Союз, проявлявший к архипелагу большой экономический интерес.СССР основал на архипелаге несколько шахтерских поселков, где проходила подземная добыча самого северного в мире угля. Советские рыболовные траулеры ловили в местных водах треску, сельдь и палтуса. А в 1947 году норвежский парламент официально признал, что советское государство, наряду с Норвегией, имеет права на Шпицберген.В наши дни на архипелаге по-прежнему действует бывший советский государственный трест "Арктикуголь", в распоряжении которого находится самая северная в мире действующая железная дорога.Когда-то в это объединение входило несколько рудников, но сейчас на островах работает одна российская шахта, расположенная в поселении Баренцбург.Общее население архипелага не превышает три тысячи человек, но в летнее время сюда приезжает немало иностранных туристов. В последние годы к ним присоединяются россияне, которым не нужно получать визу — из-за специфического статуса островов, предусмотренного условиями Шпицбергенского трактата.Однако, как показал прошлогодний кризис, норвежцы пытаются пересмотреть условия этого международного дипломатического договора. Причем эту враждебную деятельность направляют США, которые хотели бы видеть на островах не российских шахтеров, а вооруженные силы НАТО.В Осло давно пытаются обесценить условия Шпицбергенского трактата, используя для этого любые предлоги.Например, они стараются ограничивать добычу природных ископаемых, под предлогом защиты природной среды арктических островов. Хотя эти запреты не распространяются на деятельность норвежской компании Store Norske, ежегодно добывающей на Шпицбергене более двух миллионов тонн неэкологичного угля.Королевство Норвегия установило вокруг архипелага двухсотмильную рыбоохранную зону, которая противоречит основополагающим актам морского права – специально для того, чтобы не подпускать к нему рыбаков из России.Кроме того, норвежцы мешают работе российских археологических экспедиций. Научные открытия подтверждают, что на архипелаге издавна присутствовали промысловики-поморы, приплывавшие с берегов Белого моря. А эта историческая правда не устраивает норвежских национал-патриотов.Столкновения на архипелаге удалось избежать. Российская сторона сумела снять блокаду с помощью дипломатических методов. Несмотря на агрессивные демарши, в Осло хорошо понимают — в крайнем случае Москва готова снабжать шахтёров продуктами без разрешения норвежской таможни."Есть возможность напрямую транспортировать грузы в Баренцбург российскими судами из Мурманска или Архангельска", — рассказал об этом генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.Однако вокруг северного архипелага сохраняется напряженная атмосфера. Потому что Норвегия может снова попытаться вытеснить с этих островов россиян, не останавливаясь перед нарушением действующих международных договоров.А это подрывает демилитаризованный статус Шпицбергена, превращая его холодную землю в очередной фронт очередной холодной войны.Земля раздора. Почему американцы пытались претендовать на российский остров ВрангеляРоссийский остров Врангеля известен во всем мире как уникальный биосферный заповедник, расположенный далеко за полярным кругом. По данным палеонтологов, этот отдаленный участок суши был последним пристанищем вымерших на материке мамонтов. А в наше время здесь обитают многочисленные белые медведи и пасутся завезенные в советское время овцебыки.После развала СССР остров долгое время оставался необитаемым. Однако сейчас на нем снова появились российские полярники и военные. Потому что на эту далекую арктическую территорию до сих пытаются претендовать американские "ястребы", оспаривая ее законную принадлежность Российской Федерации.Эти претензии сформулированы в издании The Wall Street Journal. В этой авторитетной газете вышла статья под заголовком: "Россия оккупировала и американскую землю. США должны вернуть остров Врангеля, который захватила в 1924 году канонерка Ленина".Ее автором является Томас Дэнс – соучредитель инвестиционной компании Amberwave Partners, который занимал пост заместителя министра финансов США по международным делам, и является членом правительственной Комиссии по арктическим исследованиямСтатью открывают дежурные упоминания Украины, а затем отставной чиновник излагает альтернативную американскую версию истории этого далекого северного острова.Согласно Томасу Дэнсу, она начинается c 1881 года, когда на этой территории высадились американцы во время неудачной миссии по спасению судна "Жанетта".А потом, спустя годы, этот остров якобы отобрали у США виноватые во всем на свете большевики."Продолжая свой незаконный конфликт с Украиной, Владимир Путин избегает неудобных вопросов из советского прошлого. А ведь Россия удерживает территорию США с 1924 года.Единственный раз за всю свою историю США уступили контроль над своей территорией враждебной державе. Ею стала мародерствующая сила другого Владимира – Ленина. С тех пор потерянные заполярные острова остаются под контролем России, и США должны потребовать их обратно.Сто лет назад большевики-ленинцы на канонерской лодке "Красный Октябрь" захватили острова у американских поселенцев. Их арестовали и держали в плену много лет, причем некоторые даже умерли в неволе. При Иосифе Сталине на остров ссылали диссидентов и пытали их там — в том числе шведского дипломата Рауля Валленберга", – рассказала своим читателям The Wall Street Journal.Эти утверждения искажают историческую правду практически в каждом пункте.Американцы не были первооткрывателями этой суровой земли. Согласно археологическим данным, на территории северного острова веками охотились эскимосы и чукчи, а среди европейцев о нем первыми услышали сибирские казаки.Мореход Иван Львов, который подробно описывал побережье Чукотки, нанес его на карту не позже 1707 года. После этого остров появлялся под разными названиями на разных картографических документах, составленных российскими географами.В частности, он отмечен на известной карте Михаила Ломоносова, который происходил из семьи поморов и был осведомлен об их морских путешествиях.В 1764 к берегам острова приплыл "геодезии сержант" Степан Андреев, а затем в этом районе побывали экспедиции Гавриила Сарычева, Осипа Биллингса и Фердинанда Врангеля – в честь которого он впоследствии и получил свое имя.Российские исследователи были осведомлены о первоначальном чукотском названии полярного острова. А главное, они знали, что на нем издавна проживали потомки казаков, породнившиеся с представителями коренного населения крайнего севера."