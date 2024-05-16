https://ukraina.ru/20240516/1055095564.html

Володин предостерёг Запад от украинских провокаций

Володин предостерёг Запад от украинских провокаций - 16.05.2024 Украина.ру

Володин предостерёг Запад от украинских провокаций

Власти киевского режима втягивают Соединенные Штаты и Европу в большую войну. Такое мнение высказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своём телеграм-канале

2024-05-16T11:45

2024-05-16T11:45

2024-05-16T11:45

новости

россия

европа

запад

вячеслав володин

госдума

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052280176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_112c425eb63d7ac1fc3a88a4044c56b1.jpg

Володин отметил, что депутаты Верховной Рады Украины пытаются убедить США разрешить поражать цели в России. При этом они собираются использовать поставляемое Вашингтоном оружие. "Этот путь ведёт к трагедии, которая может затронуть все человечество. Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединённые Штаты и страны Европы в большую войну", - написал спикер Госдумы. Володин предостерёг, что любое использование западного оружия для нанесения ударов по мирным российским городам потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан России.Спикер Госдумы подчеркнул, что западным политикам необходимо осознать свою ответственность и сделать всё, чтобы не доводить ситуацию до катастрофы мирового масштаба.

https://ukraina.ru/20240513/1055022700.html

россия

европа

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, запад, вячеслав володин, госдума, сша