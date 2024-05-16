https://ukraina.ru/20240516/1055094819.html

Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации с украинским конфликтом на закрытой встрече

Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации с украинским конфликтом на закрытой встрече - 16.05.2024 Украина.ру

Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации с украинским конфликтом на закрытой встрече

Президент России Владимир Путин проинформирует главу Китая Си Цзиньпина о ситуации на Украине. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости

2024-05-16T10:33

2024-05-16T10:33

2024-05-16T10:33

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си цзиньпин

дмитрий песков

конфликт

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"Путин пообещал проинформировать Си Цзиньпина о ситуации вокруг украинского кризиса на закрытой встрече вечером, но отметил, что Москва признательна инициативам Пекина по урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ситуация на Украине будет обязательно обсуждаться на переговорах российского и китайского лидеров.Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Известно, что визит продлится с 16 до 17 мая. Это первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.Путин поблагодарил председателя КНР за тёплый прием и подчеркнул, что Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран, оно является образцом отношений.

https://ukraina.ru/20240516/1055094315.html

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новости, китай, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков, конфликт