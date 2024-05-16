Путин назвал партнерство России и Китая образцовым
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Президент России Владимир Путин 16 мая во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров поблагодарил председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина за теплый прием
Он отметил, что Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран, оно является образцом отношений.
"Только что проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями", - сказал Путин.
Он высказался о росте российского экспорта продовольствия на рынок Китая.
"Я особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок - более чем в полтора раза, до 7,6 миллиарда долларов", - сказал российский лидер.
Он отметил, что две страны планируют укреплять взаимодействие в энергетике.
"У нас есть конкретные планы по углублению работы в сфере энергетического взаимодействия", - сказал Путин, назвав эту сферу одним из приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина.
Также он заявил о планах стран укреплять контакты по линии банковских учреждений и задействовать платежные системы для обслуживания экономических операторов.
Россия приветствует активное сотрудничество с Китайской народной республикой и в автопроме и присутствие их товаров на рынке РФ, сообщил президент России.
Также две страны расширяют приграничную инфраструктуру. Они наращивают грузопассажирские перевозки.
"Чтобы сделать их более эффективными, слаженными усилиями наращиваем пропускную способность пограничных переходов, расширяем приграничную инфраструктуру", - сказал Путин.
Кроме прочего, по его словам, Россия и Китай энергично развивают культурно-гуманитарное сотрудничество: 2024 -2025 годы объявлены в странах перекрестными годами культуры.
"Программа перекрестных годов весьма обширна", - заверил Путин.
Она включает множество разноплановых культурных мероприятий, которые пройдут в 38 городах России и 51 городе Китая.
Глава российского государства рассказал и о развитии сотрудничества в сфере спорта.
"Китайские спортсмены демонстрировали хорошие результаты на первом международном турнире Игры будущего, прошедшем в феврале-марте в Казани… И мы надеемся, что Китай станет его активным сподвижником и примет одно из ближайших мероприятий в рамках Игр будущего у себя", - указал Путин.
Игры будущего - международный турнир по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования прошли в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта.
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