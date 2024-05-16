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Украинских военных выслали из Германии за нацистскую символику

Украинских военных выслали из Германии за нацистскую символику - 16.05.2024 Украина.ру

Украинских военных выслали из Германии за нацистскую символику

Семерых солдат Вооруженных сил Украины выслали из Германии за ношение правоэкстремистской символики. Об этом 15 мая сообщили на сайте правительства ФРГ

2024-05-16T12:51

2024-05-16T12:51

2024-05-16T12:51

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За время подготовки украинских солдат в Германии выявили семь случаев ношения военнослужащими ВСУ правоэкстремистской символики.Немецкие военнослужащие немедленно прекратили обучение этих солдат. Отмечается, что их выслали на Украину.В ведомстве подчеркнули, что немецкие солдаты, которые контактируют с военнослужащими ВСУ в рамках учебной поддержки, регулярно проходят инструктаж и проводят разъяснительную работу в отношении правоэкстремистской символики.Военнослужащие ВСУ были проинструктированы о нацистской символике после их прибытия в Германию.В Киеве в декабре прошлого года подростки станцевалис флагом нацистской Германии 1938-1945 годов со свастикой.

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новости, германия, украина, киев, вооруженные силы украины, всу, нацисты, символика