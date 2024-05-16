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Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении
Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении - 16.05.2024 Украина.ру
Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении
Не было сомнений, что на севере будет открыто Харьковское направление. Но пока непонятно — это хитрость, открытие второго фронта или создание санитарной зоны на границе с Белгородом. Для противника сохраняется "туман войны". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-05-16T05:40
2024-05-16T05:40
2024-05-16T05:40
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После занятия ряда населенных пунктов на приграничье Харьковское направление разделилось на два тактических участка — район Липцев и район Волчанска. Обстановка там можно назвать стабильно напряженной, рассказал волонтер.Российские войска не стали развивать наступление в районе Волчанска. Понемногу там идет продвижение, при этом до сих пор сохраняется "туман войны", добавил он.Уже есть информация, что Киев предусмотрительно перебросил ряд сил и средств с Херсонского направления. Эта задача уже выполнена. Учитывая слова президента РФ Владимира Путина, что Одесса — это старинный русский город, войска могут поменять тактику на юге, подчеркнул технолог.Не было сомнений, что будет открыто Харьковское направление. Но пока непонятно — это хитрость, открытие второго фронта или создание санитарной зоны на границе с Белгородом. Хорошо, что пока ничего непонятно. Значит для противника сохраняется "туман войны", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240514/1055059494.html
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Новости, Белгород, Россия, Киев, Владимир Путин, Харьковская область, СВО, север, граница, Одесса, Украина, ВСУ
Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении
Не было сомнений, что на севере будет открыто Харьковское направление. Но пока непонятно — это хитрость, открытие второго фронта или создание санитарной зоны на границе с Белгородом. Для противника сохраняется "туман войны". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
После занятия ряда населенных пунктов на приграничье Харьковское направление разделилось на два тактических участка — район Липцев и район Волчанска. Обстановка там можно назвать стабильно напряженной, рассказал волонтер.
Российские войска не стали развивать наступление в районе Волчанска. Понемногу там идет продвижение, при этом до сих пор сохраняется "туман войны", добавил он.
"Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина", - отметил Алехин.
Уже есть информация, что Киев предусмотрительно перебросил ряд сил и средств с Херсонского направления. Эта задача уже выполнена. Учитывая слова президента РФ Владимира Путина, что Одесса — это старинный русский город, войска могут поменять тактику на юге, подчеркнул технолог.
Не было сомнений, что будет открыто Харьковское направление. Но пока непонятно — это хитрость, открытие второго фронта или создание санитарной зоны на границе с Белгородом. Хорошо, что пока ничего непонятно. Значит для противника сохраняется "туман войны", подытожил собеседник издания.