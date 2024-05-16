https://ukraina.ru/20240516/1055098518.html

Зеленский приехал в Харьков и пообещал усилить присутствие ВСУ в регионе

Зеленский приехал в Харьков и пообещал усилить присутствие ВСУ в регионе - 16.05.2024 Украина.ру

Зеленский приехал в Харьков и пообещал усилить присутствие ВСУ в регионе

В связи со сложной ситуацией в Харьковской области, связанной с наступлением российских подразделений, президент Украины Владимир Зеленский принял решение усилить группировку Вооруженных сил Украины на этом участке фронта

2024-05-16T13:33

2024-05-16T13:33

2024-05-16T13:38

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владимир зеленский

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В своем телеграм-канале он сообщил, что провел ставку в Харькове. По его словам, ситуация в регионе "в целом контролируемая", а ВСУ якобы успешно оказывают сопротивление. И, напротив, он утверждает, что положение крайне сложное, в связи с чем руководство приняло решение усилить подразделения украинской армии.Глава киевского режима заслушал подробный доклад главнокомандующего Александра Сырского, командиров Хортицкой объединенной оперативной группы Юрия Содола и Харьковской Объединенной оперативной группы Михаила Драпатого, подробности которых не приводятся."Определен план дальнейших действий – как для областных властей Харьковской области, так и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе", - добавил Зеленский.Ранее в этот же день глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские бойцы уже находятся на подступах к селу Липцы, освобождение которого позволит взять под огневой контроль окраины Харькова. По данным украинского аналитического ресурса Deep State, армия РФ продвинулась к северу от Волчанска, расширив свое присутствие в регионе.По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, для последующего продвижения в зоне спецоперации в Вооруженных силах России созданы необходимые резервы личного состава и техники.О том, как для защиты российских регионов российская армия создает буферную зону в интервью "Украина.ру" рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

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новости, харьков, харьковская область, наступление, вс рф, всу, сво, владимир зеленский