Сия земля имеет жителей, которые называют ее Тикеген, а сами известны под именем хрохаев и состоят из двух племен. Некоторые из них бородатые и похожи на россиян, другие же чукотской породы", – писал об этом в 1823 году журнал "Сибирский Вестник", выходивший в Санкт-Петербурге.Западные капитаны устремились к острову только во второй половине XIX века. В 1866 году на нем высадился немец Эдуард Дальман, а через год там проплывал американский охотник на китов Томас Лонг.Именно он назвал северную землю именем российского адмирала Врангеля, признавая за ним приоритет в исследовании этого региона.На эту территорию претендовали разные страны, включая далекую Японию. Остров Врангеля получил в США прозвище "земля вражды", которое обыгрывало английское слово wrangle – ссора, раздор. Однако в результате он отошел именно к России.Договор 1867 года, заключенный между Российской империей и США, постановил: граница между двумя странами должна проходить по меридиану, который пересекал параллель, определяющую 65 градусов 30 минут северной широты – на равном расстоянии между островами Ратманова и Крузенштерна.Остров Врангеля находится значительно западнее этой линии. Поэтому, согласно нормам международного права, он стал российским владением. И в 1911 году правительство направило к его берегам ледокол "Вайгач", закрепляя за северной землей российский суверенитет.Попытка оспорить это статус-кво была предпринята лишь однажды – в 1921 году, когда канадец Вильялмур Стефанссон решил воспользоваться нестабильной ситуацией в Советской России, которая еще не оправилась от последствий Гражданской войны.Он направил на остров группу поселенцев, водрузивших на его берегах флаги Великобритании и Канады. Стефанссон сам называл этот проект авантюрой, и оказался полностью прав. Все высадившиеся поселенцы вскоре погибли от голода и морозов, за исключением единственной выжившей эскимоски.В 1923 году канадцы высадили на Врангеля еще одну группу, которую наверняка ожидала бы та же участь. Однако советское правительство следило за развитием ситуации и сумело оказать этому захвату противодействие.Дипломаты Максим Литвинов и Леонид Красин послали в Лондон ноту протеста, напоминая о том, что остров принадлежит Советской России.Заместитель министра иностранных дел Великобритании Артур Понсонби заявил: "Правительство его британского величества не имеет никаких претензий на остров Врангеля".И тогда, в 1924 году, уже после смерти Ленина, к острову подошла советская канонерка, которая, по сути дела, спасла обреченных на смерть зимовщиков.Вопреки мнению автора статьи в The Wall Street Journal, советские власти отправили этих людей в Канаду – через Китай, за исключением трех человек, которые умерли в пути от болезней.После этого на Врангеля появилась станция советских полярников, занимавшихся научными изысканиями.Сообщение о том, что на этой северной земле якобы находился тайный лагерь для диссидентов, где держали дипломата Рауля Валленберга, является вымыслом Ефима Мошинского – эмигранта с темным прошлым и крайне сомнительной репутацией.Он утверждал, что видел на острове шведского дипломата. На самом деле Валленберг скончался в 1947 году в Лубянской тюрьме, а на труднодоступном острове не было поселений для заключенных, и там никогда не встречали никакого Мошинского.Все это легко проверить, однако газета The Wall Street Journal не стала утруждать себя элементарным фактчекингом. Это объясняется просто – американский бизнес давно мечтает о богатствах полярного острова и хотел бы заполучить их даже без реальных исторических оснований."Остров Врангеля размером примерно со штаты Делавэр и Род-Айленд, вместе взятые — не просто бесплодная арктическая пустошь… Есть признаки, что в недрах острова Врангеля хранятся сокровища не меньшие: нефть, газ и другие полезные ископаемые", – рассказывает о причинах этого интереса статья Томаса Дэнса.Власти штата Аляска уже пытались оспаривать юрисдикцию ряда советских, а затем российских островов – Врангеля, Геральда, Беннета, Генриетты и Медного. Но в Белом Доме каждый раз отказывал в официальной поддержке этих претензий, признавая их ничтожность и осознавая все сопутствующие риски.Как напоминает сам Дэнс, тридцать лет назад Джозеф Байден лично руководил в Сенате обсуждением вопроса о принадлежности острова Врангеля, где отклонили требования Аляски, пытавшейся оспорить его российский суверенитет.Но времена меняются, а современная внешняя политика США целиком построена на эскалации международных отношений. Не исключено, что в Вашингтоне попытаются сыграть на обострение в арктической зоне, поставив вопрос о статусе заполярной "земли раздора". Хотя такие попытки будут являться шагом к прямому военному столкновению.Антироссийский консенсус в Арктике. Все ли хорошо в стане союзников?В Арктический совет входят восемь государств – Россия, США, Канада, Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и Дания. Канада, Дания и Норвегия имеют прямой выход в Северный Ледовитый океан, а Швеция, Финляндия и Исландия считаются т.н. странами второй очереди или приарктическими государствами. В 2022 году члены Арктического совета (АС) приняли решение полностью бойкотировать Россию, перейдя в формат "7+1". После вступления в НАТО Финляндии и подготовки к вступлению Швеции все 7 членов АС стали враждебными России. Но это не значит, что в отношениях друг с другом у них полный порядок.Канада выстраивает свою арктическую политику как синтез наращивания военных сил (например, проект преобразования Резольют-Бэй в крупную базу ВВС) и продвижения повестки создания в Арктике безъядерной зоны. В случае успеха, баланс сил в регионе может сдвинуться в пользу ВМС Канады за счет уменьшения возможностей ядерных стран — России и США. При том, что в выстроенной Соединенными Штатами патрон-клиентской системе империализма Канада играет подчиненную роль, амбиции, противоречащие интересам и планам США у властей Канады имеются.Так еще в 1985 году Канада перевела акваторию Северо-Западного прохода (СЗП) — морского пути между Атлантическим и Тихим океанами, проходящего через моря и проливы Канадского Арктического архипелага — в свои внутренние воды, т.е. под свой суверенитет. Без разрешения Оттавы ни одно судно по СЗП пройти не может. Также приняты законы, регулирующие доступ в канадские воды судов в зависимости от их параметров и грузов и устанавливающие обязательный механизм судовых сообщений (NORDREG).