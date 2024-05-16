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Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану
Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану - 16.05.2024 Украина.ру
Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану
Заместитель председателя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру Словакии Роберту Фицо как можно быстрее поправиться от тяжелого ранения
2024-05-16T12:58
2024-05-16T12:58
2024-05-16T12:58
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Покушение на Фицо было совершено потому, что он - политик, занимающий разумную позицию по отношению к России, считает Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.Он уточнил, что Фицо отнюдь не пророссийский политик, но прагматик и нерусофоб. Он "олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел".Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.МВД Словакии описало состояние Фицо как критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами.
https://ukraina.ru/20240516/1055093572.html
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новости, россия, словакия, европа, роберт фицо, мвд, совбез, нато, дмитрий медведев
Новости, Россия, Словакия, Европа, Роберт Фицо, МВД, Совбез, НАТО, Дмитрий Медведев
Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану
Заместитель председателя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру Словакии Роберту Фицо как можно быстрее поправиться от тяжелого ранения
Покушение на Фицо было совершено потому, что он - политик, занимающий разумную позицию по отношению к России, считает Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что Фицо отнюдь не пророссийский политик, но прагматик и нерусофоб. Он "олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел".
"И конечно, целью стал он. Таких, как он, в Европе единицы. И им надо заняться своей безопасностью", - посоветовал Медведев.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
МВД Словакии описало состояние Фицо как критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами.