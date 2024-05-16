https://ukraina.ru/20240516/1055094315.html

Путин назвал партнерство России и Китая образцовым

Путин назвал партнерство России и Китая образцовым - 16.05.2024 Украина.ру

Путин назвал партнерство России и Китая образцовым

Президент России Владимир Путин 16 мая во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров поблагодарил председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина за теплый прием

2024-05-16T10:12

2024-05-16T10:12

2024-05-16T10:12

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Он отметил, что Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран, оно является образцом отношений. Он высказался о росте российского экспорта продовольствия на рынок Китая."Я особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок - более чем в полтора раза, до 7,6 миллиарда долларов", - сказал российский лидер.Он отметил, что две страны планируют укреплять взаимодействие в энергетике."У нас есть конкретные планы по углублению работы в сфере энергетического взаимодействия", - сказал Путин, назвав эту сферу одним из приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина.Также он заявил о планах стран укреплять контакты по линии банковских учреждений и задействовать платежные системы для обслуживания экономических операторов.Россия приветствует активное сотрудничество с Китайской народной республикой и в автопроме и присутствие их товаров на рынке РФ, сообщил президент России.Также две страны расширяют приграничную инфраструктуру. Они наращивают грузопассажирские перевозки.Кроме прочего, по его словам, Россия и Китай энергично развивают культурно-гуманитарное сотрудничество: 2024 -2025 годы объявлены в странах перекрестными годами культуры."Программа перекрестных годов весьма обширна", - заверил Путин.Она включает множество разноплановых культурных мероприятий, которые пройдут в 38 городах России и 51 городе Китая.Глава российского государства рассказал и о развитии сотрудничества в сфере спорта."Китайские спортсмены демонстрировали хорошие результаты на первом международном турнире Игры будущего, прошедшем в феврале-марте в Казани… И мы надеемся, что Китай станет его активным сподвижником и примет одно из ближайших мероприятий в рамках Игр будущего у себя", - указал Путин.Игры будущего - международный турнир по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования прошли в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта.

https://ukraina.ru/20240516/1055093381.html

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владимир путин, россия, китай, новости, москва, си цзиньпин