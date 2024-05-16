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Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении

Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении - 16.05.2024 Украина.ру

Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении

Не было сомнений, что на севере будет открыто Харьковское направление. Но пока непонятно — это хитрость, открытие второго фронта или создание санитарной зоны на границе с Белгородом. Для противника сохраняется "туман войны". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-05-16T05:40

2024-05-16T05:40

2024-05-16T05:40

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После занятия ряда населенных пунктов на приграничье Харьковское направление разделилось на два тактических участка — район Липцев и район Волчанска. Обстановка там можно назвать стабильно напряженной, рассказал волонтер.Российские войска не стали развивать наступление в районе Волчанска. Понемногу там идет продвижение, при этом до сих пор сохраняется "туман войны", добавил он.Уже есть информация, что Киев предусмотрительно перебросил ряд сил и средств с Херсонского направления. Эта задача уже выполнена. Учитывая слова президента РФ Владимира Путина, что Одесса — это старинный русский город, войска могут поменять тактику на юге, подчеркнул технолог.Не было сомнений, что будет открыто Харьковское направление. Но пока непонятно — это хитрость, открытие второго фронта или создание санитарной зоны на границе с Белгородом. Хорошо, что пока ничего непонятно. Значит для противника сохраняется "туман войны", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру

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