Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану - 16.05.2024 Украина.ру
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Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану
Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану - 16.05.2024 Украина.ру
Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану
Заместитель председателя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру Словакии Роберту Фицо как можно быстрее поправиться от тяжелого ранения
2024-05-16T12:58
2024-05-16T12:58
новости
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Покушение на Фицо было совершено потому, что он - политик, занимающий разумную позицию по отношению к России, считает Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.Он уточнил, что Фицо отнюдь не пророссийский политик, но прагматик и нерусофоб. Он "олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел".Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.МВД Словакии описало состояние Фицо как критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами.
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новости, россия, словакия, европа, роберт фицо, мвд, совбез, нато, дмитрий медведев
Новости, Россия, Словакия, Европа, Роберт Фицо, МВД, Совбез, НАТО, Дмитрий Медведев

Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану

12:58 16.05.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру Словакии Роберту Фицо как можно быстрее поправиться от тяжелого ранения
Покушение на Фицо было совершено потому, что он - политик, занимающий разумную позицию по отношению к России, считает Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что Фицо отнюдь не пророссийский политик, но прагматик и нерусофоб. Он "олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел".
"И конечно, целью стал он. Таких, как он, в Европе единицы. И им надо заняться своей безопасностью", - посоветовал Медведев.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
МВД Словакии описало состояние Фицо как критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами.
09:52
Фицо в коме, на Украине угрожают Орбану, ATACMS по Крыму. Главное на Украине на утро 16 маяПосле покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо украинские пользователи начали угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Украина нанесла удар по Крыму при помощи ATACMS
 
НовостиРоссияСловакияЕвропаРоберт ФицоМВДСовбезНАТОДмитрий Медведев
 
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