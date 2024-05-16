Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении - 16.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240516/1055066433.html
Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении
Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении - 16.05.2024 Украина.ру
Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении
Не было сомнений, что на севере будет открыто Харьковское направление. Но пока непонятно — это хитрость, открытие второго фронта или создание санитарной зоны на границе с Белгородом. Для противника сохраняется "туман войны". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-05-16T05:40
2024-05-16T05:40
новости
белгород
россия
киев
владимир путин
харьковская область
сво
север
граница
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/22/1033372236_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_f1b31d0b3e1485da2eeff1b0edb74be5.jpg
После занятия ряда населенных пунктов на приграничье Харьковское направление разделилось на два тактических участка — район Липцев и район Волчанска. Обстановка там можно назвать стабильно напряженной, рассказал волонтер.Российские войска не стали развивать наступление в районе Волчанска. Понемногу там идет продвижение, при этом до сих пор сохраняется "туман войны", добавил он.Уже есть информация, что Киев предусмотрительно перебросил ряд сил и средств с Херсонского направления. Эта задача уже выполнена. Учитывая слова президента РФ Владимира Путина, что Одесса — это старинный русский город, войска могут поменять тактику на юге, подчеркнул технолог.Не было сомнений, что будет открыто Харьковское направление. Но пока непонятно — это хитрость, открытие второго фронта или создание санитарной зоны на границе с Белгородом. Хорошо, что пока ничего непонятно. Значит для противника сохраняется "туман войны", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240514/1055059494.html
белгород
россия
киев
харьковская область
одесса
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/22/1033372236_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_9afe26079831742ff4a6bd82e6bb9731.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгород, россия, киев, владимир путин, харьковская область, сво, север, граница, одесса, украина, всу
Новости, Белгород, Россия, Киев, Владимир Путин, Харьковская область, СВО, север, граница, Одесса, Украина, ВСУ

Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении

05:40 16.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Не было сомнений, что на севере будет открыто Харьковское направление. Но пока непонятно — это хитрость, открытие второго фронта или создание санитарной зоны на границе с Белгородом. Для противника сохраняется "туман войны". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
После занятия ряда населенных пунктов на приграничье Харьковское направление разделилось на два тактических участка — район Липцев и район Волчанска. Обстановка там можно назвать стабильно напряженной, рассказал волонтер.
Российские войска не стали развивать наступление в районе Волчанска. Понемногу там идет продвижение, при этом до сих пор сохраняется "туман войны", добавил он.
"Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина", - отметил Алехин.
Уже есть информация, что Киев предусмотрительно перебросил ряд сил и средств с Херсонского направления. Эта задача уже выполнена. Учитывая слова президента РФ Владимира Путина, что Одесса — это старинный русский город, войска могут поменять тактику на юге, подчеркнул технолог.
Не было сомнений, что будет открыто Харьковское направление. Но пока непонятно — это хитрость, открытие второго фронта или создание санитарной зоны на границе с Белгородом. Хорошо, что пока ничего непонятно. Значит для противника сохраняется "туман войны", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
Михаил Онуфриенко интервью
14 мая, 17:00
Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в КупянскеЧтобы окончательно решить проблему артиллерийских и ракетных обстрелов российских городов и сёл, ВС РФ нужно занять 40% той территории, которую сейчас контролирует киевский режим
 
НовостиБелгородРоссияКиевВладимир ПутинХарьковская областьСВОсеверграницаОдессаУкраинаВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:33Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы России
07:14Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе
07:01Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на Украину
06:04Ожидание российского наступления, мобилизация инфарктников и отключения света. Что происходит в Сумах
06:00Бои уже в самом городе: Угольный рассказал, почему украинцы впали в панику после новостей из Волчанска
05:50Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороны
05:40Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении
05:30Наступление отрезвит горячие головы: Липовой рассказал про создание буферной зоны в Харьковской области
05:20Угольный про Волчанск: основные бои ещё впереди
05:19"Иногда поражение лучше пирровой победы". Украинские эксперты о демографической катастрофе своей страны
05:10Сумское направление: военный эксперт раскрыл, смогут ли ВС РФ совершить активный рывок к Харькову
05:00Полковник ответил, как Россия и Белоруссия собираются отрезвить Украину и Запад
04:50"Движение к худому миру": военный политолог о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО
04:40Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул
04:40Что России даст контроль над Волчанском и Липцами? Эксперт объяснил
04:30"Нас там не ждали": Перенджиев объяснил, как наступление ВС РФ под Харьковом поможет освободить Одессу
04:20"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере
04:10Донецкий фронт: военный эксперт рассказал, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ
04:03Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
04:00"Сковать силы противника": военный обозреватель ответил, к чему ВС РФ принуждают Киев
Лента новостейМолния