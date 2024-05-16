Володин предостерёг Запад от украинских провокаций - 16.05.2024 Украина.ру
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Володин предостерёг Запад от украинских провокаций
Володин предостерёг Запад от украинских провокаций - 16.05.2024 Украина.ру
Володин предостерёг Запад от украинских провокаций
Власти киевского режима втягивают Соединенные Штаты и Европу в большую войну. Такое мнение высказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своём телеграм-канале
2024-05-16T11:45
2024-05-16T11:45
новости
россия
европа
запад
вячеслав володин
госдума
сша
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Володин отметил, что депутаты Верховной Рады Украины пытаются убедить США разрешить поражать цели в России. При этом они собираются использовать поставляемое Вашингтоном оружие. "Этот путь ведёт к трагедии, которая может затронуть все человечество. Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединённые Штаты и страны Европы в большую войну", - написал спикер Госдумы. Володин предостерёг, что любое использование западного оружия для нанесения ударов по мирным российским городам потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан России.Спикер Госдумы подчеркнул, что западным политикам необходимо осознать свою ответственность и сделать всё, чтобы не доводить ситуацию до катастрофы мирового масштаба.
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новости, россия, европа, запад, вячеслав володин, госдума, сша
Новости, Россия, Европа, Запад, Вячеслав Володин, Госдума, США

Володин предостерёг Запад от украинских провокаций

11:45 16.05.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Власти киевского режима втягивают Соединенные Штаты и Европу в большую войну. Такое мнение высказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своём телеграм-канале
Володин отметил, что депутаты Верховной Рады Украины пытаются убедить США разрешить поражать цели в России. При этом они собираются использовать поставляемое Вашингтоном оружие.
"Этот путь ведёт к трагедии, которая может затронуть все человечество. Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединённые Штаты и страны Европы в большую войну", - написал спикер Госдумы.

Володин предостерёг, что любое использование западного оружия для нанесения ударов по мирным российским городам потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан России.

Спикер Госдумы подчеркнул, что западным политикам необходимо осознать свою ответственность и сделать всё, чтобы не доводить ситуацию до катастрофы мирового масштаба.
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