Такого потенциала, как у Северного морского пути (СМП), на сегодняшний день контролируемого Россией, у СЗП нет. В его районе проживает не более 36 тысяч человек, в крупнейшем городе региона Икалуите — чуть больше 7700 человек (в тех же Мурманске и Архангельске на СМП — 267 и 350 тысяч соответственно), на трассе СЗП нет портов, нет спасательно-координационных центров и имеются лишь 4 маяка, 3 светящих визуальных створа и 12 стационарных метеостанций. При том, что ледовая ситуация на СЗП гораздо тяжелее, чем на СМП, у Канады на плаву находятся только 6 ледоколов (у России — 37, среди которых тяжелые атомные), способных плавать в лучшем случае в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,6 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 0,8 м в летнее-осеннюю.Несмотря на малую перспективу СЗП и откровенно слабые возможности Канады, США не согласны с тем, что Северо-Западный проход контролируется исключительно Оттавой. В Вашингтоне считают, что пролив должен быть международным, а иностранные суда иметь право на свободный транзитный проход. Власти Соединенных Штатов оспаривают легитимность введенных Канадой ограничений, а в 2019 году тогдашний госсекретарь Майк Помпео даже умудрился назвать Канаду (наряду с Россией) страной, которая выдвигает незаконные претензии в Арктике. Так что даже у союзников не все так гладко, как иногда кажется.А вот с Данией Канада смогла найти общий язык. С 1973 года страны спорили о суверенитете над островом Ганса в центре пролива Кеннеди, но в 2022 году договорились разделить его между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании. Территориальный спор решен, а у двух стран появилась сухопутная граница.Дания выходит в Арктический регион через свои самоуправляющиеся территории — Гренландию и Фарерские острова. Наряду с Россией и Канадой, она претендует на континентальный шельф на Северном полюсе. Благодаря тому, что Китай вкладывает огромные средства в развитие транспортной инфраструктуры Гренландии, Дания, несмотря на членство в НАТО, активно лоббирует присутствие КНР в арктической политике. У Дании – 4 ледокола.Приоритетами датско-гренландской политики в Арктике являются сформулированные в доктрине "Арктика в переходный период: предложения по стратегии для активных действий в Арктическом регионе" 2008 года и "Стратегии Королевства Дании в Арктике на период 2011–2020 гг." вопросы энергетики и добычи полезных ископаемых, торговли и туризма, судоходства, образования и науки, сохранения природной среды. А вот с обновленной стратегией до 2030 года возникли сложности — ее не удается согласовать с Гренландией и Фаррерами, которые хотят принять собственные отдельные стратегии, закрепив в Арктике свои отдельные интересы.Вообще, Гренландия действует очень активно. Например, в 2021 году представительство Гренландии заработала в датском посольстве в Пекине. Гренландцы недовольны тем, что должность арктического посла все время занимает датский дипломат. Они считают, что назначение на должность инуита (представителя коренного населения острова) показало бы, что Дания отказалась от колониальной политики и признала равноправие Гренландии.Но случился скандал — спикер Социалистической народной партии по внешней политике Карстен Хёнге назвал предложение Гренландии "откровенно расистским", после чего представительница Гренландии в датском парламенте Айя Хемнитц прямо сказала, что согласовывать текст арктической стратегии теперь точно будут очень долго. А без этой стратегии становится невозможно продлить истекающее оборонное соглашение между Данией и ее самоуправляющимися территориями. Таким шантажом Гренландия добивается не только признания ее отдельных арктических интересов и назначения своего человека арктическим послом, но и создания должности постоянного представителя автономии при НАТО.Что касается военного присутствия в Арктике, под давлением США Дания выделила бюджет на установку РЛС на Фарерских островах, закупку дронов большого радиуса действия для патрулирования воздушного пространства Арктики и образовательные проекты для военных. Члены фарерского Лагтинга выразили недовольство, что с ними не посоветовались, принимая такое решение. В Гренландии остались недовольны решением о создании военных образовательных институтов НАТО на территории острова и американскими идеями о преобразовании гренландских гражданских аэродромов в военные, поскольку это не отвечает направленности Гренландии на демилитаризацию.Но и непосредственно датское правительство с опаской смотрит на инициативы США, которые, сепаратно вкладывая деньги в экономику Гренландии, углубляют датско-гренландские противоречия. Поэтому Дания, формально принадлежащая к т.н. ядру НАТО, упорно отказывается действовать согласно военному планированию альянса. В 2022 году ее оборонные расходы составили лишь 1,38% ВВП при требуемых руководством НАТО 2%, около четверти позиция в ВС Дании вакантны, а бригадный генерал Хенрик Люнэ вообще считает, что боеспособной армии у страны нет.Мало того, с этого года Дания временно (как считается) не участвует в восточной обороне альянса, ее подразделения выведены с баз в Эстонии и Латвии. Несмотря на то, что на словах датские лидеры говорят о российско-китайских угрозах в Арктике, называют США своим важнейшим союзником и в марте этого года создали неподалеку от Тромсе базу для британской морской пехоты, реальный вклад Дании в арктическую деятельность НАТО ничтожен.Из всех циркумполярных стран, за исключением США и России, самой агрессивной арктической политикой славится Норвегия. Ее северная часть, занимающая 35% материковой части страны, находится в Арктике, но в отличие от других территорий региона, климатические условия Северной Норвегии относительно мягкие из-за Гольфстрима. Соответственно там живет довольно много людей — 9% населения Норвегии, что делает ее самой северной страной в мире по проценту живущего в Арктике населения.У Норвегии — лишь один ледокол, который используется как патрульный корабль.В целом ряде программных документов Крайний Север и Арктика объявлены главными приоритетами страны. Упор делается, прежде всего, на науку и подготовку кадров для разработки ресурсов Севера. Благодаря такой политике Норвегия сегодня имеет уникальные технологии шельфовой глубоководной добычи и зарабатывает на предоставлении услуг другим странам. После введения европейский санкций, Россия столкнулась с большими трудностями, потеряв доступ к указанным норвежским технологиям.Другой комплекс проблем, который Норвегия создает России, связан с архипелагом Шпицберген. Архипелаг принадлежит Норвегии, но обладает особым статусом, на одном из его островов расположены три российские шахтерские поселения (два из которых законсервированы), с 1931 года там работает советский, а теперь российский трест "Арктикуголь". Норвегия стремится снять со Шпицбергена статус демилитаризованной зоны и вытеснить России с архипелага. Кроме всего, что связано с санкциями ЕС, Норвегия проблематизирует российскую рыболовецкую деятельность в регионе, ужесточая требования к судам, проводя постоянные и часто унизительные проверки.Но, как и в случае Канады и Дании, внешний антироссийский консенсус не отменяет внутренних противоречий. Так, Норвегия приняла решение выдавать новые лицензии на разведку, бурение и добычу нефти и газа за полярным кругом и это тут же привело к конфликту с Евросоюзом из-за обновленной арктической стратегии Еврокомиссии, призывающей отказаться от разработки новых месторождений нефти и газа в регионе. В 2021 году Еврокомиссия обеспокоилась вопросом снижения выбросов парниковых газов в Арктике. И хоть Норвегия в ЕС не входит, от нее требуют прекратить разработки новых нефтегазовых месторождений, а от стран Евросоюза — отказаться от импорта углеводородов, добываемых в Арктике. В Осло от таких рекомендаций мягко отказались, сославшись на то, что указанное решение должно диктоваться рынком, а рынок в данный момент в прекращении добычи не заинтересован. Это понятно, поскольку, отказавшись от поставок из России, страны ЕС стали зависимы от норвежского газа, которого нужно все больше и больше. Поэтому Арктическая стратегия Еврокомиссия в ближайшее время, скорее всего, останется лишь на бумаге.Соглашение Норвегии и ЕС о "зеленом промышленном переходе" тормозится из-за того, что Осло желает включить в него пункт о поддержке добычи нефти в Арктике после 2030 года, а Евросоюз продолжает требовать моратория на добычу.Таким образом, антироссийский консенсус как, безусловно, временное явление некоторым образом затушевывает почти неустранимые внутренние экономические противоречия среди арктических стран НАТО, но противоречия никуда не деваются и при определенных условиях могут помочь России решить свои проблемы в регионе.С нами Total, с нами ВР. Неарктическая Европа тянется в АрктикуУ европейских неарктических стран нет правовых инструментов реализации полномасштабных инициатив в Арктике, но амбиций много. Тем более, что такие европейские компании как BP, Royal Dutch Shell, Total, ENI имеют большой опыт в добыче углеводородов, который вполне можно применить за Северным полярным кругом. Многие страны Европы импортируют нефть, газ, рыбу и другие арктические ресурсы, крайне заинтересованы в безопасных и быстрых морских маршрутах для уменьшения издержек транзита товаров в Азию и из Азии, претендуют использовать свои порты в рамках Северного морского пути (СМП) и Северо-Западного прохода (СЗП). Впрочем, все истинные интересы они, как правило, скрывают за риторикой обеспокоенности экологией и природоохранными мероприятиями в Арктике.Великобритания претендует на статус субарктического государства на основании того, что северная граница экономической зоны Шетландских островов заходит за Полярный круг.Дело в том, что Великобритания хоть и считается нефтегазодобывающей страной, одновременно она занимает одно из первых мест в мире по импорту углеводородов, поскольку шотландские месторождения почти выработаны. По ряду прогнозов, к 2030 году британский импорт нефти вырастет до 73%. Соответственно Арктика критично важна Лондону, и он пытается получить влияние в регионе через связанные с правительством нефтегазовые компании – Shell и ВP.В свое время BP зарезервировала позиции в Арктике через приобретение 19,75% акций "Роснефти", однако после 24 февраля 2022 года она заявила о том, что намерена продать свои акции, а главный исполнительный директор BP Бернард Луни и экс-глава компании Роберт Дадли вышли из совета директоров "Роснефти". Однако по факту на сегодня никакой продажи не произошло."Мы с интересом наблюдаем в аудированной годовой отчетности, что BP, являющаяся нашим акционером на 20%, по результатам работы "Роснефти" пересмотрела стоимость пакета "Роснефти" до $24 млрд. То есть BP по-прежнему с нами", — сказал Игорь Сечин на India Energy Week в феврале этого года.Shell пыталась бурить шельф Аляски в Чукотском море, но после того, как буровая платформа села на мель недалеко от Анкориджа, а 7 млрд. долларов инвестиций позволили найти лишь одно, и то неперспективное, месторождение, в 2015 году компания ушла из Аляски. Однако планы по разработке арктической зоны она сохраняет.Великобритания имеет статус наблюдателя в Арктическом совете и Баренцевом Евроарктическом совете, ее порты Кембридж, Абердин и Лондон претендуют на участие в Северном морском пути.Соединённое королевство стало первым государством-наблюдателем Арктического совета, выпустившим в 2013 г. собственную арктическую стратегию "Adapting to Change: UK Policy Towards the Arctic". В докладе министерства обороны Великобритании "Глобальные тенденции в стратегии — до 2045 г." указано, что спор о контроле за арктическими ресурсами к вооруженному конфликту не приведет и усиление российской военной силы в регионе не представляет собой угрозу в краткосрочный период. Но конфликт на Украине может иметь неожиданные последствия, поэтому нужно оградить арктические вопросы от "неарктических споров".Как бы там ни было, британская Национальной стратегия безопасности на море определяет, что новые судоходные пути представляют для безопасности Британии потенциальную опасность, поэтому нужно усиливать военные операции в Арктике вместе с союзниками по НАТО. Так, Британия организовывает совместные с Норвегией военные учения в Арктике и сотрудничает в области безопасности со странами Северной группы (Швеция, Финляндия, Польша, Германия, Нидерланды, страны Балтии).В феврале 2023 года Лондон опубликовал новую арктическую стратегию, которая нацеливает Британию на "ключевую роль" в регионе и агрессивную политику "защиты" Арктики от России. Естественно, под предлогом борьбы за развитие науки, экологию и защиту коренных народов Арктики.Но кажущееся единство "коллективного Запада" столь же кажущееся, как и единство внутри самой Великобритании. В 2016 году, после голосования по Брекзиту, первый министр Шотландии, которая в большинстве высказалась за сохранение в составе ЕС, Никола Стерджен сказала, что "север Шотландии ближе к Арктике, чем к Лондону". Тезис неоднократно повторялся и в последующие годы. В сентябре 2017 года Шотландия опубликовала отдельную внешнеполитическую программу по укреплению отношений со странами Северной Европы и Балтии, а в 2019 году — свою отдельную арктическую стратегию "Arctic Connections: Scotland’s Arctic Policy Framework". В планах Шотландии — строительство сверхглубокого порта в гавани Дэйлс-Во на Шетландских островах и использование гавани Скапа-Флоу для диверсификации своего экспорта, около 30% которого в 2017 году пришлось на арктические государства.Франция получила статус наблюдателя в Арктическом совете в 2000 году. Однако, будучи крупной морской державой, ни владений в регионе, ни ледокольного флота она не имеет. Зато имеет большие амбиции, заявляя свои, находящиеся рядом с Канадой, острова Сен-Пьер и Микелон, "субарктическими" островами. Впрочем, попытка пока не имеет успеха, поскольку архипелаг лежит на той же широте, что и французский город Нант, южная точка Гренландии отстает от него на 1650 км, а Северо-Западный проход — на 3230 км. Тем не менее, в 2009 году Париж учредил должность полярного посла, а в 2016 году принял первую программу освоения Арктики — "Великий вызов Арктики. Национальная дорожная карта Арктики". В стратегии позвучала формула: "То, что происходит в Арктике, не остается в Арктике", то есть арктические изменения климата отражаются на всем мире.Для того, чтобы закрепиться в регионе, Франция осуществляет в Арктике порядка 20 научных программ, в том числе на Шпицбергене. В Париже прямо говорят, что нельзя доверять Арктику "Арктическому клубу" из пяти или восьми государств, ограничение роли т.н. аутсайдеров (прежде всего, конечно, Франции) статусом наблюдателя без права голоса ошибочно. Франция хотела бы стать ассоциированным членом Арктического совета.Амбиции Парижа создают очередные разногласия в политике "коллективного Запада". Так Франция поддерживает идею введения ЕС в качестве наблюдателя в Арктический совет. Несогласие России очевидно, но против выступает и Канада, говоря о том, что так Европа получит в совете двойное представительство. Также Канада недовольна претензиями Франции на международный доступ к Северо-Западному проходу. В Париже говорят, что канадская политика на севере носит "крайне суверенистский характер и практически не имеет под собой оснований", поскольку Канада не имеет ресурсов для эффективного управления этим транспортным маршрутом, не способна обеспечить наличие необходимой инфраструктуры в Северо-западном проходе. Однако, при всех разногласиях, французские компании Orano, Canarail и Bouygues et Colas вкладывают деньги в разведку месторождений канадского урана, реновацию аэропорта г. Икалуит и железнодорожной инфраструктуры для добычи железной руды на Баффиновой Земле.Не имея прямого доступа к Арктике, Франция проникает туда путем позиционирования себя как экологического оппонента арктическим государствам, даже своим союзникам. "Арктика – это огромный дикий запад, вернее "дикий север", — заявил полярный посол Франции. — Мы все являемся свидетелями безумной гонки в разработке новых скважин. Американцы, норвежцы, русские уже это делают, Канада соблазняется этим. Франция может играть роль, чтобы оппонировать им".Впрочем, одной рукой Париж оппонирует "безумной гонке в разработке новых скважин", а другой активно в ней участвует. Французские компании Engie, EngieFabricom, TechnipFMC, CGG, Bourbon Offshore Norway, FROM Nord, CMA-CGM и, конечно, Total вкладывают огромные деньги в добычу и перевозку углеводородов, строительство платформ, подводную инженерию и т.п.В рамках экологической повестки Total отказалась от добычи нефти в Гренландии и сфокусировалась на природном газе в Арктике. Концерну принадлежат 18,9% акций ПАО "НОВАТЭК", 20% в проекте "Ямал СПГ" и 10% в проекте "Арктик СПГ2", причем даже введенные после 24 февраля 2022 года тотальные санкции против России не заставили компанию продать свои доли в указанных проектах, а по состоянию на 2023 год Total продолжает покупать российский сжиженный газ.А еще Франция является первой в Европе страной по потреблению рыбы на душу населения и крупнейшим в Европе потребителем рыбы, выловленной вне ЕС. Половина рыбного импорта приходится на выловленное в Норвежском, Баренцевом и Карском морях. Поэтому французский интерес к Арктике связан и с продуктовой безопасностью.Конечно, Париж забирается в регион не только с помощью научно-экологических программ и нефтегазовых инвестиций. Франция активно участвует в военных учения НАТО на территории Норвегии.Среди неарктических стран Европы, кроме Великобритании и Франции, наибольшую активность касательно Арктики проявляют Италия и Германия.С 1997 года работает итальянская арктическая станция Dirigibile Italia в Ню-Алесунн на Шпицбергене. Италия с 2013 года является постоянным наблюдателем в Арктическом совете, где пытается играть роль своеобразного посредника между малыми арктическими странами Европы (Швецией, Финляндией и Данией) и гигантами (Россией, США и Канадой). В 2015 году МИД Италии опубликовал документ "К итальянской стратегии для Арктики. Национальные приоритеты", где выделены пять приоритетов деятельности в регионе: политика, охрана окружающей среды, социальное измерение, научные исследования и экономика. Однако официальной государственной стратегией по Арктике этот документ не является. В 2016 году Итальянское общество для международной организации (SIOI) совместно с МИД Италии и Министерством по окружающей среде представили магистерскую программу по арктическом сотрудничеству и начали подготовку специалистов для работы в регионе.Вслед за Францией, Италия продвигает идею присвоения Евросоюзу статуса наблюдателя в Арктическом совете. Итальянская нефтегазовая компания ENI разрабатывает месторождения в Норвегии, а вот российские разработки после введения санкций она заморозила.Германия имеет статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете с 1998 года. В 2013 году была принята арктическая стратегия ФРГ, состоящая из пяти направлений:Германия типично для стран ЕС критикует суверенные претензии ряда государств, прежде всего России, на арктическую зону и выступает за расширение прав стран-наблюдателей АС, но оказывать непосредственное влияние на арктическую политику не может. Арктическая стратегия Германии является рамочной и не содержит конкретики по всем пунктам. Тем не менее, офицеры бундесвера служат в сводном центре НАТО в норвежском Ставангере, а подразделения немецкой армии регулярно принимают участия в сухопутных учениях НАТО на севере Норвегии и морских — у побережья Исландии.Шелковый путь во льдах. Как Китай проникает в АрктикуВ 2009 году Китай на уровне МИД заявлял, что арктической стратегии у него нет. Однако уже в следующем году на конференции "Арктические рубежи – 2010" в норвежском Тромсё посол КНР сообщил, что события в циркумполярном регионе прямо влияют на развитие Китая, а тогдашний вице-премьер Ли Кэцян сказал, что деятельность человечества все больше перемещается в моря, а значит следует усилить арктические исследования.В 2012 году на 18-м Национальном конгрессе Председатель КПК Ху Цзиньтао заявил о стремлении Китая стать сильной морской державой.В то же время китайские эксперты вводят в политический оборот определение "приарктическая держава", которое конечно же относится к КНР. Оснований для такого определения было выделено три:Несмотря на отсутствие на тот момент специальной арктической стратегии, Китай еще до начала обострения, связанного с украинскими событиями, заявил свою позицию по международным отношениям в циркумполярном регионе.КНР, в соответствии с Оттавской декларацией Арктического Совета 1996 г., подтверждает приоритет субарктических стран на основе суверенитета и Конвенции ООН по морскому праву с одновременным требованием пересмотра положений международного права на основании того, что значение Арктики стало глобальным, а значит должны быть учтены интересы всех.На неофициальном уровне эти интересы конкретизируются до невозможности делимитации более 80% арктического шельфа без участия Китая. Соответственно руководство Пекина стало рваться в Арктический совет, куда и было допущено в качестве постоянного наблюдателя в 2013 году.Китай готовит постоянно действующий полярный флот (в 2014 году спущен на воду ледокол, способный проходить льды толщиной до 4,5 м, а в 2018 — первый ледокол, сделанный в самом Китае), а также спецавиацию, которая может приземляться на Северном полюсе. Кроме расширения загруженных до 2027 года шанхайских верфей, КНР арендует у Северной Кореи расположенные недалеко от российского Приморья два порта – Чхон-чжин и Раджин.В том же 2018 году пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала "Белую книгу" по Арктике, в которой указано, что участие в освоении региона и развитии СМП Китай может принимать только при взаимодействии с Россией — естественным союзником в условиях санкционной политики США и Евросоюза.Арктический интерес Китая в России безусловно связан с доступом к сырью и неконтролируемому странами НАТО, безопасному пути для доставки товаров.Арктический трек рассматривается Пекином как составная часть Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс-один путь", ветвью которого потенциально может стать Северный морской путь (СПМ), проходящий через российские воды. Инвесторы из КНР заинтересованы во вложениях в строительство глубоководного морского торгового порта в Архангельске, которое планируют завершить к 2031 году.Также принципиальным для Китая является прокладка железнодорожной магистрали Белкомур (Белое море – Коми – Урал), которая сократит путь из Сибири к Белому морю примерно на 800 км. Таким образом Архангельский порт соединит СМП с системой железных дорог и станет потенциально альтернативным путем транспортировки китайских грузов в Европу и Америку. Главным же на сегодняшний день российско-китайским проектом в Арктике является месторождение "Ямал-СПГ", газ из которого отправляется через современный, открытый в 2013 году, порт Сабетта. Летом 2018 года танкеры с продукцией "Ямал-СПГ" впервые в истории прошли СМП из Сабетты в Цзянсу Жудун без ледокольного сопровождения. Так начались регулярные поставки СПГ по Севморпути.Однако у Китая с Россией по арктическому вопросу существует одно потенциальное разногласие, которое при определенных раскладах может привести даже к конфликту. Это заявка России в ООН на признание подводных хребтов Ломоносова и Менделеева, которые являются продолжением ее континентального шельфа, территорией РФ.Сомнительно, чтобы в ближайшие годы она была удовлетворена, но если это все-таки произойдет, то Китай лишится ряда позиций в области освоения ресурсов Арктики и может потребовать признания СМП международной акваторией.Правда тогда Пекин рискует нарваться на ответ в виде признания международной акваторией пролива Хайнань между островной и материковой частями Китая. Поэтому пока что Китай однозначно дает понять России, что на фоне конфликта с Западом общие проекты гораздо важнее, чем противодействие проникновению КНР в регион. Тем более, что без китайского содействия в виде привлечения норвежских технологий Россия пока не может добывать сырье с больших глубин.В арктическом регионе Китай умело вбивает колья в единство стран НАТО, активно инвестируя в т.н. малые страны, хотя Канада, которая пытается диверсифицировать свой, ориентированный на США, рынок сбыта энергоносителей, тоже получает от Китая немало инвестиций в нефтегазовые проекты, благодаря которым Пекин имеет дополнительный доступ к Арктике.Норвегия крайне важна для Китая, прежде всего из-за норвежского опыта в глубоководном бурении. Норвегии же нужны деньги для развитие портовой инфраструктуры. Особое внимание приковано к острову Шпицберген.Первую научную станцию по глубоководному бурению "Хуанхэ" в Ню-Олесунн на Шпицбергене Китай открыл в далеком 2004 году, причем строили ее норвежцы. А в 2014 году китайский миллиардер и экс-сотрудник отдела пропаганды КПК Хуан Нубо купил большой участок земли на Шпицбергене якобы для элитного северного туризма, но существуют небезосновательные подозрения, что расположенный в 800 км от континента архипелаг Пекин рассматривает как будущую базу для китайских судов, чтобы не полностью зависеть от российских портов на СМП. Кроме того, на Шпицбергене есть крупные залежи высококалорийного каменного угля (от 10 до 25 млрд тонн по разным оценкам), которые очень нужны Китаю, доля угля в системе энергопотребления которого составляет почти 70%.Датско-китайское сотрудничество в Арктике зиждется на разработке полезных ископаемых в Гренландии. Таяние гренландских ледников постепенно открывает возможность добычи редкоземельных металлов (Китай добывает 97% редкоземельных металлов в мире), урана, железной руды, свинца, нефти, меди, никеля, цинка, золота, алмазов и платины. КНР готова это все у Дании покупать, поэтому сейчас финансирует мелкие компании, которые разрабатывают полезные ископаемые в Гренландии.Но номером один для Китая в Арктике (после России, конечно) является Исландия. В 2008 году, во время мирового экономического кризиса, Пекин выдал Рейкьявику крупные кредиты, а в 2012 году страны заключили соглашение о сотрудничестве в Арктике и соглашение о зоне свободной торговли — первое для Китая с европейским государством. В 2013 году Китайская национальная морская нефтяная корпорация объявила о сделке по разведке нефти у юго‑восточного побережья Исландии. Инвестпроекты продолжаются.