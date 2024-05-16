Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации с украинским конфликтом на закрытой встрече - 16.05.2024 Украина.ру
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Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации с украинским конфликтом на закрытой встрече
Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации с украинским конфликтом на закрытой встрече - 16.05.2024 Украина.ру
Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации с украинским конфликтом на закрытой встрече
Президент России Владимир Путин проинформирует главу Китая Си Цзиньпина о ситуации на Украине. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости
2024-05-16T10:33
2024-05-16T10:33
новости
китай
россия
украина
владимир путин
си цзиньпин
дмитрий песков
конфликт
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"Путин пообещал проинформировать Си Цзиньпина о ситуации вокруг украинского кризиса на закрытой встрече вечером, но отметил, что Москва признательна инициативам Пекина по урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ситуация на Украине будет обязательно обсуждаться на переговорах российского и китайского лидеров.Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Известно, что визит продлится с 16 до 17 мая. Это первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.Путин поблагодарил председателя КНР за тёплый прием и подчеркнул, что Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран, оно является образцом отношений.
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новости, китай, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков, конфликт
Новости, Китай, Россия, Украина, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, конфликт

Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации с украинским конфликтом на закрытой встрече

10:33 16.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин проинформирует главу Китая Си Цзиньпина о ситуации на Украине. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости
"Путин пообещал проинформировать Си Цзиньпина о ситуации вокруг украинского кризиса на закрытой встрече вечером, но отметил, что Москва признательна инициативам Пекина по урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ситуация на Украине будет обязательно обсуждаться на переговорах российского и китайского лидеров.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Известно, что визит продлится с 16 до 17 мая. Это первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.
Путин поблагодарил председателя КНР за тёплый прием и подчеркнул, что Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран, оно является образцом отношений.
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
10:12
Путин назвал партнерство России и Китая образцовымПрезидент России Владимир Путин 16 мая во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров поблагодарил председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина за теплый прием
 
НовостиКитайРоссияУкраинаВладимир ПутинСи ЦзиньпинДмитрий Песковконфликт
 
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Заголовок открываемого материала
10:33Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации с украинским конфликтом на закрытой встрече
10:18Правительство Нидерландов ужесточает миграционные правила
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07:14Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе
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