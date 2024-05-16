Огневой контроль Харькова и удар по тылам ВСУ: эксперт рассказал о важном значении поселка Липцы - 16.05.2024 Украина.ру
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Огневой контроль Харькова и удар по тылам ВСУ: эксперт рассказал о важном значении поселка Липцы
Огневой контроль Харькова и удар по тылам ВСУ: эксперт рассказал о важном значении поселка Липцы - 16.05.2024 Украина.ру
Огневой контроль Харькова и удар по тылам ВСУ: эксперт рассказал о важном значении поселка Липцы
Пока на Харьковском направлении российские войска продвигаются на двух основных участках: Липцы и Волчанск. Продвижение к Липцам позволит взять под огневой контроль окраины Харькова. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный
2024-05-16T03:20
2024-05-16T03:20
новости
харьков
россия
донбасс
харьковская область
север
наступление
сумская область
транспорт
логистика
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Пока неизвестны замыслы российского Генштаба. Помимо Харьковского у ВС РФ есть довольно интересное Сумское направление, о котором говорил глава ГУР Кирилл Буданов*. Сейчас военные пытаются сковать силы противника и вынуждают его перебрасывать резервы из Донбасса на север, рассказал эксперт.Пока на Харьковском направлении российские войска продвигаются на двух основных участках: Липцы и Волчанск. Продвижение к Липцам позволит взять под огневой контроль окраины Харькова, добавил он.Во-первых, это приведет к оттоку из этого района большого количества населения, которое продолжает работать на украинскую экономику. Эти люди начнут требовать от Киева денег на переселение, что обернется серьезным ударом по вражескому тылу, указал обозреватель.В-третьих, получив контроль над Липцами, российские войска смогут уничтожать большое количество украинской артиллерии, не позволяя ей обстреливать Белгородскую область, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ читайте на сайте Украина.ру* Признан в РФ террористом и экстремистом
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донбасс
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новости, харьков, россия, донбасс, харьковская область, север, наступление, сумская область, транспорт, логистика
Новости, Харьков, Россия, Донбасс, Харьковская область, север, наступление, Сумская область, транспорт, логистика

Огневой контроль Харькова и удар по тылам ВСУ: эксперт рассказал о важном значении поселка Липцы

03:20 16.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Пока на Харьковском направлении российские войска продвигаются на двух основных участках: Липцы и Волчанск. Продвижение к Липцам позволит взять под огневой контроль окраины Харькова. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный
Пока неизвестны замыслы российского Генштаба. Помимо Харьковского у ВС РФ есть довольно интересное Сумское направление, о котором говорил глава ГУР Кирилл Буданов*. Сейчас военные пытаются сковать силы противника и вынуждают его перебрасывать резервы из Донбасса на север, рассказал эксперт.
Пока на Харьковском направлении российские войска продвигаются на двух основных участках: Липцы и Волчанск. Продвижение к Липцам позволит взять под огневой контроль окраины Харькова, добавил он.
Во-первых, это приведет к оттоку из этого района большого количества населения, которое продолжает работать на украинскую экономику. Эти люди начнут требовать от Киева денег на переселение, что обернется серьезным ударом по вражескому тылу, указал обозреватель.
"Во-вторых, Харьков – это мощный транспортный узел, который ВСУ использует для снабжения своей группировки на реке Оскол. Наш артиллерийский огонь однозначно затруднит противнику возможности переброски резервов", - отметил Угольный.
В-третьих, получив контроль над Липцами, российские войска смогут уничтожать большое количество украинской артиллерии, не позволяя ей обстреливать Белгородскую область, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ читайте на сайте Украина.ру
* Признан в РФ террористом и экстремистом
Тимур Сыртланов интервью
14 мая, 13:22
Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы Сумское направление будет "открыто" в свое время. Это станет второстепенным действием, чтобы оттянуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) с целью нанесения российской армией главного удара по Харькову
 
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