Около половины ВВП КНР зависит от морских перевозок, а порядка 85% нефти, идущей в Китай из Африки и Ближнего Востока, проходит через Малаккский пролив, где постоянно идут учения ВМС США и их азиатских сателлитов. Такая ситуация даже получила специальное название — "Малаккский тупик". Выйти из него объективно можно только через СМП, куда постепенно планируется перевести до 15% внешнеторгового логистического потока.Это позволит не только обезопасить значительную часть экономики, но и сократить расстояние транзита почти на 5200 км и экономить 60 — 120 млрд долл. в год. Один "северный" рейс сухогруза может сэкономить до 3,5 млн долл. Для КНР этот вопрос крайне важен, если учесть то, что экономика этой крупнейшей страны-экспортера на 46% зависит от международного судоходства.Удешевление транзита важно, поскольку в Китае стремительно растет стоимость рабочей силы, что поднимает цены на экспортные товары.Как известно, в 2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию "Нового шелкового пути" под лозунгом "Один пояс – один путь", включающую проекты "Экономический пояс Шелкового пути" (ЭПШП) и "Морской Шелковый путь XXI века".Развитие СМП, превращение арктических портов России и устьев сибирских рек в единую транспортную систему, вошло в эту стратегию.В 2017 году Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились о создании Ледового Шелкового пути — морского пути через северный полярный круг, объединяющего Северную Америку, Восточную Азию и Западную Европу. Проект концептуализирован следующим образом: "стабилизироваться на востоке – укрепляться на севере – спускаться на юге – продвигаться на западе". Этот принцип считается долгосрочной китайской доктриной логистического выхода за пределы КНР.Азия в Арктике, или почему политическая принципиальность проигрывает энергетической безопасностиВесной 2013 года Индия, Япония, Республика Корея и Сингапур стали наблюдателями в Арктическом совете. Эти совсем не северные страны тянет в Арктику по следующим причинам:Всерьез интересоваться Арктикой Индия начала в 2000-х, в 2007 году открыла исследовательскую станцию "Химандри" на Шпицбергене, а планы арктических экспедиций и научных программ включили в пятилетние планы развития страны. С 2013 года Индия имеет статус наблюдателя в Арктическом совете.Индия — страна промышленная и экспортоориентированная, но ей категорически не хватает ресурсов, особенно углеводородов. Она занимает третье в мире место по импорту нефти (четвертое, если считать Евросоюз государством), соответственно индийские компании очень интересуются совместными с Россией северными проектами. Но, в отличие от того же Китая, в Индии не слишком рады потенциалу СМП — его открытие может сократить транзит через Индийский океан. В Нью-Дели выступают против милитаризации Арктики и использования там атомных подводных лодок, продвигает идею создания в северных циркумполярных пространствах зоны, свободной от атомного оружия, а также критикует расширение добычи нефти и газа из-за экологических проблем.С одной стороны, это не на руку России, а с другой, учитывая, что объективно ведущее положение РФ в Арктике сложно поколебать как из-за географического положения, так и из-за советского технологического наследия, индийское миротворчество видится скорее, как противостояние изменению текущих раскладов, чем как попытка ослабить Россию в регионе. Индия играет в сложную игру. С одной стороны, она как бы противостоит китайской конкуренции, часто заигрывая с США, с другой — входит в созданные в интересах Китая БРИКС и ШОС, с третьей — выступает за интернационализацию доступа к арктическим ресурсам и СМП (а за это одновременно выступают и США, и Китай), т.е. против интересов России, а в четвертых — инвестирует в российские арктические проекты. Да и протест против расширения добычи нефти со стороны одного из крупнейших нефтяных импортеров тоже выглядит как политическая игра.Суммы, которые Индия вкладывает в проекты на Сахалине, в Якутии и Восточной Сибири исчисляются миллиардами долларов. Только в этом году индийская компания "САФФАРМ" подписала контракт на строительство в Мурманске фармацевтического комплекса и завода активных фармацевтических ингредиентов, который откроется в 2027 году и будет выпускать 1,3 миллиарда единиц общих, онкологических и гормональных препаратов. Завод "САФФАРМ" станет резидентом арктической зоны, а значит будет считаться импортозамещающим предприятием. Кроме того, Россия и Индия начали рассматривать возможность совместного создания трансарктической контейнерной линии и строительства перерабатывающих мощностей рядом с СМП.Пока у Индии нет детально проработанной арктической стратегии, но, возможно, это и делает ее северную политику гибкой способной подстраиваться под актуальные политические расклады.С Японией дела обстоят гораздо сложнее, чем с Индией. Формализованной арктической стратегии у Японии тоже нет, однако Токио является одним из мировых лидеров в области изучения климата, биологии и геологии Арктики, в 2010 году были учреждены экспертное "Японское совещание по Арктике" и "Арктическая оперативная группа" в структуре МИД.Проблема Японии заключается в том, что более 80% нефти, обеспечивающей более 40% энергобаланса страны, завозится с Ближнего Востока по небезопасному южному маршруту. Нужна диверсификация. Особенно остро проблема встала после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 г., которая даже привела к обсуждению целесообразности ограничения использования ядерной энергетики или вообще отказа от нее. Была поставлена задача расширить разработку месторождений углеводородов и редкоземельных металлов за рубежом, т.е. в Арктике. Также для Японии, которая владеет одним из крупнейших в мире торговых флотов, важен доступ к СМП, который потенциально сокращает время пути от Гамбурга до Йокогамы на 40%, а расход топлива – на 20%.Соответственно, Япония поддерживает пересмотр правового режима Арктики в сторону интернационализации, чтобы получить возможность разрабатывать шельф. Но эти же правовые изменения могут сыграть и против Токио, допустив в регион прямых конкурентов — КНР и Южную Корею. Поэтому сотрудничество с Россией объективно должно было бы стать приоритетом для правительства в Токио. Но есть субъективный фактор — политическое положение Японии как зависимого от США государства. Именно он не дает реализовать потенциал сотрудничества с Россией. В этом смысле даже нерешенный вопрос с Курилами выглядит второстепенным фактором. Курильские острова, кстати, станут еще более интересным объектом после таяния льдов и открытия круглогодичного плавания по СМИ, а значит конфликт вокруг них будет только нарастать, а японские СМИ еще яростнее обвинять Россию в загрязнении окружающей среды и "деградации" народов севера.