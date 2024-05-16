https://ukraina.ru/20240516/1055078420.html

Огневой контроль Харькова и удар по тылам ВСУ: эксперт рассказал о важном значении поселка Липцы

Огневой контроль Харькова и удар по тылам ВСУ: эксперт рассказал о важном значении поселка Липцы - 16.05.2024 Украина.ру

Огневой контроль Харькова и удар по тылам ВСУ: эксперт рассказал о важном значении поселка Липцы

Пока на Харьковском направлении российские войска продвигаются на двух основных участках: Липцы и Волчанск. Продвижение к Липцам позволит взять под огневой контроль окраины Харькова. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный

2024-05-16T03:20

2024-05-16T03:20

2024-05-16T03:20

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Пока неизвестны замыслы российского Генштаба. Помимо Харьковского у ВС РФ есть довольно интересное Сумское направление, о котором говорил глава ГУР Кирилл Буданов*. Сейчас военные пытаются сковать силы противника и вынуждают его перебрасывать резервы из Донбасса на север, рассказал эксперт.Пока на Харьковском направлении российские войска продвигаются на двух основных участках: Липцы и Волчанск. Продвижение к Липцам позволит взять под огневой контроль окраины Харькова, добавил он.Во-первых, это приведет к оттоку из этого района большого количества населения, которое продолжает работать на украинскую экономику. Эти люди начнут требовать от Киева денег на переселение, что обернется серьезным ударом по вражескому тылу, указал обозреватель.В-третьих, получив контроль над Липцами, российские войска смогут уничтожать большое количество украинской артиллерии, не позволяя ей обстреливать Белгородскую область, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ читайте на сайте Украина.ру* Признан в РФ террористом и экстремистом

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