В данный момент из-за вышеуказанных факторов и антироссийских санкций Япония в плане проникновения в Арктику делает ставку на Норвегию и Канаду, инвестируя в добывающие компании этих стран. Но Россию со счетов в Токио все-равно не списывают. В августе этого года стало известно, что японская Japan Arctic LNG — консорциум корпораций Mitsui и Jogmec — не собирается выходить из проекта компании "Новатэк" по сжижению газа "Арктик СПГ-2", где имеет 10% акций. Точно также компания Sodeco сохранила долю 30% в проекте "Сахалин-1", а Mitsubishi и Mitsui & Co — доли 10% и 12,5% соответственно в "Сахалине-2". Минфин Японии официально исключил связанные со сжиженным газом проекты из списка антироссийских санкций, поскольку это нужно для обеспечения энергетической безопасности страны.Южная Корея устремилась в Арктику в 2001 году с созданием Корейского научного комитета по Арктике, в 2002 году Сеул присоединился к Международному арктическому научному комитету (МАНК) и открыл свою научно-исследовательскую станцию "Дасан" на Шпицбергене, в 2004 году был создан Корейский институт полярных исследований, а в 2009 году построен первый корейский ледокол "Араон".Основных целей у Южной Кореи в Арктике три:В 2013 году Корея приняла "План реализации комплексной политики в отношении Арктики", где и были заявлены три цели: 1) формирование международного партнерства в Арктике; 2) интенсификация соответствующих научных исследований; 3) создание новых арктических индустрий промышленности, развивая порты Пусан, Ульсан и Кваньян и строя новые суда.В декабре 2022 года, уже после начала спецоперации на Украине, в Пусане прошла международная конференция "Неделя арктического сотрудничества", где, несмотря на положение Южной Кореи как зависимой и в военном, и в экономическом плане от США страны, участники настаивали на совместной работе с Россией по развитию СМП."Мне сложно сказать, как сложится ситуация в ближайшие годы, но со средней и долгосрочной точки зрения очевидно, что невозможно пытаться использовать Северный морской путь без сотрудничества с Россией", — заявил профессор Инчхонского университета Чхве Су Бом.Также он отметил перспективы сотрудничества в российских проектах по созданию в Петропавловске-Камчатском и Краскино терминалов для обработки контейнеров.В том же декабре прошлого года Южная Корея обнародовала "План стимулирования деятельности в полярных регионах в 2023-2027 гг.", который предполагает строительство ледокола нового поколения водоизмещением 15 тысяч тонн, изучение изменения климата и охраны экосреды полярных регионов и активизацию сотрудничества со всеми восемью арктическими странами, в т.ч. с Россией. Арктическое направление включено в корейскую концепцию "Девяти мостов" сотрудничества между РФ и РК."По сравнению с основными арктическими странами мы стали работать в этом направлении примерно на 30 лет позже, но теперь при помощи этого плана мы постараемся наверстать упущенное и встать на один уровень с ведущими державами", — заявил министр морских дел и рыболовства Южной Кореи Чо Сын Хван.Крошечный Сингапур не имеет официальной арктической политики, но, будучи одной из ведущих морских стран мира и обладая мощнейшим сектором морского шельфового проектирования для объектов нефтедобычи, в том числе в экстремальных условиях, не может не интересоваться Арктикой.Разработка арктических энергоресурсов открывает возможности для применения сингапурских технологий в области кораблестроения, машиностроения, строительства портовой инфраструктуры, включая инфраструктуру добывающей промышленности в открытом море. Сингапур не только производит около 70% установок для бурения нефтяных скважин в мире, но и может предложить добывающим странам услуги обслуживания судов и навигационных систем. Поэтому открытие северных морских маршрутов Сингапур использует в своих интересах, несмотря даже не то, что они могут составить конкуренцию его центральному положению логистического хаба в мировой системе перевозки грузов через Малаккский пролив (более крупным контейнерным терминалом является только Шанхай).Для удержания такого статуса Сингапур вкладывает огромные деньги в автоматизацию портовой инфраструктуры, вводит системы автоматизированного перемещения контейнеров, цифровизирует работу портовых операторов. Впрочем, реальная конкуренция со стороны СМП пока выглядит крайне отдаленной, а вот выгоды от развития северных маршрутов очевидны — новые источники нефти и газа, а также судостроительные заказы и строительные подряды. Планирование и создания портов, управление морскими процессами, предупреждение разливов нефти и ликвидации последствий аварий — все это может предложить Сингапур в Арктике.А еще, конечно, строительство ледоколов и морских платформ для глубоководного бурения. Первый сингапурский ледокол был построен в 2008 году по заказу "Лукойла" для хождения в Баренцевом море. 10% сингапурского ВВП приходится на морской сектор, состоящий из 5 тысяч предприятий.Нельзя забывать и о том, что, будучи крупнейшим финансовым центром в Азии, Сингапур готов страховать риски хозяйственного освоения Арктики.Конечно, в отличие от тех же Японии и Южной Кореи, Сингапур рассматривает Арктику не столько в качестве источника углеводородов, сколько в качестве места применения технологий для их добычи. Однако крошечная страна занимает 9-е место в мире по импорту нефти, занимаясь, прежде всего, нефтепереработкой и реэкспортом. Россия обходит санкции в т.ч. благодаря Сингапуру.Ситуация в арктическом регионе складывается сложная и противоречивая. С одной стороны, недружественные России страны очевидным образом усилили свое присутствие в Арктике и используют войну на Украине как повод для новых претензий. С другой, стратегическое преимущество все еще в руках РФ, среди стран НАТО существуют неразрешимые арктические противоречия, на которых может играть умелая дипломатия, несколько крупнейших углеводородных западных монополий продолжают работать в РФ несмотря на санкции, а азиатские страны, даже те, которые считаются американскими сателлитами, стремятся сохранить свою энергобезопасность благодаря арктическим ресурсам, чего без ровных отношений с Россией добиться невозможно. Единственный надежный вариант для России в таких обстоятельствах — продолжать целенаправленное развитие своих арктических территорий, как в экономическом, так в социальном и военном планах. Над текстом работали: Павел Волков, Валерия Емельянова, Владимир Зотов, Иван Лизан, Василий Стоякин, Сергей Котвицкий

